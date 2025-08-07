Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Инвестиции Соцсеть Reddit бьет рекорды — что случилось и при чем здесь ИИ

Соцсеть Reddit бьет рекорды — что случилось и при чем здесь ИИ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 09:19
Соцсеть Reddit удивила рынок рекордным скачком — как ИИ и люди создали феномен
Приложение Reddit на экране смартфона. Фото: Reuters

Во втором квартале 2025 года социальная сеть Reddit продемонстрировала не просто рост — она установила настоящий рекорд по темпам развития. Компания сообщила об увеличении дохода на 78%, до почти 500 млн долларов. Из них львиную долю — 460 млн — принесла реклама, что на 84% больше, чем годом ранее.

Не менее впечатляющим стал показатель ежедневных активных пользователей в США, пишет WSJ. Их стало 50,3 млн, хотя аналитики ожидали снижения этого числа.

Реклама
Читайте также:

"Мы знали, что время людей — это валюта. И теперь видим, что она растет в цене", — отметил CEO Reddit Стив Хаффман.

Успехи компании мгновенно отразились на фондовом рынке: акции Reddit поднялись на 24% всего за несколько дней.

Искусственный интеллект подпитывается контентом Reddit

Больше всего внимания привлекает не только рекламный доход, но и новое направление — лицензирование данных. Компании, разрабатывающие искусственный интеллект, среди которых OpenAI, Google и Perplexity, активно используют контент Reddit для обучения своих моделей.

Хотя пока этот сегмент приносит лишь 7% от общего дохода, его потенциал оценивается очень высоко. По данным Profound и Ahrefs, Reddit является источником №1 для ответов, которые генерируют современные ИИ-модели. Например, в 5,5% результатов Google AI Overviews фигурируют именно ссылки с Reddit — чаще, чем с любого другого ресурса.

"ИИ еще долго не сможет воспроизвести аутентичность человеческого опыта. Именно поэтому наше сообщество стало настолько ценным", — пояснил Хаффман.

Человеческий фактор становится ключевым для языковых моделей

Reddit стал площадкой, где пользователи обсуждают реальные проблемы, делятся инсайтами и эмоциями. Именно это и делает платформу настолько привлекательной для ИИ-разработчиков, которые стремятся обучать модели на реальном, нефильтрованном опыте.

Сотни тысяч тематических субредитов охватывают все — от инвестирования до личных трагедий. Для алгоритмов это — живая ткань человеческого мышления.

"Наши пользователи не только создают контент, а формируют знания. Это трудно переоценить", — считает Хаффман.

Почему Reddit стал жизненно необходимым для ИИ

Reddit удалось занять уникальную нишу — между информационной платформой и живой социальной средой. Его содержание максимально приближено к настоящему человеческому общению, а значит — наиболее релевантно для тренировки речевых моделей.

В то время как другие соцсети ограничивают доступ к своим данным или заполнены рекламными сообщениями, Reddit сохраняет открытость и глубину диалогов.

На этом фоне неудивительно, что Google, OpenAI и другие готовы платить за доступ к таким источникам. Это открывает для компании дополнительный источник прибыли, который может со временем превзойти даже рекламу.

Как Reddit вернул доверие после обвала

Настоящая устойчивость компании проявилась не только в период роста. Еще полгода назад ситуация выглядела совсем иначе: количество пользователей в США уменьшилось, а стоимость акций обвалилась более чем вдвое. Это произошло из-за изменений в алгоритмах Google и запуска ИИ-ответов, которые отвлекали трафик от Reddit.

Но компания не сдалась. Она адаптировала стратегию, сосредоточилась на качестве контента, усовершенствовала работу с данными и заключила новые лицензионные соглашения с ведущими ИИ-компаниями.

Результат — возвращение доверия рынка, рост аудитории и новые источники прибыли.

"Мы прошли сквозь темные времена, потому что знали, что наше будущее — не в рекламе, а в людях", — подытожил Хаффман.

Как сообщалось, пользователи, которые делятся чатами с ChatGPT, могут непреднамеренно сделать их доступными для поисковых систем, таких как Google. Некоторые из этих чатов содержат чувствительную информацию, включая личные данные и истории, которые могут идентифицировать человека.

Также широкое внедрение искусственного интеллекта вызвало опасения, что нейросети могут заменить людей в определенных профессиях. Недавнее исследование Microsoft подтвердило эти риски и выявило, работники каких сфер больше всего могут потерять работу из-за ИИ.

соцсети интернет искусственный интеллект соцсети Reddit
Борис Жмур - Редактор
Автор:
Борис Жмур
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации