Двойное налоговое резидентство — как избежать двойного налогообложения

Налогообложение. Фото: коллаж Новини.LIVE

В условиях растущей международной мобильности физических лиц все чаще возникает вопрос двойного налогового резидентства — когда лицо считается резидентом двух стран одновременно. Такая ситуация создает риски двойного налогообложения доходов, административных осложнений и налоговых споров.

Что такое двойное резидентство?

Двойное налоговое резидентство возникает тогда, когда физическое лицо одновременно соответствует критериям резидентства двух стран в соответствии с их национальным законодательством. Например, лицо может быть гражданином Украины с зарегистрированным местом жительства, но длительное время проживать и работать за рубежом, где также приобретает статус налогового резидента. Это не является правонарушением само по себе, однако без надлежащего урегулирования может привести к двойному налогообложению одного и того же дохода — как в Украине, так и за рубежом.

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Как определяется налоговое резидентство в Украине?

Критерии налогового резидентства установлены в пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины. Лицо считается налоговым резидентом Украины, если выполняется по крайней мере один из следующих критериев. Во-первых, если лицо имеет место постоянного проживания в Украине. Во-вторых, если их присущий центр жизненных интересов в Украине — сюда относятся семья, бизнес, имущество или основной источник дохода. Также определяющим может быть пребывание в Украине не менее 183 дней в течение календарного года. Если же резидентство не удается определить ни по одному из этих признаков, окончательным фактором становится гражданство.

Этот подход подтверждает налоговая практика (ИНК № 39897/ІПК/99-00-24-03-03-ІПК), согласно которой длительное пребывание за пределами Украины не является достаточным доказательством потери резидентства без предоставления подтверждения потери центра жизненных интересов.

Как регулируется двойное резидентство?

В случае, когда лицо признается резидентом двух стран, применяются положения договоров об избежании двойного налогообложения. Они содержат tie-breaker правила. Прежде всего учитывается постоянное жилье — где лицо проживает на постоянной основе. Если этот критерий не срабатывает, принимается во внимание центр жизненных интересов: место, с которым лицо связано более тесными личными и экономическими связями. Следующий этап — определение обычного места жительства, то есть страны, где человек проживает большую часть времени. Если и это не дает однозначности, рассматривается гражданство. А когда и гражданство не решает спор, в ход идут специальные переговоры (МАР) между компетентными органами обоих государств.

Эти правила позволяют однозначно определить, в какой стране лицо является резидентом для целей налогообложения.

Какие риски несет двойное резидентство?

Двойное налогообложение одного дохода.

Санкции и штрафы за нарушение декларирования.

Блокировка счетов по стандарту CRS.

Проблемы с валютным регулированием.

Как избежать двойного налогообложения?

Резиденты Украины имеют право на зачисление налогов, уплаченных за рубежом. Для этого нужно подать годовую декларацию и предоставить официальное подтверждение уплаты налога в другой юрисдикции. Документ необходимо легализовать и подать в ГНС вместе с расчетом. В случае выезда за границу на постоянное место жительства стоит оформить соответствующий статус в ГМС, подать декларацию с пометкой "выезд на ПМЖ", выполнить все налоговые обязательства и заполнить заявление по форме №5ДР. Дополнительно рекомендуется получить сертификат налогового резидентства иностранного государства и предоставить его в ГНС.

Как преодолеть риски двойного резидентства?

Двойное резидентство требует системного подхода. Важно документально фиксировать изменение налогового статуса, правильно декларировать себя в банках и инвестструктурах и консультироваться со специалистами. Это позволит избежать рисков, санкций и обеспечить прозрачную финансовую модель.