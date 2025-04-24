Юридические риски застройщиков — 5 главных ошибок

В каких юридических вопросах застройщики чаще всего допускают ошибки. Инфографика: Новини.LIVE

Иван Топор руководитель практики недвижимости и строительства Юридической компании «Де-Юре»

Строительство — это сложный многоуровневый процесс, где юридическая архитектура не менее важна, чем бетон и арматура. Если в начале проекта проигнорировать правовые нюансы, на более поздних этапах это может обернуться конфликтами, судебными процессами, штрафами или остановкой работ.

По моему опыту, большинство таких проблем закладываются еще на старте — когда проект еще только оформляется, а риски кажутся далекими. В этой колонке я расскажу, как этого избежать.

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На старте: не спешить, а продумать

Самая распространенная ошибка — формировать юридическую модель "по дороге". У застройщика уже есть участок, инвестор готов вкладывать, а разрешение — почти на руках. Осталось только "оформить". Но именно на этом этапе происходит роковая ошибка: структура проекта не выдерживает изменений, потому что ее не заложили правильно.

Среди ключевых вопросов, которые следует решить на старте:

Схема взаимодействия между участниками. Например, если девелопер и владелец участка имеют разных бенефициаров, стоит сразу зафиксировать: кто и в каких долях финансирует работы, как распределяется прибыль, кто принимает ключевые решения. Без этого мелкий спор может перерасти в судебный спор, который парализует проект. Налоговое планирование. Стоит заранее выбрать механизм привлечения средств: кооператив, продажа имущественных прав, облигации, деривативы и тому подобное. Каждый имеет свои налоговые, юридические и репутационные последствия. Также следует оценить, как государство и суды относятся к каждой модели.

Эти вещи формируют юридический "каркас" проекта. Если его не предусмотреть — любое изменение в процессе реализации (новая очередь, другой подрядчик, смена инвестора) может разрушить всю конструкцию.

Типичные юридические риски, которые появляются уже в процессе

На практике мы видим пять основных типов ошибок, которые возникают у застройщиков:

Проектирование "с размахом", без учета строительных норм. Часто заказчик хочет максимум площадей при минимальных затратах, и архитектор "соглашается". Это может привести к проектам, которые не соответствуют ГСН — например, с выходом за пределы участка или лишними этажами. Последствия — штрафы, отказ в принятии в эксплуатацию, демонтаж части сооружения. Начало финансирования до получения разрешений. В погоне за оборотом средств застройщики привлекают инвесторов еще до получения градостроительных условий или разрешения на строительство. Это подрывает доверие, создает основания для уголовных производств, а иногда — потеря всего финансирования. Недоработанная договорная база. Например, нет четко прописанного графика выполнения работ, порядка приемки этапов, штрафов за задержку. Это открывает простор для злоупотреблений и конфликтов с подрядчиками, поставщиками или инвесторами. Отсутствие контроля за подрядчиками. Даже с правильно оформленными договорами бывает, что на строительной площадке начинается хаос: нарушение сроков, некачественные материалы, срывы графика. Юридическая модель должна предусматривать механизм оперативной замены исполнителя, технического аудита, фиксации нарушений. Разные договоры для разных инвесторов. Практика давать "лучшие условия" отдельным покупателям — путь к нестабильности. Если суд признает дискриминацию или несогласованность условий — это может отменить часть сделок и создать лавину исков.

Роль профессионалов: не формальность, а гарантия стабильности

Ключевой фактор успешного девелопмента — это команда с опытом. Это касается не только юристов, но и инженеров, архитекторов, подрядчиков, которые работают с монополистами (водоканалами, облэнерго и т.д.).

Юрист должен понимать не только закон, но и практику работы с госорганами, специфику местного самоуправления, порядок получения ГУО, разрешений на строительство, типичные спорные ситуации в сфере недвижимости.

Самое большое преимущество опытных советников — в том, что они предотвращают проблемы еще до их возникновения. А это всегда дешевле, чем исправлять последствия.

Застройка требует не только технического, но и юридического фундамента

Строительный проект — это не только бетон и техническая документация. Это юридическая модель, финансовая логика, налоговая структура, система взаимодействия между участниками. И все эти вещи должны быть проработаны до начала активных действий.

Успешный проект — это проект, где проблемы не возникают. А если возникают — имеют предусмотренное решение.

Почти все задержки, конфликты, отмененные разрешения, замороженные объекты — это следствие слабого планирования. Но этих ошибок можно избежать.

Главное — закладывать фундамент не только под здание, но и под юридическую безопасность.