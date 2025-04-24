Штучний інтелект у бізнесі — як Європа впроваджує ШІ

Виклики для сучасного бізнесу. Інфографіка: Новини.LIVE

Антон Спірідонов Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO

ШІ більше не екзотика з Кремнієвої долини — це вже частина бізнес-реальності Східної Європи, і це стає усе помітніше із кожним днем. Але разом із можливостями приходять і зобов’язання. Запровадити AI-систему сьогодні — це не просто купити технологію. Це про те, як вона вписується у закон, етику, суспільні очікування.

Європейський Союз не став чекати, поки все "якось усталиться", — він формує правила. А отже, країни Центрально-Східної Європи, інтегровані у спільний простір, мають адаптуватися швидко — і з розумінням.

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GDPR і майбутнє AI Act: не можна просто ввімкнути алгоритм

Вже зараз бізнес зіштовхується з GDPR — знаменитим регламентом захисту персональних даних. Якщо ви хочете впровадити ШІ, який аналізує поведінку клієнтів, — спочатку доведіть, що маєте на це право. А ще краще — отримайте згоду. Забезпечте прозорість, мінімізуйте дані, дайте людині право не погоджуватися на автоматизоване рішення. Інакше — штрафи. І це не гіпотетика, а реальні кейси на мільйони євро.

На черзі — AI Act, перший у світі закон, що регулює ШІ комплексно. Він уже отримав політичне схвалення і набирає чинності. Його принцип простий: вищий ризик — суворіші вимоги. Якщо ШІ вирішує, кого наймати на роботу, чи впливає на судове рішення — це високий ризик, тож треба пройти оцінку відповідності, зафіксувати критерії, забезпечити людський контроль. Це означає: жодного "чорного ящика". Хочеш користуватись ШІ — будь готовий пояснити, як він працює.

Для Східної Європи це означає нові правила гри — але вперше ці правила єдині для всієї Європи. Це знімає правову невизначеність і відкриває двері для масштабування.

Етика в дії: не лише закон, а й репутація

ШІ — це не тільки про дані. Це ще й про довіру. Алгоритми легко переймають упередження: якщо дані "грішать" сексизмом, ейджизмом або расовою упередженістю — ШІ лише їх посилить. А відповідальність за дискримінацію буде на компанії.

У регіоні вже з’являються аудити ШІ-моделей, внутрішні кодекси етики, а деякі компанії навіть приєднуються до міжнародних декларацій. Бо зрозуміло: якщо споживач не довіряє — він іде. Якщо кандидат знає, що його "відсіяла машина", — може бути скандал. Якщо система приймає важливе рішення — вона має бути пояснюваною.

Саме тому прозорість стає новим стандартом. Банки вже повідомляють клієнтів про фактори скорингу. Чат-боти вчаться представлятись. AI-платформи зазначають, коли контент рекомендований алгоритмом. Це не бюрократія — це запорука лояльності.

Безпека, приватність і… людина в ланцюзі

Повага до приватного життя — ще одна етична вісь. Крім виконання норм GDPR, бізнес має дбати і про безпеку AI-систем. Особливо коли йдеться про обробку чутливих даних — медичних, фінансових, біометричних. Тут працює принцип "privacy by design" — проєктуй систему так, щоби вона з самого початку не порушувала приватність.

І ще одне: відповідальність має залишатися за людиною. У критичних рішеннях — кредит, діагноз, автономний дрон — завжди має бути можливість втрутитись. Багато компаній у регіоні запровадили принцип "людина в петлі" і можливість перегляду рішень ШІ. Це знижує ризики і зберігає довіру.

Регіональні виклики: різна готовність, спільна мета

У Східній Європі, попри єдине регулювання, різний рівень готовності. У когось — дефіцит кадрів у регуляторах, у когось — активна участь у робочих групах ЄС. Це впливає на темпи — десь проєкти "буксують", десь запускають пілоти.

Є і країни поза ЄС, як-от Україна. Вона ще не має AI-закону, але орієнтується на ЄС і гармонізує стандарти. Це створює гнучкий простір для експериментів — але також вимагає передбачливості: рано чи пізно стандарти стануть обов’язковими.

Не просто регуляція — нова культура бізнесу

AI-революція вимагає більше, ніж технологій. Вона потребує нової культури — культури відповідальності. І країни Східної Європи вже на цьому шляху: впроваджують етичні стандарти, створюють AI-асоціації, беруть участь у європейських ініціативах, розвивають цифрову інфраструктуру.

Так, це вимагає інвестицій, юридичної підтримки, іноді навіть переписування бізнес-процесів. Але ці зусилля формують основу для довготривалого успіху. Бо врешті виграють ті компанії, які вміють не лише використовувати ШІ, а й робити це відповідально.