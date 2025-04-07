Торгівельні мита Трампа — світові ринки рекордно обвалилися

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 7 квітня, глобальні фінансові ринки прокинулися в новій реальності. Після того як адміністрація Дональда Трампа запровадила жорсткі торговельні мита, на біржах почалась хвиля паніки, яка за лічені години перетворилася на масштабне цунамі.

Як повідомляє BBC, Європа відкрилася з мінусом: німецький DAX просів на 7,6%, британський FTSE 100 — майже на 6%, французький CAC 40 — на 7%.

Реклама

Читайте також:

Аналогічна ситуація спостерігалася і в Азії. Китайський CSI 300 втратив 9%, індекс Hang Seng — рекордні 13%, а технологічний сектор Гонконгу обвалився на 15%.

"Коли довіра руйнується, ринки падають. Це результат згубної тарифної політики адміністрації США", — констатує австралійський казначей Джим Кламерс.

Не менш жорсткий у формулюваннях і народний депутат Ярослав Железняк.

"За два дні ринок втратив 5 трильйонів доларів — і це не перебільшення. Такі обвали траплялися лише чотири рази за останні 85 років", — наголошує він.

Нафта, криптовалюта і валюти теж у червоній зоні

Не встояли й інші сектори. Нафта марки Brent подешевшала на понад 3%, знизившись до 64 доларів за барель — найнижчий рівень із квітня 2021 року. Американська WTI втратила 2,18%, зупинившись на 60,64 дол./бар., повідомляє Reuters.

Крипторинок, хоч і менш драматично, але теж зазнав втрат: Bitcoin знизився на 0,8%. Долар США просів на 0,3%, а юань наблизився до рівня грудня — із перспективою ще більшої девальвації.

Китай в епіцентрі шторму

Особливо боляче вдарило по Китаю. Інвестори масово тікають із бірж Шанхаю та Гонконгу. Індекс Shanghai Composite впав на 8,3%, Kospi в Південній Кореї — на 4,7%, японський Nikkei — на 7,8%.

Китайський ринок акцій став свідком безпрецедентного обвалу, втративши 13,74% своєї вартості — це найгірший результат за один торговий день, починаючи з 5 червня 1989 року. Не оминула криза і технологічного гіганта Alibaba ($BABA), акції якого на гонконгівській біржі зазнали найглибшого падіння в своїй історії, втративши 19% протягом однієї сесії.

"Національна команда" інвесторів у КНР намагається втримати фондові ринки, проте масштаби паніки змушують Народний банк Китаю знижувати курс юаня задля підтримки експорту.

Історичне потрясіння охопило й фондовий ринок Тайваню, який завершив торги з рекордним падінням на 9,7%.

Загалом в Азії ситуація особливо вибухонебезпечна — адже регіон залишається основною виробничою базою світу. Підвищення американських тарифів автоматично знижує попит на експорт із В’єтнаму, Бангладеш, Тайваню. Це може спричинити хвилю економічної нестабільності в регіоні.

Ризик рецесії та згадки про "чорний понеділок"

Аналітики вже малюють песимістичні сценарії. Polymarket оцінює ймовірність рецесії в США на рівні 64%. Обвал глобального ринку порівнюють із "чорним понеділком" 1987 року.

"Це більше ніж ринкова корекція. Це системна відповідь на торговельну політику, що дестабілізує глобальну економіку", — пише Bloomberg.

Усе вказує на те, що ефект доміно лише починається. Інвестори не бачать чіткого плану деескалації, а будь-які нові заяви з Білого дому лише підсилюють напругу.

Зазначимо, з 10 квітня Китай запровадить 34% мито на всі товари зі США у відповідь на попередні дії адміністрації Трампа. Цей крок є дзеркальною реакцією на аналогічні американські тарифи. Таким чином, торговельне протистояння між двома країнами продовжує загострюватися.

Як повідомлялось, Трамп готовий розглянути можливість зниження митних тарифів. Проте, це станеться лише за умови, що інші держави запропонують Сполученим Штатам "феноменально" вигідні умови під час переговорів.