Торгова війна Трампа 2025 — чому угоди зі злиття та поглинання впали до 20-річного мінімуму

Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov

У квітні 2025 року кількість угод зі злиття та поглинання (M&A) у світі впала до найнижчого рівня за два десятиліття — лише 2 330 угод, що стало найгіршим показником із лютого 2005 року. Цей спад, спричинений торговою війною, розпочатою президентом США Дональдом Трампом, створив безпрецедентну невизначеність на ринках, змусивши компанії та інвесторів призупинити стратегічні рішення.

Як пише Reuters з посиланням на дані Dealogic, банкіри та генеральні директори гальмують угоди зі злиття та поглинання після того, як Трамп розпочав глобальну торгову війну.

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Американський президент 2 квітня оголосив нові масштабні мита на товари з Китаю, ЄС та Мексики, чим спровокував дестабілізацію фінансових ринків. Як результат — вартість M&A угод знизилася до 243 млрд дол., що на 54% менше, ніж у березні, і на 20% нижче середнього рівня останніх двох десятиліть.

У США ситуація ще гірша: кількість угод упала до 555 — мінімум із травня 2009 року, коли світ оговтувався після фінансової кризи. Навіть у пандемічному 2020-му показники були вищими.

"Це падіння масштабніше, ніж під час кризи 2008 року та COVID-19", — пише Reuters.

Вимушена пауза: ринок заморожено

Невизначеність призвела до масового перегляду планів. Деякі компанії — як-от Chime і StubHub — скасували заплановані IPO. Інші призупинили переговори про злиття.

Банкіри наразі радять своїм клієнтам "взяти паузу" й дочекатися ясності щодо зовнішньоекономічної політики США. На ринку панує обережність: навіть потенційно вигідні угоди відкладають на невизначений термін.

Технології тримаються — поки що

Попри загальне просідання, технологічний сектор залишається найбільш активним. На нього припадає близько 40% із 600 млрд дол. обсягу американських M&A у 2025 році.

"Технологічні угоди залишаються вигідними на тлі невизначеності щодо мит", — повідомляє Reuters.

Великі технологічні компанії, такі як Apple чи Microsoft, продовжують інвестувати в стратегічні поглинання, використовуючи свої фінансові резерви.

Втім, навіть серед "техів" ситуація нерівномірна. За словами старшого аналітика Citi Кевіна Кокса, сильніше за все постраждали компанії з промислового та медичного секторів, а також ті, хто залежить від глобальних ланцюгів постачання.

"Телекомунікації, ЗМІ, енергетика і комунальні послуги поки залишаються відносно стабільними", — додає Кокс.

Хоча деякі знакові угоди, як придбання Global Payments за 24,25 млрд дол., усе ще укладаються, вони радше виняток із загальної тенденції. Таких транзакцій дуже мало, і їхній обсяг не здатен змінити загальну динаміку — ринок стрімко холоне.

Перспективи та прогнози

Спад M&A у 2025 році може мати довгострокові наслідки для глобальної економіки. Якщо тарифи Трампа залишаться в силі, компанії продовжать відкладати угоди, що може призвести до скорочення інвестицій і уповільнення інновацій. Водночас стійкість технологічного сектора та окремі великі угоди дають надію на часткове відновлення.

Експерти рекомендують бізнесу адаптуватися до нових реалій, переглядаючи ланцюги постачання і фокусуючись на ринках із меншою залежністю від міжнародної торгівлі.

"Компаніям потрібно бути гнучкими та готовими до будь-яких сценаріїв", — наголошує Кокс.

Поки політика США не стане більш передбачуваною, глобальний ринок M&A залишатиметься в стані очікування.

Згідно з останніми опитуваннями, рейтинг схвалення політики Трампа серед американців становить лише 41%. Це найнижчий показник для новообраного президента США за останні десятиліття, починаючи з часів Дуайта Ейзенхауера. Крім того, поточний рейтинг Трампа є нижчим, ніж його власний показник на аналогічному етапі першого терміну.

Крім того, Трамп висміяв країни, які шукають торговельні угоди з США, виявляють надмірну готовність до поступок. Він заявив, що ці держави демонструють відчайдушне бажання досягти домовленостей з Америкою.