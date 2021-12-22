Как праздновали Новый год в Харькове 200 лет назад

Новый год в жизни дворян Харькова был связан с главным экономическим событием года – Крещенской ярмаркой. Она начиналась 6 января и продолжалась в течение всего месяца до начала февраля. По величине и объему совершаемых сделок это была третья ярмарка в Российской империи. Ее оборот в первой половине XIX века достигал 20 млн рублей. На ярмарке продавались все то, что в течение года производилось в имениях – крупный рогатый скот, овцы, лошади, хлеб. Приезжали на ярмарку и иностранные купцы.

Об этом рассказывает краевед Александр Парамонов на своем сайте otkudarodom.ua.

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Празднование Нового года в Харькове 200 лет назад

По словам историка, приезжавшие на Новый год представители высшего сословия окунались в столичную жизнь города – посещали театры, приемы, обеды и балы у первых лиц города. У губернатора на маскарадах собирались до 300 человек, во время фейерверка нередко была пальба из пушек.

Вечером перед Новым годом для детей устраивалась елка. Поскольку игрушек тогда было мало, то чаще всего заворачивали в фольгу или цветную бумагу яблоки, орехи и пряники. Наряжали елку 30 декабря вечером, когда маленькие дети уже спали. Кроме игрушек на елке были различные свечи. Среди дворян в начале XIX века заметно выделяются праздники 4-х братьев Шидловских. Так в 1804 году Григорий Шидловский на детскую елку потратил 650 рублей серебром, сумму, которая сопоставима с доходом некоторых имений за год. В 30-40-е годы дворянские семьи Харькова Алферовы, Савичи, Хорватовы, Шабельские и Трубецкие соревновались в пышности детских праздников.

В это же время впечатление света поразили приемы и балы Дмитрия Алфераки. О них современники очень часто упоминают в письмах. Его имения находились в Змиевском и Ростовском уездах, а в Харькове у него был огромный двухэтажный особняк с большим количеством флигелей, галереей, оранжереей и конюшней чистокровных лошадей. Во время рождественских катаний на Екатеринославской улице его питомцы вызвали всеобщее восхищение.

В 1886 году дворянскому собранию Харькова особо запомнился вечер 30 декабря у командующего войсками харьковского военного округа. На нем присутствовали более 150 кавалеров, военных. Танцы продолжались до 4 утра и закончились мазуркой.

Народные гуляния проводились на Михайловской площади. В 1840-м власти ликвидировали Мироносицкое кладбище и пытались на его месте устроить место гуляний, но они не пользовались популярностью у населения. Богатая молодая публика гуляла на Университетской горке. Здесь на Новый год собирались толпы студентов и гимназистов. Кулачные бои проводились на местах замерзших рек Харькова и Лопани. Купцы, приезжавшие на ярмарку, проводили днем время на праздничных службах в храмах, а вечером в кабаках.

Крестьяне Новый год не праздновали, в этот день у них был день памяти святителя Василия Великого. По селу ходили празднично одетые и колядовали. Среди наиболее частых угощений в эти дни в домах богатых крестьян был зажаренный поросенок.

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