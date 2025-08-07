Соцмережа Reddit здивувала ринок рекордним стрибком — як ШІ та люди створили феномен

Застосунок Reddit на екрані смартфона. Фото: Reuters

У другому кварталі 2025 року соціальна мережа Reddit продемонструвала не просто зростання — вона встановила справжній рекорд за темпами розвитку. Компанія повідомила про збільшення доходу на 78%, до майже 500 млн доларів. З них левову частку — 460 млн — принесла реклама, що на 84% більше, ніж роком раніше.

Не менш вражаючим став показник щоденних активних користувачів у США, пише WSJ. Їх стало 50,3 млн, хоча аналітики очікували на зниження цього числа.

"Ми знали, що час людей — це валюта. І тепер бачимо, що вона зростає в ціні", — зазначив CEO Reddit Стів Хаффман.

Успіхи компанії миттєво відбилися на фондовому ринку: акції Reddit піднялися на 24% лише за кілька днів.

Штучний інтелект підживлюється контентом Reddit

Найбільше уваги привертає не лише рекламний дохід, а й новий напрямок — ліцензування даних. Компанії, що розробляють штучний інтелект, серед яких OpenAI, Google і Perplexity, активно використовують контент Reddit для навчання своїх моделей.

Хоча наразі цей сегмент приносить лише 7% від загального доходу, його потенціал оцінюється дуже високо. За даними Profound та Ahrefs, Reddit є джерелом №1 для відповідей, які генерують сучасні ШІ-моделі. Наприклад, у 5,5% результатів Google AI Overviews фігурують саме посилання з Reddit — частіше, ніж із будь-якого іншого ресурсу.

"ШІ ще довго не зможе відтворити автентичність людського досвіду. Саме тому наша спільнота стала настільки цінною", — пояснив Хаффман.

Людський фактор стає ключовим для мовних моделей

Reddit став майданчиком, де користувачі обговорюють реальні проблеми, діляться інсайтами та емоціями. Саме це і робить платформу настільки привабливою для ШІ-розробників, які прагнуть навчати моделі на реальному, нефільтрованому досвіді.

Сотні тисяч тематичних субредітів охоплюють усе — від інвестування до особистих трагедій. Для алгоритмів це — жива тканина людського мислення.

"Наші користувачі не лише створюють контент, а формують знання. Це важко переоцінити", — вважає Хаффман.

Чому Reddit став життєво необхідним для ШІ

Reddit вдалося зайняти унікальну нішу — між інформаційною платформою та живим соціальним середовищем. Його зміст максимально наближений до справжнього людського спілкування, а отже — найбільш релевантний для тренування мовних моделей.

У той час як інші соцмережі обмежують доступ до своїх даних або заповнені рекламними повідомленнями, Reddit зберігає відкритість і глибину діалогів.

На цьому тлі не дивно, що Google, OpenAI та інші готові платити за доступ до таких джерел. Це відкриває для компанії додаткове джерело прибутку, яке може згодом перевершити навіть рекламу.

Як Reddit повернув довіру після обвалу

Справжня стійкість компанії проявилася не лише у період зростання. Ще пів року тому ситуація виглядала зовсім інакше: кількість користувачів у США зменшилася, а вартість акцій обвалилася більш ніж удвічі. Це сталося через зміни в алгоритмах Google та запуск ШІ-відповідей, які відволікали трафік від Reddit.

Та компанія не здалася. Вона адаптувала стратегію, зосередилася на якості контенту, вдосконалила роботу з даними і уклала нові ліцензійні угоди з провідними ШІ-компаніями.

Результат — повернення довіри ринку, зростання аудиторії та нові джерела прибутку.

"Ми пройшли крізь темні часи, бо знали, що наше майбутнє — не в рекламі, а в людях", — підсумував Хаффман.

