Легендарный производитель фотопленки заявил о долгах и готовится к банкротству

Eastman Kodak, основанная еще 133 года назад, снова оказалась на грани выживания. В финансовом отчете за второй квартал компания открыто заявила, что существуют "существенные сомнения" относительно ее способности продолжать деятельность. Это означает, что даже сама корпорация признает высокий риск повторного банкротства.

Основная проблема заключается в долгах, пишет CNN. Сейчас сумма обязательств составляет около 500 миллионов долларов. В отчете указано, что компания не имеет гарантированного финансирования или достаточной ликвидности для их погашения.

Чтобы сократить расходы, руководство планирует даже приостановить выплаты в пенсионный фонд. Это решение вызвало волну критики среди аналитиков, ведь оно ударяет по доверию работников и акционеров.

В то же время CEO Kodak Джим Континенца пытается убедить инвесторов в возможности выхода из кризиса.

"Несмотря на кризис, компания продолжала достигать прогресса в выполнении долгосрочного плана", — подчеркнул Континенца.

Как рынки отреагировали на известие

Публичные рынки сразу почувствовали последствия сообщения. Во вторник после объявления сомнений акции Eastman Kodak (KODK) упали более чем на 25%. Это резкое падение отражает низкое доверие инвесторов к способности компании удержаться на плаву.

Хотя руководство обещает погасить значительную часть долгов и рефинансировать остальные, аналитики указывают, что ситуация напоминает предыдущий сценарий 2012 года, когда Kodak уже объявляла банкротство.

История взлетов компании Kodak

Kodak была настоящим символом фотографии в ХХ веке. Основанная Джорджем Истменом, она быстро превратилась в глобального монополиста. В 1970-х годах компания контролировала до 90% рынка фотопленки и 85% продаж фотоаппаратов в США.

Для многих фотография ассоциировалась именно с продукцией Kodak. Реклама "нажми кнопку — мы сделаем остальное" отражала простоту и массовость бренда.

Почему Kodak потеряла рынок

Парадоксально, но именно собственное изобретение стало началом падения компании. В 1975 году инженеры Kodak создали первый цифровой фотоаппарат. Однако корпорация не смогла вовремя переориентировать бизнес и заработать на этой технологии.

Вместо развития цифрового направления компания пыталась защищать пленочный бизнес, что в итоге привело к потере рынка. В 2012 году Kodak официально объявила о банкротстве и провела реструктуризацию.

Короткий взлет в 2020 году

В 2020 году Kodak неожиданно получила шанс на вторую жизнь. Правительство США поручило компании производство фармацевтических ингредиентов для борьбы с пандемией. Акции тогда резко выросли, а интерес к бренду возобновился.

Однако этот проект не оправдал ожиданий и не принес длительного результата. Сейчас Kodak продолжает выпускать фотопленку и химикаты для бизнеса, а также зарабатывает на лицензировании бренда.

Какие перспективы имеет Kodak

Специалисты считают, что будущее Kodak будет зависеть от способности переориентировать бизнес на новые технологии. Бренд до сих пор имеет сильную узнаваемость, однако финансовые трудности ставят под угрозу даже базовые операции.

CEO компании подчеркивает оптимизм.

"Мы сможем погасить большую часть долгов и найти возможности для дальнейшего развития", — заявил Континенца.

Впрочем, рынок скептически оценивает такие заявления. Аналитики прогнозируют, что без радикальных изменений в бизнес-модели компания не выдержит конкуренции с современными гигантами цифровых технологий.

