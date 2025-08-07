Соцсеть Reddit удивила рынок рекордным скачком — как ИИ и люди создали феномен

Приложение Reddit на экране смартфона. Фото: Reuters

Во втором квартале 2025 года социальная сеть Reddit продемонстрировала не просто рост — она установила настоящий рекорд по темпам развития. Компания сообщила об увеличении дохода на 78%, до почти 500 млн долларов. Из них львиную долю — 460 млн — принесла реклама, что на 84% больше, чем годом ранее.

Не менее впечатляющим стал показатель ежедневных активных пользователей в США, пишет WSJ. Их стало 50,3 млн, хотя аналитики ожидали снижения этого числа.

Реклама

Читайте также:

"Мы знали, что время людей — это валюта. И теперь видим, что она растет в цене", — отметил CEO Reddit Стив Хаффман.

Успехи компании мгновенно отразились на фондовом рынке: акции Reddit поднялись на 24% всего за несколько дней.

Искусственный интеллект подпитывается контентом Reddit

Больше всего внимания привлекает не только рекламный доход, но и новое направление — лицензирование данных. Компании, разрабатывающие искусственный интеллект, среди которых OpenAI, Google и Perplexity, активно используют контент Reddit для обучения своих моделей.

Хотя пока этот сегмент приносит лишь 7% от общего дохода, его потенциал оценивается очень высоко. По данным Profound и Ahrefs, Reddit является источником №1 для ответов, которые генерируют современные ИИ-модели. Например, в 5,5% результатов Google AI Overviews фигурируют именно ссылки с Reddit — чаще, чем с любого другого ресурса.

"ИИ еще долго не сможет воспроизвести аутентичность человеческого опыта. Именно поэтому наше сообщество стало настолько ценным", — пояснил Хаффман.

Человеческий фактор становится ключевым для языковых моделей

Reddit стал площадкой, где пользователи обсуждают реальные проблемы, делятся инсайтами и эмоциями. Именно это и делает платформу настолько привлекательной для ИИ-разработчиков, которые стремятся обучать модели на реальном, нефильтрованном опыте.

Сотни тысяч тематических субредитов охватывают все — от инвестирования до личных трагедий. Для алгоритмов это — живая ткань человеческого мышления.

"Наши пользователи не только создают контент, а формируют знания. Это трудно переоценить", — считает Хаффман.

Почему Reddit стал жизненно необходимым для ИИ

Reddit удалось занять уникальную нишу — между информационной платформой и живой социальной средой. Его содержание максимально приближено к настоящему человеческому общению, а значит — наиболее релевантно для тренировки речевых моделей.

В то время как другие соцсети ограничивают доступ к своим данным или заполнены рекламными сообщениями, Reddit сохраняет открытость и глубину диалогов.

На этом фоне неудивительно, что Google, OpenAI и другие готовы платить за доступ к таким источникам. Это открывает для компании дополнительный источник прибыли, который может со временем превзойти даже рекламу.

Как Reddit вернул доверие после обвала

Настоящая устойчивость компании проявилась не только в период роста. Еще полгода назад ситуация выглядела совсем иначе: количество пользователей в США уменьшилось, а стоимость акций обвалилась более чем вдвое. Это произошло из-за изменений в алгоритмах Google и запуска ИИ-ответов, которые отвлекали трафик от Reddit.

Но компания не сдалась. Она адаптировала стратегию, сосредоточилась на качестве контента, усовершенствовала работу с данными и заключила новые лицензионные соглашения с ведущими ИИ-компаниями.

Результат — возвращение доверия рынка, рост аудитории и новые источники прибыли.

"Мы прошли сквозь темные времена, потому что знали, что наше будущее — не в рекламе, а в людях", — подытожил Хаффман.

Как сообщалось, пользователи, которые делятся чатами с ChatGPT, могут непреднамеренно сделать их доступными для поисковых систем, таких как Google. Некоторые из этих чатов содержат чувствительную информацию, включая личные данные и истории, которые могут идентифицировать человека.

Также широкое внедрение искусственного интеллекта вызвало опасения, что нейросети могут заменить людей в определенных профессиях. Недавнее исследование Microsoft подтвердило эти риски и выявило, работники каких сфер больше всего могут потерять работу из-за ИИ.