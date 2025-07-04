Подвійне податкове резидентство — як уникнути подвійного оподаткування

Оподаткування. Фото: колаж Новини.LIVE

В умовах зростаючої міжнародної мобільності фізичних осіб усе частіше постає питання подвійного податкового резидентства — коли особа вважається резидентом двох країн одночасно. Така ситуація створює ризики подвійного оподаткування доходів, адміністративних ускладнень та податкових спорів.

Що таке подвійне резидентство?

Подвійне податкове резидентство виникає тоді, коли фізична особа одночасно відповідає критеріям резидентства двох країн відповідно до їх національного законодавства. Наприклад, особа може бути громадянином України з зареєстрованим місцем проживання, але тривалий час проживати та працювати за кордоном, де також набуває статусу податкового резидента. Це не є правопорушенням саме по собі, однак без належного врегулювання може призвести до подвійного оподаткування одного й того самого доходу — як в Україні, так і за кордоном.

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Як визначається податкове резидентство в Україні?

Критерії податкового резидентства встановлені у пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України. Особа вважається податковим резидентом України, якщо виконується принаймні один із таких критеріїв. По-перше, якщо особа має місце постійного проживання в Україні. По-друге, якщо їхній притаманний центр життєвих інтересів в Україні — сюди належать сім’я, бізнес, майно або основне джерело доходу. Також визначальним може бути перебування в Україні не менше 183 днів протягом календарного року. Якщо ж резидентство не вдається визначити за жодною з цих ознак, остаточним фактором стає громадянство.

Цей пiдхiд пiдтверджує податкова практика (IПК № 39897/ІПК/99-00-24-03-03-ІПК), згiдно з якою тривале перебування за межами України не є достатнiм доказом втрати резидентства без надання пiдтвердження втрати центру життєвих iнтересiв.

Як врегульовується подвійне резидентство?

У разi, коли особа визнається резидентом двох країн, застосовуються положення договорiв про уникнення подвійного оподаткування. Вони мiстять tie-breaker правила. Насамперед враховується постiйне житло — де особа проживає на постiйнiй основi. Якщо цей критерiй не спрацьовує, береться до уваги центр життєвих iнтересiв: мiсце, з яким особа пов’язана тiснiшими особистими й економiчними зв’язками. Наступний етап — визначення звичайного мiсця проживання, тобто країни, де людина мешкає більшу частину часу. Якщо i це не дає однозначності, розглядається громадянство. А коли й громадянство не вирiшує спiр, застосовують спецiальнi перемовини (МАР) мiж компетентними органами обох держав.

Цi правила дозволяють однозначно визначити, в якiй країнi особа є резидентом для цiлей оподаткування.

Якi ризики несе подвiйне резидентство?

Подвiйне оподаткування одного доходу.

Санкцiї та штрафи за порушення декларування.

Блокування рахункiв за стандартом CRS.

Проблеми з валютним регулюванням.

Як уникнути подвiйного оподаткування?

Резиденти України мають право на зарахування податкiв, сплачених за кордоном. Для цього потрiбно подати рiчну декларацiю та надати офiцiйне пiдтвердження сплати податку в iншiй юрисдикцiї. Документ необхiдно легалiзувати й подати до ДПС разом iз розрахунком. У разi виїзду за кордон на постiйне мiсце проживання варто оформити вiдповiдний статус у ДМС, подати декларацiю з позначкою "виїзд на ПМП", виконати всi податковi зобов’язання й заповнити заяву за формою №5ДР. Додатково рекомендується отримати сертифiкат податкового резидентства iноземної країни та надати його до ДПС.

Як подолати ризики подвійного резидентства?

Подвiйне резидентство потребує системного пiдходу. Важливо документально фiксувати змiну податкового статусу, правильно декларувати себе у банках та iнвестструктурах i консультуватися з фахiвцями. Це дозволить уникнути ризикiв, санкцiй i забезпечити прозору фiнансову модель.

