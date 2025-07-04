Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Инвестиции Двойное резидентство - как избежать двойного налогообложения

Двойное резидентство - как избежать двойного налогообложения

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:36
Двойное налоговое резидентство — как избежать двойного налогообложения
Налогообложение. Фото: коллаж Новини.LIVE

В условиях растущей международной мобильности физических лиц все чаще возникает вопрос двойного налогового резидентства — когда лицо считается резидентом двух стран одновременно. Такая ситуация создает риски двойного налогообложения доходов, административных осложнений и налоговых споров.

Что такое двойное резидентство?

Двойное налоговое резидентство возникает тогда, когда физическое лицо одновременно соответствует критериям резидентства двух стран в соответствии с их национальным законодательством. Например, лицо может быть гражданином Украины с зарегистрированным местом жительства, но длительное время проживать и работать за рубежом, где также приобретает статус налогового резидента. Это не является правонарушением само по себе, однако без надлежащего урегулирования может привести к двойному налогообложению одного и того же дохода — как в Украине, так и за рубежом.

Реклама
Читайте также:

Как определяется налоговое резидентство в Украине?

Критерии налогового резидентства установлены в пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины. Лицо считается налоговым резидентом Украины, если выполняется по крайней мере один из следующих критериев. Во-первых, если лицо имеет место постоянного проживания в Украине. Во-вторых, если их присущий центр жизненных интересов в Украине — сюда относятся семья, бизнес, имущество или основной источник дохода. Также определяющим может быть пребывание в Украине не менее 183 дней в течение календарного года. Если же резидентство не удается определить ни по одному из этих признаков, окончательным фактором становится гражданство.
Этот подход подтверждает налоговая практика (ИНК № 39897/ІПК/99-00-24-03-03-ІПК), согласно которой длительное пребывание за пределами Украины не является достаточным доказательством потери резидентства без предоставления подтверждения потери центра жизненных интересов.

Как регулируется двойное резидентство?

В случае, когда лицо признается резидентом двух стран, применяются положения договоров об избежании двойного налогообложения. Они содержат tie-breaker правила. Прежде всего учитывается постоянное жилье — где лицо проживает на постоянной основе. Если этот критерий не срабатывает, принимается во внимание центр жизненных интересов: место, с которым лицо связано более тесными личными и экономическими связями. Следующий этап — определение обычного места жительства, то есть страны, где человек проживает большую часть времени. Если и это не дает однозначности, рассматривается гражданство. А когда и гражданство не решает спор, в ход идут специальные переговоры (МАР) между компетентными органами обоих государств.
Эти правила позволяют однозначно определить, в какой стране лицо является резидентом для целей налогообложения.

Какие риски несет двойное резидентство?

Двойное налогообложение одного дохода.
Санкции и штрафы за нарушение декларирования.
Блокировка счетов по стандарту CRS.
Проблемы с валютным регулированием.
Как избежать двойного налогообложения?
Резиденты Украины имеют право на зачисление налогов, уплаченных за рубежом. Для этого нужно подать годовую декларацию и предоставить официальное подтверждение уплаты налога в другой юрисдикции. Документ необходимо легализовать и подать в ГНС вместе с расчетом. В случае выезда за границу на постоянное место жительства стоит оформить соответствующий статус в ГМС, подать декларацию с пометкой "выезд на ПМЖ", выполнить все налоговые обязательства и заполнить заявление по форме №5ДР. Дополнительно рекомендуется получить сертификат налогового резидентства иностранного государства и предоставить его в ГНС.

Как преодолеть риски двойного резидентства?

Двойное резидентство требует системного подхода. Важно документально фиксировать изменение налогового статуса, правильно декларировать себя в банках и инвестструктурах и консультироваться со специалистами. Это позволит избежать рисков, санкций и обеспечить прозрачную финансовую модель.

налоги бизнес доходы иностранные доходы правонарушение
Артур Коваленко - Младший специалист практики международного налогообложения Crowe Mikhailenko
Автор:
Артур Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации