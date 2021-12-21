Половину необходимой суммы: Кабмин выделил деньги Харьковщине на компенсацию тарифов

Кабинет министров выделил 9 млрд 14 млн 342 тыс. грн субвенции Харьковской области для компенсации тарифов на тепло и воду для населения. Общая сумма на эти цели для всех местных бюджетов Украины составляет 26.9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Компенсация тарифов за тепло- и водоснабжение

О том, куда потратят эти деньги, рассказал изданию Kharkiv Today директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Сергей Магдысюк. По его словам, деньги получат коммунальные предприятия, предоставляющие услуги в сфере тепло- и водоснабжения. В частности, субвенции могут использовать для погашения долгов за газ, электроэнергию и НДС.

"По прямым договорам с НАК "Нафтогаз" будут списаны долги предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ в периоде 2016–2021 годов. Это будет в первую очередь", – уточнил чиновник ХОГА.

По его данным, для полной компенсации тарифов необходимы около 8 млрд грн. Наибольшая часть компенсации необходима "Харьковским тепловым сетям".

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