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Корпоратив за деньги харьковчан: на сессии горсовета произошел неприятный инцидент

Харьков
22 декабря 16:45
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На новогодний корпоратив КП планировало потратить 120 тыс. грн
Корпоратив за деньги харьковчан: на сессии горсовета произошел неприятный инцидент

В Харькове одно из коммунальных предприятий собиралось провести новогодний корпоратив за счет бюджетных денег. "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" с помощью системы госзакупок Prozorro заключило соглашение на предоставление услуг официантов, администраторов бара и аренду помещения.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковского антикоррупционного центра".

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Корпоратив за бюджетные деньги

По информации антикоррупционеров, 48 тыс. грн собирались заплатить за аренду помещения, еще 48 тыс. грн – за услуги официантов, поваров и 20 тыс. грн – за услуги барного обслуживания.

Эта информация была озвучена одним из депутатов на сессии горсовета. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил у подчиненных действительно ли были такие планы. Информацию подтвердили, процитировав главу коммунального предприятия Семена Сироту, который утверждал, что средства планировалось потратить из прибыли предприятия.

Терехов потребовал отменить закупки и заявил, что корпоративы нужно проводить за свои средства.

Тендеры коммунальных предприятий Харькова

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Автор публикации
Павлишин Андрей
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