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Минирование метро в Харькове: в полиции рассказали, что находилось в подозрительной коробке

Харьков
22 декабря 16:33
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Неизвестный оставил коробку на станции метро
Минирование метро в Харькове: в полиции рассказали, что находилось в подозрительной коробке

В Харькове закрыли один из вестибюлей станции метро "Проспект Гагарина". Инцидент произошел 22 декабря. 

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области. 

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"Минирование" метро в Харькове

В Харькове закрыли вестибюль на станции метро "Проспект Гагарина" из-за подозрительного предмета. Неизвестный мужчина оставил на станции картонную коробку. Она вызвала подозрения. На место вызвали правоохранительные органы, которые обследовали помещение и проверили предмет. 

Как оказалось, внутри коробки находилась бумага. Опасности для пассажиров метро не было, поэтому работу станции и вестибюля восстановили. 

Сообщение об опасных предметах в Харькове

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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