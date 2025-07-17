Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Инвестиции Возвращаются сроки на ТМ и патенты — что сделать до 14 августа

Возвращаются сроки на ТМ и патенты — что сделать до 14 августа

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:40
Изменения в интеллектуальной собственности — что сделать до 14 августа 2025, чтобы сохранить ТМ и патенты без штрафов
Торговая марка. Фото: коллаж Новини.LIVE

Подали заявку на торговую марку в 2023-м - и до сих пор не заплатили сбор? Теперь времени мало: всего 75 дней, чтобы не потерять свое право. И таких предпринимателей — тысячи. С 31 мая 2025 года в Украине прекратили действие "военные" льготы в сфере интеллектуальной собственности. Бизнес возвращается к жестким срокам и строгим требованиям.

Какие изменения введены для IP-объектов

В период большой войны предпринимателям разрешали не платить годовые сборы, не обновлять патенты, не отвечать на запросы экспертизы. Теперь все иначе. Нужно ежегодно платить сборы, обновлять объекты в сроки, а также соблюдать сроки на обжалование решений. Если вы не успели — право может быть потеряно.
До 14 августа 2025 года бизнес имеет право наверстать обязательства без санкций. Это переходный период, который не стоит упустить.

Реклама
Читайте также:

Кому выгодно, а кому больно

В выигрыше — крупные бренды и международные компании. Они получают возвращение полной юридической защиты: борьбу с подделками, более быстрое реагирование на нарушения, возможность судебного обжалования.
Сложнее будет компаниям с массивным портфелем прав. Например, фармпроизводителям со 100+ патентами, ритейлерам с десятками ТМ, ІТ-бизнесам с многочисленными регистрациями. Для них это может означать большие расходы.
Также меняется система подачи: теперь после заявки на ТМ есть только два месяца на оплату. Иначе — автоматический отказ.

Сколько стоит сохранить права

Возврат к срокам — это еще и возврат к расходам. Продлить действие торговой марки на 10 лет стоит от 12 000 гривен. Если не оплатили сбор и пошлину за свидетельство, придется выложить минимум 685 гривен.
Сумма зависит от количества объектов, типа прав и давности долга. У некоторых компаний накопилось обязательств на десятки тысяч гривен.
Что сделать до 14 августа — практический чеклист

  1. Проведите аудит всех зарегистрированных прав: ТМ, патентов, авторских объектов
  2. Определите сумму задолженности по каждому активу
  3. Решите, какие объекты стоит сохранить, а от каких — отказаться
  4. Включите расходы в бюджет
  5. Настройте систему напоминаний для новых сроков
  6. Проверьте факты возможных нарушений и действуйте
  7. Пересмотрите и обновите лицензионные договоры


Европейский опыт: что произошло после льгот

Во время COVID-19 многие страны ЕС также останавливали сроки. Но после отмены бизнесы столкнулись с волной проблем. Расходы на восстановление прав выросли в разы. Юристы были перегружены. Те, кто медлил, потеряли часть активов.
Украине стоит учитывать эти ошибки.

Не медлите: это о ваших активах

Возвращение сроков — сигнал, что система восстанавливается. Но это также вызов. Потому что кто не успеет — тот заплатит или потеряет.
Главное сейчас: использовать эти 75 дней как инвестицию в будущую защиту. ТМ, патенты и авторские права — это не просто бумаги. Это капитал, бренд и доверие. Их потеря — это удар по репутации. Не позвольте этому случиться.

налоги бизнес предприятия предприниматели юрист
Назар Костенко - совладелец юридической компании Red Lawyers
Автор:
Назар Костенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации