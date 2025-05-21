Как решают споры в хозяйственных судах — практика Верховного суда

Фемида. Фото: коллаж Новини.LIVE

Война войной, а доступ к правосудию никто не отменял. Конституция гарантирует это право даже в самые тяжелые времена, а государство обязано обеспечить его реализацию. Однако как это выглядит на практике в 2024-2025 годах? Как Верховный Суд реагирует на реалии войны, кадровую нехватку, изменения в Хозяйственный кодекс и экономическую нестабильность?

Хозяйственные споры сегодня — не только о бизнесе. Они о выживании, адаптации и поиске баланса между гибкостью процедуры и соблюдением буквы закона. В этой колонке разбираем ключевые направления судебной практики Верховного Суда за последние годы, включая корпоративные конфликты, земельные споры, арбитраж и возмещение убытков в военное время. Конституция гарантирует это право даже в самые тяжелые времена.

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С началом полномасштабного вторжения судебная система, как и все общество, получила мощный удар. Часть судов была вынуждена эвакуироваться из-за оккупации, некоторые прекратили работу из-за постоянных воздушных тревог или отключения электроснабжения. Это сделало невозможным непрерывное проведение заседаний. К тому же, многие судьи и работники аппарата были мобилизованы или добровольно вступили в ряды ВСУ.

В то же время объем дел растет. Если в 2022 году граждане и бизнес были дезориентированы, то сейчас — в условиях адаптации — спрос на правосудие стремительно восстанавливается.

Новые вызовы: формализм, сроки и гибкость

Суды вынуждены искать баланс между гибкостью и буквой закона. Если раньше критиковали чрезмерный формализм, сегодня возникает риск произвола в условиях сложной процессуальной среды. Высокие требования к обоснованию и мотивированности решений как никогда актуальны.

Главные изменения: что влияет на практику сегодня

Среди факторов, которые влияют на современную судебную практику, стоит выделить несколько ключевых. Во-первых, это отмена Хозяйственного кодекса, что создает правовую неопределенность, которую не компенсирует даже обновление Гражданского кодекса. Во-вторых, продолжается процесс корпоратизации государственных предприятий, что неизбежно сопровождается спорами и юридическими недоразумениями. Также стоит упомянуть увеличение количества споров с иностранным элементом — это активизирует спрос на альтернативное правосудие: арбитраж, третейские суды, медиацию. Не менее важным является внесение изменений в законодательство о банкротстве, в частности относительно превентивной реструктуризации. И наконец, предстоящий запуск Реестра убытков для бизнеса откроет новую категорию споров, что тоже скажется на судебной нагрузке.

Обзор практики ВС по ключевым направлениям

Корпоративные споры

Решения общего собрания — не сделки, а индивидуальные акты. Оспаривать можно результат действий, например акт приема-передачи (дело № 916/379/23).

— не сделки, а индивидуальные акты. Оспаривать можно результат действий, например акт приема-передачи (дело № 916/379/23). Фактический КБВ важнее номинального — критично для "размывания доли" (дело № 911/266/22).

— критично для "размывания доли" (дело № 911/266/22). Продажа неоплаченной доли — покупатель защищен, продавец не может требовать недействительности сделки (дела № 924/9/21, № 925/185/23).

— покупатель защищен, продавец не может требовать недействительности сделки (дела № 924/9/21, № 925/185/23). Выплата доли при выходе — только в пределах реально оплаченной части (дело № 924/751/20).

Земельные споры

Сторона по делу — громада, а не исполком (№ 907/825/22).

— громада, а не исполком (№ 907/825/22). Соглашения до 2013 года — действительны только после госрегистрации (№ 925/457/23).

— действительны только после госрегистрации (№ 925/457/23). Момент действия договора аренды — с даты заключения, другие условия ничтожны (№ 902/1207/22).

— с даты заключения, другие условия ничтожны (№ 902/1207/22). Расторжение за неуплату — две неуплаты = основание, частичные неуплаты — оценка существенности (№ 918/391/23).

— две неуплаты = основание, частичные неуплаты — оценка существенности (№ 918/391/23). Изменение НДО — меняет плату автоматически, без допсоглашения (№ 914/2848/22).

Возмещение ущерба

Иски к рф — достаточно указать органы государства-агрессора, не обязательно конкретизировать требования (№ 910/5699/23).

Процессуальные сроки

Возобновление срока возможно при условии уважительности причин (№ 910/7746/20).

Представительство в суде

ЕГР — достаточное подтверждение полномочий для самопредставительства юрлица (№ 910/16580/23).

Юрисдикция споров

Реквизиция имущества — после изъятия это уже хозяйственная юрисдикция, а не административная (№ 910/10009/22, № 904/868/22).

Арбитраж и третейские соглашения

Обжалование арбитражной оговорки — возможно только вместе с решением третейского суда (№ 911/1766/22).

Соглашение распространяется на присоединенных участников — если оговорка действует (№ 910/3208/22).

Судебная практика меняется — и это хорошо

Несмотря на войну, Верховный Суд формирует новые правовые подходы. В центре — упрощение процедуры, развитие альтернативных способов разрешения споров, и в то же время требование к высокой правовой культуре сторон.

Ключевые моменты: принадлежность субъектного состава, сроков, юрисдикции, способа защиты и формулировки требований.

Юридическая точность и системность сегодня — это не формальность, а основа для эффективной защиты интересов в сложные времена.