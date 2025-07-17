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Головна Інвестиції Повертаються строки на ТМ і патенти — що зробити до 14 серпня

Повертаються строки на ТМ і патенти — що зробити до 14 серпня

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:40
Зміни в інтелектуальній власності — що зробити до 14 серпня 2025, щоб зберегти ТМ і патенти без штрафів
Торговельна марка. Фото: колаж Новини.LIVE

Подали заявку на торговельну марку у 2023-му — і досі не заплатили збір? Тепер часу обмаль: усього 75 днів, щоб не втратити своє право. І таких підприємців — тисячі. З 31 травня 2025 року в Україні припинили дію "воєнні" пільги у сфері інтелектуальної власності. Бізнес повертається до жорстких строків і суворих вимог.

Які зміни запроваджено для IP-об’єктів

У період великої війни підприємцям дозволяли не платити річні збори, не поновлювати патенти, не відповідати на запити експертизи. Тепер усе інакше. Потрібно щорічно сплачувати збори, поновлювати об'єкти у строки, а також дотримуватися термінів на оскарження рішень. Якщо ви не встигли — право може бути втрачено.
До 14 серпня 2025 року бізнес має право надолужити зобов’язання без санкцій. Це перехідний період, який не варто проґавити.

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У виграші — великі бренди та міжнародні компанії. Вони отримують повернення повного юридичного захисту: боротьбу з підробками, швидше реагування на порушення, можливість судового оскарження.
Складніше буде компаніям із масивним портфелем прав. Наприклад, фармвиробникам зі 100+ патентами, ритейлерам із десятками ТМ, ІТ-бізнесам із численними реєстраціями. Для них це може означати великі витрати.
Також змінюється система подання: тепер після заявки на ТМ є лише два місяці на оплату. Інакше — автоматична відмова.

Скільки коштує зберегти права

Повернення до строків — це ще й повернення до витрат. Продовжити дію торговельної марки на 10 років коштує від 12 000 гривень. Якщо не сплатили збір і мито за свідоцтво, доведеться викласти щонайменше 685 гривень.
Сума залежить від кількості об’єктів, типу прав і давності боргу. У деяких компаній накопичилось зобов’язань на десятки тисяч гривень.
Що зробити до 14 серпня — практичний чекліст

  1. Проведіть аудит усіх зареєстрованих прав: ТМ, патентів, авторських об'єктів
  2. Визначте суму заборгованості за кожним активом
  3. Вирішіть, які об'єкти варто зберегти, а від яких — відмовитися
  4. Включіть витрати у бюджет
  5. Налаштуйте систему нагадувань для нових строків
  6. Перевірте факти можливих порушень і дійте
  7. Перегляньте та оновіть ліцензійні договори


Європейський досвід: що сталося після пільг

Під час COVID-19 багато країн ЄС також зупиняли строки. Але після скасування бізнеси зіткнулися з хвилею проблем. Витрати на відновлення прав зросли в рази. Юристи були перевантажені. Ті, хто зволікав, втратили частину активів.
Україні варто враховувати ці помилки.

Не зволікайте: це про ваші активи

Повернення строків — сигнал, що система відновлюється. Але це також виклик. Бо хто не встигне — той заплатить або втратить.
Головне зараз: використати ці 75 днів як інвестицію в майбутній захист. ТМ, патенти й авторські права — це не просто папери. Це капітал, бренд і довіра. Їх втрата — це удар по репутації. Не дозвольте цьому статися.

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Назар Костенко - співвласник юридичної компанії Red Lawyers
Автор:
Назар Костенко
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