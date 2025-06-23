СМКОР: блокування бізнесу та шляхи вирішення у 2025 році

Система мониторинга критериев оценки рисков. Фото: коллаж Новости.LIVE

Наибольшие риски для компаний в 2025 году — из-за автоматической блокировки налоговых накладных. Как СМКОР превратился в головную боль для предпринимателей и почему правительство до сих пор не решило проблему — попробую объяснить в этой колонке.



СМКОР блокирует: как все начиналось



Система мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР) — это автоматизированный инструмент, который внедрен в Государственной налоговой службе Украины с целью выявления схем минимизации уплаты НДС. Путем анализа налоговых накладных система блокирует регистрацию документов, которые она считает рисковыми.

В октябре 2022 года Правительство обновило порядок регистрации налоговых накладных. Результат — стремительный рост количества заблокированных НН. По данным Совета бизнес-омбудсмена, в IV квартале 2022 года блокировка коснулась 65 тыс. компаний или почти 40% активных плательщиков НДС.

В 2023-2024 годах Минфин пытался настроить систему, обновляя критерии безусловной регистрации, параметры "положительной истории" компании и критерии рискованности. Однако кардинального улучшения так и не было достигнуто. Ежемесячно блокировалось около 200 тыс. документов. Четыре из пяти — напрасно, поскольку после подачи объяснений они разблокировались. Из-за чрезмерных требований ГНС, подготовка объяснений на одну накладную составляет в среднем 12 часов, в случае отказа — заявление в суд. Более 90% решений суда, — в пользу бизнеса.

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В 2023 году Совет бизнес-омбудсмена провел собственное расследование, а НАПК — антикоррупционную экспертизу. Была выявлена непрозрачность в работе региональных комиссий, игнорирование таблиц данных плательщика, саботаж исполнения судебных решений и необоснованное блокирование накладных. Также было указано на то, что все решения принимаются обезличенно автоматизированной системой — ответственность никто не несет.

НАПК предоставило ряд ключевых рекомендаций: ввести квалификационные требования к членам комиссий, обеспечить экстерриториальность рассмотрения, персонифицировать решения налоговиков, оценивать именно рисковые операции, а не компании в целом. Предлагалось также провести анализ расходов и выгод действующей системы НДС и публиковать больше данных в открытом доступе.

Аудит, которого не произошло



Несмотря на резонанс, Президент в январе 2024 года лишь поручил КМУ провести аудит работы СМКОР. С тех пор прошло 15 месяцев, но результаты остаются неизвестными. В декабре 2024 года назначили нового главу ГНС, который публично признал эту проблему и анонсировал проект изменений в постановление КМУ №1165. Планировали увеличить лимиты безусловной регистрации, упростить процедуры для бизнеса в зоне боевых действий, усовершенствовать учет таблиц данных и критерии "положительной истории". Однако сам проект изменений до сих пор так и не обнародован.

Блокировка налоговых накладных — цифры 2025 года



В январе 2025 года налоговая система заблокировала налоговые накладные у 22 538 компаний. В мае этот показатель уменьшился до 19 283, что составляет сокращение на 14,4%.

Количество заблокированных налоговых накладных также снизилось — с 142.6 тыс шт в январе до 117.4 тыс шт в мае (уменьшение на 17,7%).

Почти вдвое уменьшилась сумма НДС в заблокированных НН: с 5,2 млрд грн в январе до 2,9 млрд грн в мае.

Сокращение — очевидное. Но оно произошло без каких-либо изменений в нормативке. Поэтому аналитическая система продолжает работать на старых алгоритмах и может вернуться к предыдущему состоянию в любой момент.



Почему проблема до сих пор не решена



Решение не появилось, потому что Министерство финансов заинтересовано в текущем положении дел, учитывая фискальное давление на бизнес и дополнительные поступления в бюджет.

Поэтому Минфин:

игнорирует рекомендации НАПК и Совета бизнес-омбудсмена; не публикует полную аналитику по СМКОР; не проводит обещанный аудит (или не обнародует его результаты); не привлекает независимых специалистов.



Довольно часто люди, которые создали проблему, не могут ее решить — нужны новые подходы и другие исполнители. Промедление с решением этой проблемы бьет по производству, экспорту и экономической безопасности государства.

По данным ГНС Украины, около 30% украинских производителей в 2024 году имели проблемы с СМКОР, что негативно повлияло на их деятельность, себестоимость продукции, объемы производства.

В чем главная методологическая ошибка СМКОР

Система автоматически блокирует налоговые накладные. Нет ответственного должностного лица налоговой службы, которое могло бы подтвердить или отклонить ошибочное решение СМКОР. Это не предусмотрено положениями Налогового кодекса. Такая презумция вины, - без человеческого контроля — уникальна. Аналогов нет ни в судах, ни в прокуратуре, ни в одном правоохранительном или контролирующем органе.

Аналитические системы могут и должны помогать, но не они еще не готовы заменить человека. Тем более такие системы, в которых "интеллект" ошибается в 90% случаев из 100%.