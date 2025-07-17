Изменения в интеллектуальной собственности — что сделать до 14 августа 2025, чтобы сохранить ТМ и патенты без штрафов

Торговая марка. Фото: коллаж Новини.LIVE

Подали заявку на торговую марку в 2023-м - и до сих пор не заплатили сбор? Теперь времени мало: всего 75 дней, чтобы не потерять свое право. И таких предпринимателей — тысячи. С 31 мая 2025 года в Украине прекратили действие "военные" льготы в сфере интеллектуальной собственности. Бизнес возвращается к жестким срокам и строгим требованиям.

Какие изменения введены для IP-объектов

В период большой войны предпринимателям разрешали не платить годовые сборы, не обновлять патенты, не отвечать на запросы экспертизы. Теперь все иначе. Нужно ежегодно платить сборы, обновлять объекты в сроки, а также соблюдать сроки на обжалование решений. Если вы не успели — право может быть потеряно.

До 14 августа 2025 года бизнес имеет право наверстать обязательства без санкций. Это переходный период, который не стоит упустить.

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В выигрыше — крупные бренды и международные компании. Они получают возвращение полной юридической защиты: борьбу с подделками, более быстрое реагирование на нарушения, возможность судебного обжалования.

Сложнее будет компаниям с массивным портфелем прав. Например, фармпроизводителям со 100+ патентами, ритейлерам с десятками ТМ, ІТ-бизнесам с многочисленными регистрациями. Для них это может означать большие расходы.

Также меняется система подачи: теперь после заявки на ТМ есть только два месяца на оплату. Иначе — автоматический отказ.

Сколько стоит сохранить права

Возврат к срокам — это еще и возврат к расходам. Продлить действие торговой марки на 10 лет стоит от 12 000 гривен. Если не оплатили сбор и пошлину за свидетельство, придется выложить минимум 685 гривен.

Сумма зависит от количества объектов, типа прав и давности долга. У некоторых компаний накопилось обязательств на десятки тысяч гривен.

Что сделать до 14 августа — практический чеклист

Проведите аудит всех зарегистрированных прав: ТМ, патентов, авторских объектов Определите сумму задолженности по каждому активу Решите, какие объекты стоит сохранить, а от каких — отказаться Включите расходы в бюджет Настройте систему напоминаний для новых сроков Проверьте факты возможных нарушений и действуйте Пересмотрите и обновите лицензионные договоры



Европейский опыт: что произошло после льгот

Во время COVID-19 многие страны ЕС также останавливали сроки. Но после отмены бизнесы столкнулись с волной проблем. Расходы на восстановление прав выросли в разы. Юристы были перегружены. Те, кто медлил, потеряли часть активов.

Украине стоит учитывать эти ошибки.

Не медлите: это о ваших активах

Возвращение сроков — сигнал, что система восстанавливается. Но это также вызов. Потому что кто не успеет — тот заплатит или потеряет.

Главное сейчас: использовать эти 75 дней как инвестицию в будущую защиту. ТМ, патенты и авторские права — это не просто бумаги. Это капитал, бренд и доверие. Их потеря — это удар по репутации. Не позвольте этому случиться.