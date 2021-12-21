Бюджет Харьковщины 2022: в облсовете назвали основные показатели

Во вторник, 21 декабря, Харьковский областной совет утвердил бюджет региона на следующий год. Доходы области предполагаются на уровне 6 млрд 824 млн грн, такая же сумма запланирована и на расходы.
Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Kharkiv.
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"Бюджет сбалансирован, он позволит нам своевременно начать бюджетный год по новым социальным стандартам", – прокомментировал изданию Depo.Харьков директор департамента финансов Харьковской облгосадминистрации Сергей Овсянников.
Доходы бюджета Харьковской области без учета трансфертов из госбюджета запланированы в объеме 4,277 млрд грн. Общий фонд составит 4,030 млрд грн, по специальному – 247 млн грн:
Трансферты из госбюджета составят 2,547 млрд грн. Из них на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог планируется получить 1,363 млрд грн.
Общие доходы бюджета составят 6,824 млрд. грн.
Расходы Харьковской области на 2022 год: