Налоги на криптовалюту — какие риски и что важно знать

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Украина наконец-то приближается к полноценному регулированию рынка виртуальных активов. Законопроект, который давно обсуждался в экспертной среде, начинает набирать форму. В нем речь идет не только об определении понятий, но и о реальных налогах — на прибыль, НДФЛ, НДС. Но действительно ли модель будет удобной? И какие риски она несет для бизнеса и физических лиц?

Что налоговая будет знать о криптооперациях

Одна из новаций — легализация сбора информации об операциях с виртуальными активами. Налоговая служба получит официальное право обращаться к провайдерам криптоуслуг — биржам, кошелькам, обменникам. Предполагается, что именно эти поставщики станут источником сведений о транзакциях. Механизм пока не детализирован, но ясно одно: цифровая анонимность в рамках украинской налоговой системы подходит к концу. Контроль становится технически возможным, а обязательность отчетности — неизбежной.

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Юрлица, которые работают с криптоактивами, будут платить налог на прибыль по стандартной ставке 18%. Налогом облагается не весь оборот, а лишь положительная разница между доходом от продажи (или обмена) активов и расходами на их приобретение. При этом обмен одного виртуального актива на другой также считается операцией — это одно из отличий от налогообложения НДФЛ.

Для физических лиц применяется такая же логика: объектом налогообложения является прибыль. Но учет и уплата налога — дело самого человека. Ставка остается той же: 18% +, вероятно, 1,5% военного сбора. Законодатель понимает сложность таких расчетов, поэтому в переходных положениях предусмотрена льгота. В 2026 году можно будет задекларировать прибыль от активов, приобретенных до начала года, и уплатить 5% без права на вычет расходов. Это упрощенная модель — компромисс между контролем и реальностью.

НДС: все сложнее, чем кажется

В общем, операции по эмиссии, продаже или обмену виртуальных активов не будут объектом НДС. Но исключения есть — и они важны. Если речь идет о NFT или utility-токенах, предоставляющих право требования к имуществу или услугам, — налог может появиться. Чувствуется правовая коллизия: с одной стороны, право требования освобождается от НДС (п. 196.1.5 НКУ), с другой — операции с такими токенами могут считаться объектом налогообложения. Этот вопрос еще требует уточнения, ведь в таком виде правила могут создать риски двойной трактовки.

Что не попало в проект — и почему это важно

За пределами законопроекта пока остается вопрос налогообложения доходов нерезидентов от операций с виртуальными активами. Налога на репатриацию просто нет. Это странный пробел, учитывая потенциальные объемы капитала, который может выходить за пределы страны. Скорее всего, этот вопрос будет решаться в следующих редакциях документа — или отдельным регулированием.

Украина делает первый шаг к созданию понятной модели криптоналогообложения. Но очевидно: нужен еще не один раунд доработки, необходимы уточнения и согласования норм. Рынок виртуальных активов слишком быстрый, чтобы втиснуть его в медленную налоговую систему. И именно от гибкости законодателя зависит, сможет ли украинская экономика воспользоваться преимуществами этого сектора — или снова упустит момент.