Торговая война Трампа 2025 — почему сделки по слиянию и поглощению упали до 20-летнего минимума

Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov

В апреле 2025 года количество сделок по слиянию и поглощению (M&A) в мире упало до самого низкого уровня за два десятилетия — всего 2 330 сделок, что стало худшим показателем с февраля 2005 года. Этот спад, вызванный торговой войной, начатой президентом США Дональдом Трампом, создал беспрецедентную неопределенность на рынках, заставив компании и инвесторов приостановить стратегические решения.

Как пишет Reuters со ссылкой на данные Dealogic, банкиры и генеральные директора тормозят сделки по слиянию и поглощению после того, как Трамп начал глобальную торговую войну.

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Американский президент 2 апреля объявил новые масштабные пошлины на товары из Китая, ЕС и Мексики, чем спровоцировал дестабилизацию финансовых рынков. Как результат — стоимость M&A сделок снизилась до 243 млрд долл., что на 54% меньше, чем в марте, и на 20% ниже среднего уровня последних двух десятилетий.

В США ситуация еще хуже: количество сделок упало до 555 — минимум с мая 2009 года, когда мир приходил в себя после финансового кризиса. Даже в пандемическом 2020-м показатели были выше.

"Это падение масштабнее, чем во время кризиса 2008 года и COVID-19", — пишет Reuters.

Вынужденная пауза: рынок заморожен

Неопределенность привела к массовому пересмотру планов. Некоторые компании — такие как Chime и StubHub — отменили запланированные IPO. Другие приостановили переговоры о слиянии.

Банкиры пока советуют своим клиентам "взять паузу" и дождаться ясности относительно внешнеэкономической политики США. На рынке царит осторожность: даже потенциально выгодные сделки откладывают на неопределенный срок.

Технологии держатся — пока что

Несмотря на общее проседание, технологический сектор остается наиболее активным. На него приходится около 40% из 600 млрд долл. объема американских M&A в 2025 году.

"Технологические сделки остаются выгодными на фоне неопределенности относительно пошлин", — сообщает Reuters.

Крупные технологические компании, такие как Apple или Microsoft, продолжают инвестировать в стратегические поглощения, используя свои финансовые резервы.

Впрочем, даже среди "техов" ситуация неравномерна. По словам старшего аналитика Citi Кевина Кокса, сильнее всего пострадали компании из промышленного и медицинского секторов, а также те, кто зависит от глобальных цепочек поставок.

"Телекоммуникации, СМИ, энергетика и коммунальные услуги пока остаются относительно стабильными", — добавляет Кокс.

Хотя некоторые знаковые сделки, как приобретение Global Payments за 24,25 млрд долл., все еще заключаются, они скорее исключение из общей тенденции. Таких транзакций очень мало, и их объем не способен изменить общую динамику — рынок стремительно остывает.

Перспективы и прогнозы

Спад M&A в 2025 году может иметь долгосрочные последствия для глобальной экономики. Если тарифы Трампа останутся в силе, компании продолжат откладывать сделки, что может привести к сокращению инвестиций и замедлению инноваций. В то же время устойчивость технологического сектора и отдельные крупные сделки дают надежду на частичное восстановление.

Эксперты рекомендуют бизнесу адаптироваться к новым реалиям, пересматривая цепи поставок и фокусируясь на рынках с меньшей зависимостью от международной торговли.

"Компаниям нужно быть гибкими и готовыми к любым сценариям", — подчеркивает Кокс.

Пока политика США не станет более предсказуемой, глобальный рынок M&A будет оставаться в состоянии ожидания.

Согласно последним опросам, рейтинг одобрения политики Трампа среди американцев составляет лишь 41%. Это самый низкий показатель для новоизбранного президента США за последние десятилетия, начиная со времен Дуайта Эйзенхауэра. Кроме того, текущий рейтинг Трампа ниже, чем его собственный показатель на аналогичном этапе первого срока.

Также Трамп высмеял страны, которые ищут торговые соглашения с США, проявляют чрезмерную готовность к уступкам. Он заявил, что эти государства демонстрируют отчаянное желание достичь договоренностей с Америкой.