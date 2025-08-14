Легендарний виробник фотоплівки заявив про борги та готується до банкрутства

Фотоплівка Kodak. Фото: Freepik

Eastman Kodak, заснована ще 133 роки тому, знову опинилася на межі виживання. У фінансовому звіті за другий квартал компанія відкрито заявила, що існують "істотні сумніви" щодо її здатності продовжувати діяльність. Це означає, що навіть сама корпорація визнає високий ризик повторного банкрутства.

Основна проблема полягає у боргах, пише CNN. Нині сума зобов’язань становить близько 500 мільйонів доларів. У звіті зазначено, що компанія не має гарантованого фінансування або достатньої ліквідності для їх погашення.

Щоб скоротити витрати, керівництво планує навіть призупинити виплати до пенсійного фонду. Це рішення викликало хвилю критики серед аналітиків, адже воно вдаряє по довірі працівників та акціонерів.

Водночас CEO Kodak Джим Континенца намагається переконати інвесторів у можливості виходу з кризи.

"Попри кризу, компанія продовжувала досягати прогресу у виконанні довгострокового плану", — наголосив Континенца.

Як ринки відреагували на звістку

Публічні ринки одразу відчули наслідки повідомлення. У вівторок після оголошення сумнівів акції Eastman Kodak (KODK) впали більш ніж на 25%. Це різке падіння відображає низьку довіру інвесторів до здатності компанії втриматися на плаву.

Хоча керівництво обіцяє погасити значну частину боргів і рефінансувати решту, аналітики вказують, що ситуація нагадує попередній сценарій 2012 року, коли Kodak уже оголошувала банкрутство.

Історія злетів компанії Kodak

Kodak була справжнім символом фотографії у ХХ столітті. Заснована Джорджем Істменом, вона швидко перетворилася на глобального монополіста. У 1970-х роках компанія контролювала до 90% ринку фотоплівки та 85% продажів фотоапаратів у США.

Для багатьох фотографія асоціювалася саме з продукцією Kodak. Реклама "натисни кнопку — ми зробимо решту" відображала простоту і масовість бренду.

Чому Kodak втратила ринок

Парадоксально, але саме власний винахід став початком падіння компанії. У 1975 році інженери Kodak створили перший цифровий фотоапарат. Однак корпорація не змогла вчасно переорієнтувати бізнес і заробити на цій технології.

Замість розвитку цифрового напрямку компанія намагалася захищати плівковий бізнес, що у підсумку призвело до втрати ринку. У 2012 році Kodak офіційно оголосила про банкрутство та провела реструктуризацію.

Короткий злет у 2020 році

У 2020 році Kodak несподівано отримала шанс на друге життя. Уряд США доручив компанії виробництво фармацевтичних інгредієнтів для боротьби з пандемією. Акції тоді різко зросли, а інтерес до бренду відновився.

Однак цей проєкт не виправдав очікувань і не приніс тривалого результату. Нині Kodak продовжує випускати фотоплівку та хімікати для бізнесу, а також заробляє на ліцензуванні бренду.

Які перспективи має Kodak

Фахівці вважають, що майбутнє Kodak залежатиме від здатності переорієнтувати бізнес на нові технології. Бренд і досі має сильну впізнаваність, однак фінансові труднощі ставлять під загрозу навіть базові операції.

CEO компанії наголошує на оптимізмі.

"Ми зможемо погасити більшу частину боргів і знайти можливості для подальшого розвитку", — заявив Континенца.

Втім, ринок скептично оцінює такі заяви. Аналітики прогнозують, що без радикальних змін у бізнес-моделі компанія не витримає конкуренції з сучасними гігантами цифрових технологій.

