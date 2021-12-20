История появления харьковской "толкучки" – Благовещенского рынка

История появления Благовещенского рынка в Харькове восходит с визитом царя Николая I в город и его решением в 1832 году оборудовать плац-парадное место с барьерами, тротуарами и деревьями на Михайловской площади. Именно поэтому было решено перенести большой розничный базар с Михайловской площади на Благовещенскую.

Об этом пишет краевед Александр Парамонов на своем сайте otkudarodom.ua.

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История Благовещенского рынка в Харькове

Базар назвали так, поскольку он стоял рядом с ярмаркой старой Благовещенской церкви, а позже благодаря новому кафедральному Благовещенскому собору.

Уже через год после решения об устройстве Благовещенского рынка выяснилось, что площадь тесная для купцов. Поэтому городская дума для расширения торговых рядов покупает Дунинскую леваду. Поскольку местность у реки была заболоченной в некоторых местах, ее уровень пришлось повышать до 6 метров. Именно на Дунинской леваде планировались обжорный ряд и толкучка. Купцы же за свои деньги должны были построить 70 каменных лавок, два флигеля для харчевен и корчмы.

Первым, кто активно начал строительство, была жена коммерции советника Екатерина Ипатьевна Кузина. Именно ей принадлежал квартал Суздальских рядов у Благовещенской церкви. В 1848 городские власти решили перевести на Благовещенский рынок оптовую торговлю. В результате в лавках купчихи Кузиной стали торговать мануфактурой, суконными, шерстяными, бумажными товарами из Московской, Ярославской и Владимирской губерний. Купцам, занимавшимися розничной торговлей, дали разрешение на строительство деревянных лавок и для этого 4 года их освобождали от 1% городского сбора.

"Толкучка" была переведена на Благовещенскую площадь в 1837 году. Она была вдоль реки Лопани. Особенностью этого рынка было то, что вещами можно было торговать только с рук, никаких лавок и сундуков на земле. В 1891 году, несмотря на протесты торговцев "толкучка", была переведена на место старых железных рядов. Рынок был настолько большим, что по нему запустили транспорт для простых людей. На больших подводах перевозили по 20 человек с одного рынка на другой. Стоимость поездки на один конец оценивалась в 5 копеек.

Визитной карточкой рынка стал крытый рынок, который начали строить в 1912 году и открыли для посещения в 1915 году. Проект здания создавал архитектор Сергей Загоскин. Сегодня это здание символизирует торговлю дореволюционного Харькова.

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