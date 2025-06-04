Закон о лоббировании — что изменится для бизнеса с 1 сентября

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Лоббирование по-новому: что изменится для бизнеса с 1 сентября

В 2024 году Украина приняла Закон "О лоббировании", который устанавливает правовые основы этой деятельности. Основные положения вступят в силу не позднее 1 сентября 2025 года. Для бизнеса это означает новые правила взаимодействия с государственными органами, которые теперь будут регулироваться прозрачным и публичным механизмом. Отныне каждая попытка повлиять на нормативно-правовой акт в интересах компании может считаться лоббированием.

Что такое лоббирование согласно новому закону

Закон определяет лоббирование как деятельность, которая одновременно соответствует трем критериям:

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направлена на влияние (или попытку влияния) на объект лоббирования — субъекта правотворческой деятельности или правотворческой инициативы;

осуществляется в коммерческих интересах бенефициара — за вознаграждение, оплату расходов или в собственных коммерческих интересах;

касается предмета лоббирования — нормативно-правового акта.

Иначе говоря, если деятельность предусматривает оплату, направлена на изменение или удержание в силе нормативно-правового акта, и касается органов, уполномоченных принимать такие акты — речь идет о лоббировании.

Методы лоббирования: что подпадает под регулирование

Статья 7 Закона подробно описывает допустимые методы лоббирования. Это, в частности, коммуникация с органами власти относительно предмета лоббирования, подготовка и распространение документов (позиционных, программных, аналитических), участие в мероприятиях, организация конференций, публичных кампаний и использование медиа. Лоббированием признается также приглашение должностных лиц на публичные события с целью влияния.

Ключевой критерий — системность. Разовое действие, даже активное, не считается лоббированием, если не является частью большего процесса влияния на нормативно-правовой акт.

Что не является лоббированием: исключения для бизнеса и неправительственных организаций

Закон содержит четкий перечень случаев, которые не считаются лоббированием (ч. 2 ст. 3). Сюда входит дипломатическая деятельность, работа медиа, политических партий, участие в социальном диалоге, а также деятельность общественных объединений и неприбыльных организаций при условии, что она не касается коммерческих интересов. Исключение также касается личного представительства интересов физическим или юридическим лицом в отношениях с органами власти.

Это означает, что компании могут самостоятельно обращаться в государственные органы по своим вопросам — без статуса лоббиста, если такая деятельность не включает оплату за влияние или представление третьих лиц.

Различия между лоббированием и публичной адвокацией

Лоббирование является регламентированной законной деятельностью, осуществляемой субъектами, включенными в Реестр прозрачности, имеет коммерческую цель и направлена на достижение конкретного результата — изменения нормативно-правового акта.

Зато публичная адвокация — деятельность, осуществляемая гражданами или некоммерческими организациями с целью достижения общественного (а не частного) интереса. Она не регулируется этим Законом и не требует регистрации или специального статуса.

Это ключевая разница: если есть прибыльная цель и оплатная основа — это лоббирование. Если цель общественная, а деятельность бесплатная — это адвокация.

Требования к субъектам лоббирования

Чтобы иметь право осуществлять лоббирование, субъект (физическое или юридическое лицо частного права) должен зарегистрироваться в Реестре прозрачности, заключить письменный договор о лоббировании, соблюдать требования по финансированию и отчетности.

Расчеты между клиентом и лоббистом должны быть безналичными. Запрещено лоббировать в интересах лиц, связанных с государством-агрессором или за счет непрозрачных источников финансирования. Субъекты лоббирования обязаны подавать отчеты дважды в год — до 31 июля и до 31 января. Контроль за соблюдением требований возложен на НАПК.

Административная ответственность: какие риски нарушений

С 1 сентября 2024 года вводится административная ответственность за нарушения в сфере лоббирования (ст. 188-46 КУоАП). Штрафы грозят лицам, которые осуществляют лоббирование без статуса, нарушают требования к отчетности или финансированию, скрывают информацию о несовместимости. Повторные нарушения предусматривают значительно более высокие штрафы, а также временный запрет на осуществление лоббирования.

Нарушения могут фиксироваться НАПК, осуществляющим государственный надзор. Для бизнеса это означает необходимость правовой подготовки и организационного сопровождения GR-активностей в соответствии с требованиями Закона.