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Свириденко указала, когда мировой бизнес инвестирует в Украину

23 января 2025 12:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Юлия Свириденко объяснила при каких условиях будут инвестировать в Украину из-за рубежа
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Представители мирового бизнеса готовы инвестировать в Украину средства, однако им нужны гарантии безопасности. К тому же, юридических документов для этого недостаточно.

Такое мнение высказала министр экономики Украины Юлия Свириденко на Украинском завтраке в Давосе, который организовал Фонд Виктора Пинчука.

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Юлия Свириденко отметила, что у Украины открытый диалог с мировыми партнерами.

"Я думаю, что доверие является основным, и то, что мы видим здесь, в Давосе, что бизнес готов инвестировать, чтобы усилить свою деятельность в Украине. Но они ожидают очень конкретных гарантий безопасности, и это должно быть частью потенциального будущего регулирования. И это должно быть очень практичным", — объяснила Свириденко.

Нардеп добавила, что лучшей гарантией безопасности как для Украины, так и для партнеров будет вступление страны в НАТО.

"Очевидно, что НАТО является лучшим решением не через юридический документ, а через военную инфраструктуру, которая должна быть создана. Мы имеем очень хороший пример в начале широкомасштабного вторжения, и наши морские порты были заблокированы. И вы помните, что было соглашение между Турцией и ООН. Россия саботировала это соглашение, и мы смогли открыть этот черноморский коридор, когда ракетные системы были на месте", — сказала Свириденко.

Напомним, Юлия Свириденко во время выступления в Давосе сообщила, сколько реформ уже успели провести в Украине за последнее время.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался относительно того, имеет ли Россия право решать о будущем Украины в Альянсе.

инвестиции Украина Давос Юлия Свириденко война в Украине

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