Бюджет Харьковщины 2022: в облсовете назвали основные показатели

Во вторник, 21 декабря, Харьковский областной совет утвердил бюджет региона на следующий год. Доходы области предполагаются на уровне 6 млрд 824 млн грн, такая же сумма запланирована и на расходы.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Kharkiv.

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Бюджет Харьковской области на 2022 год

"Бюджет сбалансирован, он позволит нам своевременно начать бюджетный год по новым социальным стандартам", – прокомментировал изданию Depo.Харьков директор департамента финансов Харьковской облгосадминистрации Сергей Овсянников.

Доходы бюджета Харьковской области без учета трансфертов из госбюджета запланированы в объеме 4,277 млрд грн. Общий фонд составит 4,030 млрд грн, по специальному – 247 млн грн:

налог на доходы физических лиц – 3,195 млрд грн,

налог на прибыль предприятий – 316,4 млн грн,

рентная плата и плата за использование природных ресурсов – 413,3 млн грн,

административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности – 82,9 млн грн,

другие платежи – 21,9 млн грн.

Трансферты из госбюджета составят 2,547 млрд грн. Из них на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог планируется получить 1,363 млрд грн.

Общие доходы бюджета составят 6,824 млрд. грн.

Расходы Харьковской области на 2022 год:

на образование планируют расходы в размере 2,346 млрд грн;

на здравоохранение – 925,8 млн грн;

на социальную защиту и соцобеспечение – 694 млн грн;

на культуру и искусство – 271,3 млн грн;

на физическую культуру и спорт – 254,5 млн грн;

на реализацию областных программ – 1,935 млрд грн;

резервный фонд – 50,9 млн грн.

Самые дорогие проекты Харькова на следующий год: