Минирование метро в Харькове: в полиции рассказали, что находилось в подозрительной коробке

В Харькове закрыли один из вестибюлей станции метро "Проспект Гагарина". Инцидент произошел 22 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

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"Минирование" метро в Харькове

В Харькове закрыли вестибюль на станции метро "Проспект Гагарина" из-за подозрительного предмета. Неизвестный мужчина оставил на станции картонную коробку. Она вызвала подозрения. На место вызвали правоохранительные органы, которые обследовали помещение и проверили предмет.

Как оказалось, внутри коробки находилась бумага. Опасности для пассажиров метро не было, поэтому работу станции и вестибюля восстановили.

Сообщение об опасных предметах в Харькове