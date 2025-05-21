Як вирішують спори в господарських судах — практика Верховного суду

Феміда. Фото: колаж Новини.LIVE

Війна війною, а доступ до правосуддя ніхто не скасовував. Конституція гарантує це право навіть у найважчі часи, а держава зобов’язана забезпечити його реалізацію. Однак як це виглядає на практиці у 2024–2025 роках? Як Верховний Суд реагує на реалії війни, кадрову нестачу, зміни до Господарського кодексу та економічну нестабільність?

Господарські спори сьогодні — не лише про бізнес. Вони про виживання, адаптацію і пошук балансу між гнучкістю процедури та дотриманням букви закону. У цій колонці розбираємо ключові напрями судової практики Верховного Суду за останні роки, включаючи корпоративні конфлікти, земельні спори, арбітраж і відшкодування збитків у воєнний час. Конституція гарантує це право навіть у найважчі часи.

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З початком повномасштабного вторгнення судова система, як і все суспільство, зазнала потужного удару. Частина судів була змушена евакуюватися через окупацію, деякі припинили роботу через постійні повітряні тривоги або відключення електропостачання. Це унеможливило безперервне проведення засідань. До того ж багато суддів і працівників апарату були мобілізовані або добровільно вступили до лав ЗСУ.

Водночас обсяг справ зростає. Якщо у 2022 році громадяни та бізнес були дезорієнтовані, то нині — в умовах адаптації — попит на правосуддя стрімко відновлюється.

Нові виклики: формалізм, строки та гнучкість

Суди змушені шукати баланс між гнучкістю та буквою закону. Якщо раніше критикували надмірний формалізм, сьогодні постає ризик свавілля в умовах складного процесуального середовища. Високі вимоги до обґрунтування і вмотивованості рішень як ніколи на часі.

Головні зміни: що впливає на практику сьогодні

Серед чинників, які впливають на сучасну судову практику, варто виділити декілька ключових. По-перше, це скасування Господарського кодексу, що створює правову невизначеність, яку не компенсує навіть оновлення Цивільного кодексу. По-друге, триває процес корпоратизації державних підприємств, що неминуче супроводжується спорами та юридичними непорозуміннями. Також варто згадати збільшення кількості спорів з іноземним елементом — це активізує попит на альтернативне правосуддя: арбітраж, третейські суди, медіацію. Не менш важливим є внесення змін до законодавства про банкрутство, зокрема щодо превентивної реструктуризації. І нарешті майбутній запуск Реєстру збитків для бізнесу відкриє нову категорію спорів, що теж позначиться на судовому навантаженні.

Огляд практики ВС у ключових напрямках

Корпоративні спори

Рішення загальних зборів — не правочини, а індивідуальні акти. Оскаржувати можна результат дій, наприклад акт приймання-передачі (справа № 916/379/23).

— не правочини, а індивідуальні акти. Оскаржувати можна результат дій, наприклад акт приймання-передачі (справа № 916/379/23). Фактичний КБВ важливіший за номінального — критично для "розмивання частки" (справа № 911/266/22).

— критично для "розмивання частки" (справа № 911/266/22). Продаж неоплаченої частки — покупець захищений, продавець не може вимагати недійсності угоди (справи № 924/9/21, № 925/185/23).

— покупець захищений, продавець не може вимагати недійсності угоди (справи № 924/9/21, № 925/185/23). Виплата частки при виході — лише в межах реально оплаченої частини (справа № 924/751/20).

Земельні спори

Сторона у справі — громада, а не виконком (№ 907/825/22).

— громада, а не виконком (№ 907/825/22). Угоди до 2013 року — чинні тільки після держреєстрації (№ 925/457/23).

— чинні тільки після держреєстрації (№ 925/457/23). Момент чинності договору оренди — з дати укладення, інші умови нікчемні (№ 902/1207/22).

— з дати укладення, інші умови нікчемні (№ 902/1207/22). Розірвання за несплату — дві несплати = підстава, часткові несплати — оцінка істотності (№ 918/391/23).

— дві несплати = підстава, часткові несплати — оцінка істотності (№ 918/391/23). Зміна НГО — змінює плату автоматично, без додаткової угоди (№ 914/2848/22).

Відшкодування шкоди

Позови до РФ — достатньо зазначити органи держави-агресора, не обов’язково конкретизувати вимоги (№ 910/5699/23).

Процесуальні строки

Поновлення строку можливе за умови поважності причин (№ 910/7746/20).

Представництво в суді

ЄДР — достатнє підтвердження повноважень для самопредставництва юрособи (№ 910/16580/23).

Юрисдикція спорів

Реквізиція майна — після вилучення це вже господарська юрисдикція, а не адміністративна (№ 910/10009/22, № 904/868/22).

Арбітраж і третейські угоди

Оскарження арбітражного застереження можливе лише разом із рішенням третейського суду (№ 911/1766/22).

Угода поширюється на приєднаних учасників, якщо застереження чинне (№ 910/3208/22).

Судова практика змінюється — і це добре

Попри війну, Верховний Суд формує нові правові підходи. У центрі — спрощення процедури, розвиток альтернативних способів вирішення спорів, і водночас вимога до високої правової культури сторін.

Ключові моменти: належність суб’єктного складу, строків, юрисдикції, способу захисту і формулювання вимог.

Юридична точність і системність сьогодні — це не формальність, а основа для ефективного захисту інтересів у складні часи.