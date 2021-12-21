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Более 8 млрд грн НДС возместили крупным предприятиям Харьковщины

Харьков
21 декабря 18:38
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Наибольшие суммы получили предприятия добывающей сферы
Более 8 млрд грн НДС возместили крупным предприятиям Харьковщины

В Харьковской области 28 крупных предприятий получили 8,1 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость. Это на 2,3 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил заместитель начальника Северного межерегионального управления Госналогслужбы по работе с крупными плательщиками налогов Валерий Любичев, передает пресс-служба ведомства.

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Возмещение НДС крупным предприятиям Харьковщины

По его словам, наибольшие суммы бюджетного возмещения получили предприятия добывающей сферы промышленности. При этом чиновник отметил особую важность противодействия декларирования несуществующих сделок и получения неправомерного возмещения НДС.

Только в этом году были выявлены безосновательные заявления на бюджетное возмещение НДС в размере 30,9 млн грн.

Ранее налоговики сообщали, что в этом году крупные предприятия Харьковщины перечислили налогов на 10 миллиардов гривен больше, чем в прошлом. Итоговая сумма поступлений в бюджет от крупных предприятий региона составила 81 млрд 341 млн гривен.

На Харьковщине утвердили бездефицитный бюджет следующего года

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Автор публикации
Павлишин Андрей
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