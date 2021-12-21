Более 8 млрд грн НДС возместили крупным предприятиям Харьковщины

В Харьковской области 28 крупных предприятий получили 8,1 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость. Это на 2,3 млрд грн больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщил заместитель начальника Северного межерегионального управления Госналогслужбы по работе с крупными плательщиками налогов Валерий Любичев, передает пресс-служба ведомства.
Читайте также: Бюджет Харьковщины 2022 – в облсовете назвали основные показатели
По его словам, наибольшие суммы бюджетного возмещения получили предприятия добывающей сферы промышленности. При этом чиновник отметил особую важность противодействия декларирования несуществующих сделок и получения неправомерного возмещения НДС.
Только в этом году были выявлены безосновательные заявления на бюджетное возмещение НДС в размере 30,9 млн грн.
Ранее налоговики сообщали, что в этом году крупные предприятия Харьковщины перечислили налогов на 10 миллиардов гривен больше, чем в прошлом. Итоговая сумма поступлений в бюджет от крупных предприятий региона составила 81 млрд 341 млн гривен.