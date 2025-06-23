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Головна Інвестиції СМКОР — чому податкова блокує бізнес і як це змінити

СМКОР — чому податкова блокує бізнес і як це змінити

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Дата публікації: 23 червня 2025 10:34
СМКОР: блокування бізнесу та шляхи вирішення у 2025 році
Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків. Фото: колаж Новини.LIVE
Ключові моменти СМКОР блокує: як усе починалось Антикорупційна експертиза СМКОР: що виявили Аудит, якого не сталося Блокування податкових накладних — цифри 2025 року Чому проблема досі не вирішена У чому головна методологічна помилка СМКОР

Найбільші ризики для компаній у 2025 році — через автоматичне блокування податкових накладних. Як СМКОР перетворився на головний біль для підприємців і чому уряд досі не вирішив проблему — спробую пояснити в цій колонці.


СМКОР блокує: як усе починалось


Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) — це автоматизований інструмент, який впроваджений у Державній податковій службі України з метою виявлення схем мінімізації сплати ПДВ. Шляхом аналізу податкових накладних система блокує реєстрацію документів, які вона вважає ризиковими.
У жовтні 2022 року Уряд оновив порядок реєстрації податкових накладних. Результат — стрімке зростання кількості заблокованих ПН. За даними Ради бізнес-омбудсмена, у IV кварталі 2022 року блокування торкнулося 65 тис. компаній або майже 40% активних платників ПДВ.
У 2023-2024 роках Мінфін намагався налаштувати систему, оновлюючи критерії безумовної реєстрації, параметри "позитивної історії" компанії та критерії ризиковості. Проте кардинального покращення так і не було досягнуто. Щомісяця блокувалось близько 200 тис. документів. Чотири з п’яти — марно, оскільки після подання пояснень вони розблоковувались. Через надмірні вимоги ДПС, підготовка пояснень на одну накладну складає в середньому 12 годин, у разі відмови -  заява до суду. Більше 90% рішень суду, - на користь бізнесу.

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Антикорупційна експертиза СМКОР: що виявили


У 2023 року Рада бізнес-омбудсмена провела власнге розслідування, а НАЗК — антикорупційну експертизу. Було виявлено непрозорість у роботі регіональних комісій, ігнорування таблиць даних платника, саботаж виконання судових рішень та необґрунтоване блокування накладних. Також було вказано на те, що всі рішення приймаються знеособлено автоматизованою системою — відповідальність ніхто не несе.
НАЗК надало низку ключових рекомендацій: запровадити кваліфікаційні вимоги до членів комісій, забезпечити екстериторіальність розгляду, персоніфікувати рішення податківців, оцінювати саме ризикові операції, а не компанії загалом. Пропонувалося також провести аналіз витрат і вигод діючої системи ПДВ та публікувати більше даних у відкритому доступі.

Аудит, якого не сталося


Попри резонанс, Президент у січні 2024 року лише доручив КМУ провести аудит роботи СМКОР. Відтоді минуло 15 місяців, але результати залишаються невідомими. У грудні 2024 року призначили нового очільника ДПС, який публічно визнав цю проблему та анонсував проєкт змін до постанови КМУ №1165. Планували збільшити ліміти безумовної реєстрації, спростити процедури для бізнесу в зоні бойових дій, удосконалити врахування таблиць даних і критерії "позитивної історії". Проте сам проект змін досі так і не оприлюднений.

Блокування податкових накладних — цифри 2025 року


У січні 2025 року податкова система заблокувала податкові накладні у 22 538 компаній. У травні цей показник зменшився до 19 283, що становить скорочення на 14,4%.
Кількість заблокованих податкових накладних також знизилася — з 142.6  тис шт у січні до 117.4 тис шт  у травні (зменшення на  17,7%).
Майже вдвічі зменшилась сума ПДВ у заблокованих ПН: з 5,2 млрд грн у січні до 2,9 млрд грн у травні.
Скорочення — очевидне. Але воно відбулося без будь яких змін у нормативці. Тож аналітична система і далі працює на старих алгоритмах і може повернутись до попереднього стану будь-якої миті.


Чому проблема досі не вирішена


Рішення не з’явилось, бо Міністерство фінансів зацікавлене у поточному стану справ, з огляду на фіскальний тиск на бізнес та додаткові надходження до бюджету.
Тому Мінфін:

  1. ігнорує рекомендації НАЗК та Ради бізнес-омбудсмена;
  2. не публікує повну аналітику по СМКОР;
  3. не проводить обіцяний аудит (або не оприлюднює його результати);
  4. не залучає незалежних фахівців.


Доволі часто люди, які створили проблему, не можуть її вирішити — потрібні нові підходи й інші виконавці. Зволікання з вирішенням цієї проблеми б’є по виробництву, експорту та економічній безпеці держави. 
За даними ДПС України, близько 30% українських виробників у 2024 році мали проблеми з СМКОР, що негативно вплинуло на їх діяльність, собівартість продукції, обсяги виробництва.

У чому головна методологічна помилка СМКОР

Система автоматично блокує податкові накладні. Немає відповідальної посадової особи податкової служби, яка могла б підтвердити або відхилити помилкове рішення СМКОР. Це не передбачено положеннями Податкового кодексу. Така презумція вини, — без людського контролю — унікальна. Аналогів немає ні в судах, ні в прокуратурі, ні в жодному правоохоронному чи контролюючому органі.  
Аналітичні системи можуть і мають допомагати, але не вони ще не готові замінити людину. Тим більше такі системи, у яких "інтелект" помиляється у 90% випадків. 

 

Мирослав Лаба - Фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи
Автор:
Мирослав Лаба
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