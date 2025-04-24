Искусственный интеллект в бизнесе — как Европа внедряет ИИ

Вызовы для современного бизнеса. Инфографика: Новини.LIVE

Антон Спиридонов Руководитель практики цифровой трансформации CROWE MIKHAILENKO

ИИ больше не экзотика из Кремниевой долины — это уже часть бизнес-реальности Восточной Европы, и это становится все заметнее с каждым днем. Но вместе с возможностями приходят и обязательства. Внедрить AI-систему сегодня — это не просто купить технологию. Это о том, как она вписывается в закон, этику, общественные ожидания.

Европейский Союз не стал ждать, пока все "как-то устоится", — он формирует правила. А значит, страны Центрально-Восточной Европы, интегрированные в общее пространство, должны адаптироваться быстро — и с пониманием.

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GDPR и будущее AI Act: нельзя просто включить алгоритм

Уже сейчас бизнес сталкивается с GDPR — знаменитым регламентом защиты персональных данных. Если вы хотите внедрить ИИ, который анализирует поведение клиентов, — сначала докажите, что имеете на это право. А еще лучше — получите согласие. Обеспечьте прозрачность, минимизируйте данные, дайте человеку право не соглашаться на автоматизированное решение. Иначе — штрафы. И это не гипотетика, а реальные кейсы на миллионы евро.

На очереди — AI Act, первый в мире закон, регулирующий ИИ комплексно. Он уже получил политическое одобрение и вступает в силу. Его принцип прост: выше риск — строже требования. Если ИИ решает, кого нанимать на работу, или влияет на судебное решение — это высокий риск, поэтому надо пройти оценку соответствия, зафиксировать критерии, обеспечить человеческий контроль. Это означает: никакого "черного ящика". Хочешь пользоваться ИИ — будь готов объяснить, как он работает.

Для Восточной Европы это означает новые правила игры — но впервые эти правила едины для всей Европы. Это снимает правовую неопределенность и открывает двери для масштабирования.

Этика в действии: не только закон, но и репутация

ИИ — это не только о данных. Это еще и о доверии. Алгоритмы легко перенимают предубеждения: если данные "грешат" сексизмом, эйджизмом или расовой предвзятостью — ИИ только их усилит. А ответственность за дискриминацию будет на компании.

В регионе уже появляются аудиты ИИ-моделей, внутренние кодексы этики, а некоторые компании даже присоединяются к международным декларациям. Потому что понятно: если потребитель не доверяет — он уходит. Если кандидат знает, что его "отсеяла машина", — может быть скандал. Если система принимает важное решение — оно должно быть объяснимым.

Именно поэтому прозрачность становится новым стандартом. Банки уже сообщают клиентам о факторах скоринга. Чат-боты учатся представляться. AI-платформы отмечают, когда контент рекомендован алгоритмом. Это не бюрократия — это залог лояльности.

Безопасность, приватность и... человек в цепи

Уважение к частной жизни — еще одна этическая ось. Помимо выполнения норм GDPR, бизнес должен заботиться и о безопасности AI-систем. Особенно когда речь идет об обработке чувствительных данных — медицинских, финансовых, биометрических. Здесь работает принцип "privacy by design" — проектируй систему так, чтобы она изначально не нарушала приватность.

И еще одно: ответственность должна оставаться за человеком. В критических решениях — кредит, диагноз, автономный дрон — всегда должна быть возможность вмешаться. Многие компании в регионе ввели принцип "человек в петле" и возможность пересмотра решений ИИ. Это снижает риски и сохраняет доверие.

Региональные вызовы: разная готовность, общая цель

В Восточной Европе, несмотря на единое регулирование, разный уровень готовности. У кого-то — дефицит кадров в регуляторах, у кого-то — активное участие в рабочих группах ЕС. Это влияет на темпы — где-то проекты "буксуют", где-то запускают пилоты.

Есть и страны вне ЕС, например Украина. Она еще не имеет AI-закона, но ориентируется на ЕС и гармонизирует стандарты. Это создает гибкое пространство для экспериментов — но также требует предусмотрительности: рано или поздно стандарты станут обязательными.

Не просто регуляция — новая культура бизнеса

AI-революция требует больше, чем технологий. Она требует новой культуры — культуры ответственности. И страны Восточной Европы уже на этом пути: внедряют этические стандарты, создают AI-ассоциации, участвуют в европейских инициативах, развивают цифровую инфраструктуру.

Да, это требует инвестиций, юридической поддержки, иногда даже переписывания бизнес-процессов. Но эти усилия формируют основу для долговременного успеха. Потому что в итоге выигрывают те компании, которые умеют не только использовать ИИ, но и делать это ответственно.