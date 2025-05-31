Как капитализировать безопасность в экономике после войны — главные сценарии

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Развязанная Россией полномасштабная война наглядно продемонстрировала целостность современного мира и многогранность влияния безопасностных рисков на разные сферы жизни глобального сообщества.

Мощная поддержка Украины в ее противостоянии агрессору, оказываемая цивилизованным миром, является фактически инвестированием в глобальную безопасность, что должно стать основой для "перезагрузки" мировой экономики, перед которой в ближайшие десятилетия встанет задача решения ряда критически важных глобальных проблем, причем безопасность — далеко не единственная, а, вероятнее всего, и не самая критическая из них.

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Помощь, предоставляемая Украине, принципиально важна как для военного противостояния врагу, так и для сохранения стабильности и дееспособности национальной экономики в текущем времени. Однако не менее важно и то, каким образом нынешняя обращенность внимания глобальных сил к Украине будет определять интегрированность нашей страны в глобальную экономику в долгосрочной перспективе.

Фундаментальный национальный интерес Украины сегодня — достичь такого уровня интеграции, который будет гарантировать ей место внутри контура глобальной безопасности, который сейчас выстраивается европейским сообществом для защиты от взбешенного евразийского соседа, который, по общим оценкам, будет оставаться источником угрозы в долгосрочной перспективе. По сути, речь идет о "капитализации" достигнутой по результатам войны европейской безопасности в конкретных возможностях реализации общеевропейского потенциала развития, неотъемлемой частью которого является потенциал Украины. Соответствующие возможности будут определять формат поствоенной архитектуры безопасности, круг наших партнеров и союзников и их видение места в ней Украины.

ЕС, США и конкуренция за украинский рынок

Сейчас приходится констатировать, что ЕС до сих пор не сформировал целостного видения политики в отношении послевоенной Украины. По сути, отсутствует артикуляция конкретного значения сотрудничества с Украиной для европейского бизнеса. Как следствие — несогласованность относительно механизмов поддержки Украины, отношения к санкционной политике в отношении РФ, периодические конфликты по завозу в страны Востока ЕС украинского продовольствия и агросырья.

С 6 июня Еврокомиссия временно восстанавливает квоты на импорт украинской сельхозпродукции, которые были отменены после российского вторжения в 2022 году — это является де-факто отражением отсутствия прогресса в реальной интеграции экономики Украины в европейское экономическое пространство.

Наработанные международные декларации и соглашения, ряд стратегий и программ восстановления, соглашения с международными финансовыми структурами формируют общий дискурс послевоенного возрождения Украины. Однако не хватает конкретных "мостиков" между стратегическими планами и конкретными проектами, в которых должен быть заинтересован европейский бизнес.

Такие "мостики" должны строить общие политики, которые присоединяют Украину к единому европейскому экономическому пространству, ориентированные на достижение общих целей и решение общих европейских проблем, определение шагов по имплементации в Украине общих европейских политик, в частности — аграрной, конкурентной, региональной, транспортной, экологической, энергетической и т.п.

Конкуренция глобальных сил за украинское экономическое пространство уже происходит. Общий враг сплотил в поддержке Украины глобальных конкурентов — США и ЕС — в первые годы полномасштабной войны. Сейчас эта сплоченность оказалась под угрозой, и не в последнюю очередь — из-за разного интереса к интегрированности Украины в глобальную экономику. США артикулировали свою предметную заинтересованность в участии в разработке сырьево-ресурсного потенциала Украины. Вовлеченность глобальных "игроков" в соответствующий бизнес на территории Украины является неплохим вкладом в обеспечение физической безопасности страны от агрессивных посягательств со стороны РФ. Однако для капитализации этой безопасности полученный таким образом финансовый ресурс должен быть направлен на национальное экономическое развитие через соответствующие инструменты и политики. Сотрудничество с Украиной в секторах с высшей добавленной стоимостью относится к сфере интересов ЕС.

Выгода Европы и пути синхронизации с Украиной

Объективно ЕС заинтересован в инвестировании в Украину. Развитие украинской перерабатывающей промышленности увеличит потребление агросырья внутри страны, а следовательно — ослабит давление на европейские рынки. В то же время рост емкости внутреннего украинского рынка будет способствовать увеличению экспорта из стран ЕС в Украину. Привлечение ЕС как основного контрагента послевоенного восстановления в Украине — что вполне логично, учитывая необходимость модернизации страны в соответствии с европейскими стандартами — может стать фактором вывода европейской экономики из стагнации, вызванной коронакризисом и последующей российской агрессией.

Формируя приоритеты и проекты как первичного (в условиях войны) так и послевоенного восстановления, Украине важно синхронизироваться с ключевыми европейскими трендами: низкоуглеродного развития и предотвращения климатических изменений и адаптации к ним, преодоления цифрового разрыва и неравенства, выравнивания региональных возможностей и построения сплоченности в условиях современных вызовов.

Среди перспективных сфер сотрудничества Украины и ЕС: диффузия цифровых технологий в традиционные сектора экономики; сотрудничество в обеспечении глобальной продовольственной безопасности; адаптация к климатическим изменениям и сопутствующим рискам, прежде всего — в агросекторе и предотвращении природных бедствий; решение проблемы энергетической безопасности через диверсификацию источников энергии; сочетание восстановления с внедрением "зеленых" технологий и энергоэффективностью; цифровизация в публичном управлении, внедрение "умных" городов и громад; обращение с отходами и переработка бытовых отходов и т.п.

Двусторонняя ответственность и совместная модернизация

Важно, что такое сотрудничество вполне может быть дорогой с "двусторонним движением". В Украине может происходить масштабирование наработанных европейскими компаниями технологических и организационных решений в сферах, важных для восстановления и укрепления устойчивости в Украине, внедрение пилотных проектов по апробации актуальных решений. Зато украинские компании, учитывая наработанный опыт в вышеупомянутых сферах, могут участвовать в реализации соответствующих проектов в странах-членах ЕС.

В проектировании и налаживании такого сотрудничества большая доля ответственности ложится на двустороннее сотрудничество между бизнесами и бизнес-ассоциациями Украины и ЕС, регионами и муниципалитетами, общественными объединениями и т.п. На содействие этому сотрудничеству должна быть направлена финансовая и техническая помощь, предоставляемая Украиной, оно также должно быть включено в Дорожную карту украинской евроинтеграции. Большое значение будут иметь дальнейшее развитие логистического взаимодействия (включая развитие пограничных пунктов пропуска), сотрудничество в гуманитарной сфере, согласованная политика в отношении беженцев войны, находящихся на территории ЕС.

Капитализация безопасности - шанс для новой Европы

Экономическая и социальная модернизация Украины в рамках многонационального плана восстановления должна перезагрузить и укрепить двигатели экономического развития всего европейского континента, в т.ч. — компенсировать потери российских рынков и поставок. Она должна создавать новые конкурентные преимущества для европейских компаний, устанавливать новые коммуникации между партнерами из ЕС и Украины и укреплять инвестиционную привлекательность Украины, которая будет сохраняться и после завершения основного периода восстановления. Такая капитализация поствоенной безопасности является необходимым результатом усилий, которые предпринимает европейское сообщество для достижения устойчивого справедливого мира в Украине.