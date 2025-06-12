Польскому бизнесу выгодно восстановить энергетику в Украине — причины

Мариан Пшездзецкий, менеджер по развитию бизнеса Зарубежного торгового бюро в Киеве, Польское агентство по инвестициям и торговле (PAIH). Фото: Новини.LIVE

Польские компании заинтересованы в восстановлении Украины. В частности, они видят конкретные экономически выгодные для них сферы инвестиций. Среди них — энергосектор и разнообразное производство.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал менеджер по развитию бизнеса Зарубежного торгового бюро в Киеве, Польское агентство по инвестициям и торговле (PAIH) Мариан Пшездзецкий.

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По словам Мариана Пшездзецкого, сейчас самое интересное направление для польского бизнеса — это энергетика. Это связано с тем, что в Украине выработка электроэнергии намного дешевле, чем в других европейских странах.

"Восстановление энергосистемы, различных видов производства. Мы в Европе имеем повышение цен на электроэнергию из-за климатической политики ЕС. Если Украину примут в союз, то все равно наверняка не будет таких серьезных требований, потому что у вас есть чистая атомная энергетика. Поэтому здесь будут открывать бизнес, который требует много электроэнергии. У вас же дешевое сырье и будет немного дешевле, чем в Польше, рабочая сила. Хотя для Украины это плохо", — считает Мариан Пшездзецкий.

Также инвесторы заинтересованы и в других сферах. В частности те, которые были значительно повреждены в результате российской агрессии.

"Возможно переработка пищевых продуктов. Наверное, участие в восстановлении инфраструктуры, построение терминалов разгрузки на границе. У вас же многое было уничтожено в Украине — торговые центры, торговые склады. Все это является предметом интереса польского бизнеса", — добавил менеджер по развитию бизнеса Зарубежного торгового бюро в Киеве.

Напомним, 3500 польских компаний готовы инвестировать в восстановление Украины. Также мы рассказывали о решении Сейма по Волынской трагедии.