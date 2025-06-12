Польському бізнесу вигідно відновити енергетику в Україні — причини

Польський бізнес готовий інвестувати в українську енергетику
Польські компанії зацікавлені у відновленні України. Зокрема, вони бачать конкретні економічно вигідні для них сфери інвестицій. Серед них — енергосектор і різноманітне виробництво.
Про це журналістам Новини.LIVE розповів менеджер з розвитку бізнесу Закордонного торговельного бюро в Києві, Польська агенція з інвестицій і торгівлі (PAIH) Маріан Пшездзецький.
Польським бізнесменам вигідно вкластися у відновлення енергосектору
За словами Маріана Пшездзецького, зараз найцікавіший напрям для польського бізнесу — це енергетика. Це пов'язано з тим, що в Україні вироблення електроенергії набагато дешевше, ніж в інших європейських країнах.
"Відновлення енергосистеми, різноманітних видів виробництва. Ми в Європі маємо підвищення цін на електроенергію через кліматичну політику ЄС. Якщо Україну приймуть до союзу, то все одно напевно не буде таких серйозних вимог, тому що у вас є чиста атомна енергетика. Тому тут будуть відкривати бізнес, який потребує багато електроенергії. У вас же дешева сировина і буде трохи дешевша, ніж в Польщі, робоча сила. Хоча для України це погано", — вважає Маріан Пшездзецький.
Також інвестори зацікавлені і в інших сферах. Зокрема ті, які були значно пошкоджені внаслідок російської агресії.
"Можливо перероблення харчових продуктів. Напевно, участь у відновленні інфраструктури, побудова терміналів розвантаження на кордоні. У вас же багато що було знищено в Україні — торговельні центри, торговельні склади. Все це є предметом інтересу польського бізнесу", — додав менеджер з розвитку бізнесу Закордонного торговельного бюро в Києві.
Нагадаємо, 3500 польських компаній готові інвестувати в відбудову України. Також ми розповідали про рішення Сейму щодо Волинської трагедії.
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