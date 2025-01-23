Юлія Свириденко пояснила за яких умов будуть інвестувати в Україну з-за кордону

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: УНІАН

Представники світового бізнесу готові інвестувати в Україну кошти, проте, їм потрібні гарантії безпеки. До того ж, юридичних документів для цього недостатньо.

Таку думку висловила міністерка економіки України Юлія Свириденко на Українському сніданку у Давосі.

Читайте також:

Партнерам України потрібно більше гарантій

Юлія Свириденко зазначила, що в України відкритий діалог зі світовими партнерами.

"Я думаю, що довіра є основною і те, що ми бачимо тут, у Давосі, що бізнес готовий інвестувати, щоб посилити свою діяльність в Україні. Але вони очікують дуже конкретних гарантій безпеки, і це має бути частиною потенційного майбутнього регулювання. І це має бути дуже практичним", — пояснила Свириденко.

Нардепка додала, що найкращою гарантією безпеки як для України, так і для партнерів буде вступ країни до НАТО.

"Очевидно що НАТО є найкращим рішенням не через юридичний документ, а через військову інфраструктуру, яка має бути створена. Ми маємо дуже хороший приклад на початку широкомасштабного вторгнення і наші морські порти були заблоковані. І ви пам’ятаєте, що була угода між Туреччиною та ООН. Росія саботувала цю угоду і ми змогли відкрити цей чорноморський коридор коли ракетні системи були на місці", — сказала Свириденко.

Нагадаємо, Юлія Свириденко під час виступу у Давосі повідомила, скільки реформ вже встигли провести в Україні за останній час.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо того, чи має Росія право вирішувати про майбутнє України в Альянсі.