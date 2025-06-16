Как бизнесу защититься от злоупотреблений во время обысков

Судебная практика. Фото: коллаж Новини.LIVE

Уже почти 20 лет украинский бизнес ожидает реальной защиты от следственных злоупотреблений. Именно поэтому были приняты два резонансных закона, которые вошли в оборот под названиями "Маски-шоу стоп" и "Маски-шоу стоп-2". Их цель — исключить безосновательные обыски, блокирование работы компаний и изъятие имущества без надлежащего процессуального оформления. Но несмотря на формальное принятие, злоупотребления не прекратились — силовики продолжают использовать следственные действия как способ давления.

В июне 2024-го следственные действия против компаний MacPaw и Concorde Capital всколыхнули бизнес-среду. Репутационные потери, блокировка деятельности, страх инвесторов — все это последствия силовых злоупотреблений, которые стали обыденностью. Изъятие серверов без протокола, уничтожение техники, отсутствие копий постановления или формальный допуск понятых — стандартные эпизоды, разворачивающиеся без какой-либо ответственности для правоохранителей.

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Обыски без определения суда или с грубыми нарушениями его содержания. Изъятие не только доказательств, но и личных вещей всех, кто находится в офисе. Отсутствие или фальсификация протоколов. Привлечение "своих" понятых. Удержание имущества годами без оснований или его уничтожение во время обыска. Изъятие вещей, которые не имеют никакого отношения к делу, или личных телефонов сотрудников компании. Непредоставление копии определения суда или формальное привлечение понятых - все это стало новой нормой.

Почему на практике следователи и прокуроры остаются безнаказанными

Проблема в том, что действующие нормы Уголовного кодекса не охватывают большинство реальных злоупотреблений. Статья 364 (злоупотребление властью) требует доказательства корыстного умысла. Статья 365 (превышение полномочий) почти не применяется, потому что состав преступления юридически трудно доказать. Статья 366 (служебный подлог) давно превращена в условную "норму толерантности" - даже протоколы, составленные задним числом, больше не считаются аномалией. А статьи 371-373 вообще не касаются имущественных обысков или изъятия доказательств.

Более того, система защищает своих. "Процессуальные нарушения — не преступление" стало фактическим иммунитетом для злоупотреблений. Дисциплинарная ответственность остается символической и не влияет на поведение.

Что может изменить ситуацию

Необходимо ввести в Уголовный кодекс отдельную норму: уголовную ответственность за умышленное нарушение следователем или прокурором установленного Уголовным процессуальным кодексом Украины порядка:

временного доступа к вещам и документам,

временного изъятия или ареста имущества,

изъятия вещественных доказательств при осмотре или обыске.

Такая статья установит инструмент сдерживания, которого до сих пор не хватает. Бизнес должен быть защищен от произвольного давления, маскирующегося под законные следственные действия.

Бизнесу нужна реальная безопасность

Без уголовной ответственности за процессуальный произвол не будет ни инвестиций, ни доверия. Ситуация, когда правоохранитель не боится уничтожить технику, потому что ему за это ничего не будет, недопустима в правовом государстве. Дисциплинарная ответственность давно себя дискредитировала, а фраза "процессуальное нарушение — не преступление" стала индульгенцией для злоупотреблений. Пришло время это изменить на уровне Уголовного кодекса — если мы хотим, чтобы инвестор не убегал, а возвращался.