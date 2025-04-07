Торговые пошлины Трампа — мировые рынки рекордно обвалились

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 7 апреля, глобальные финансовые рынки проснулись в новой реальности. После того как администрация Дональда Трампа ввела жесткие торговые пошлины, на биржах началась волна паники, которая за считанные часы превратилась в масштабное цунами.

Как сообщает BBC, Европа открылась с минусом: немецкий DAX просел на 7,6%, британский FTSE 100 — почти на 6%, французский CAC 40 — на 7%.

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Аналогичная ситуация наблюдалась и в Азии. Китайский CSI 300 потерял 9%, индекс Hang Seng — рекордные 13%, а технологический сектор Гонконга обвалился на 15%.

"Когда доверие разрушается, рынки падают. Это результат губительной тарифной политики администрации США", — констатирует австралийский казначей Джим Кламерс.

Не менее жесткий в формулировках и народный депутат Ярослав Железняк.

"За два дня рынок потерял 5 триллионов долларов — и это не преувеличение. Такие обвалы случались только четыре раза за последние 85 лет", — отмечает он.

Нефть, криптовалюта и валюты тоже в красной зоне

Не устояли и другие секторы. Нефть марки Brent подешевела более чем на 3%, снизившись до 64 долларов за баррель — самый низкий уровень с апреля 2021 года. Американская WTI потеряла 2,18%, остановившись на 60,64 долл./барр., сообщает Reuters.

Крипторынок, хоть и менее драматично, но тоже понес потери: Bitcoin снизился на 0,8%. Доллар США просел на 0,3%, а юань приблизился к уровню декабря — с перспективой еще большей девальвации.

Китай в эпицентре шторма

Особенно больно ударило по Китаю. Инвесторы массово бегут с бирж Шанхая и Гонконга. Индекс Shanghai Composite упал на 8,3%, Kospi в Южной Корее — на 4,7%, японский Nikkei — на 7,8%.

Китайский рынок акций стал свидетелем беспрецедентного обвала, потеряв 13,74% своей стоимости — это самый плохой результат за один торговый день, начиная с 5 июня 1989 года. Не обошел кризис и технологического гиганта Alibaba ($BABA), акции которого на гонконговской бирже подверглись глубочайшему падению в своей истории, потеряв 19% в течение одной сессии.

"Национальная команда" инвесторов в КНР пытается удержать фондовые рынки, однако масштабы паники заставляют Народный банк Китая снижать курс юаня для поддержки экспорта.

Историеское потрясение охватило и фондовый рынок Тайваня, завершивший торги с рекордным падением на 9,7%.

В целом в Азии ситуация особенно взрывоопасная — ведь регион остается основной производственной базой мира. Повышение американских тарифов автоматически снижает спрос на экспорт из Вьетнама, Бангладеш, Тайваня. Это может вызвать волну экономической нестабильности в регионе.

Риск рецессии и упоминания о "черном понедельнике"

Аналитики уже рисуют пессимистические сценарии. Polymarket оценивает вероятность рецессии в США на уровне 64%. Обвал глобального рынка сравнивают с "черным понедельником" 1987 года.

"Это больше чем рыночная коррекция. Это системный ответ на торговую политику, дестабилизирующую глобальную экономику", — пишет Bloomberg.

Все указывает на то, что эффект домино только начинается. Инвесторы не видят четкого плана деэскалации, а любые новые заявления из Белого дома только усиливают напряжение.

Отметим, с 10 апреля Китай введет 34% пошлину на все товары из США в ответ на предыдущие действия администрации Трампа. Этот шаг является зеркальной реакцией на аналогичные американские тарифы. Таким образом, торговое противостояние между двумя странами продолжает обостряться.

Как сообщалось, Трамп готов рассмотреть возможность снижения таможенных тарифов. Однако, это произойдет только при условии, что другие государства предложат Соединенным Штатам "феноменально" выгодные условия во время переговоров.