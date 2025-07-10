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Главная Инвестиции Обход санкций станет криминалом — кто попадает под угрозу

Обход санкций станет криминалом — кто попадает под угрозу

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 19:19
Новые санкционные риски для бизнеса - что грозит за нарушение закона и какие возможны наказания
Экономические санкции. Фото: коллаж Новости.LIVE

В последнее время много говорят о новом законе: Верховная Рада хочет ввести уголовную ответственность, то есть реальные наказания, за нарушение экономических санкций. Звучит серьезно — штрафы до двух миллионов гривен или даже тюрьма до 10 лет. Но здесь возникает важный вопрос: готовы ли мы к этому? И все ли так просто, как кажется?

В чем, собственно, проблема с санкциями?


Представьте ситуацию: вам говорят, что за нарушение определенных правил будет суровое наказание. Но сами правила до конца непонятны, и никто четко не объяснил, что именно считается их нарушением с точки зрения уголовного права.
Долгое время власти объясняли, что санкции - это не наказание, как в Уголовном кодексе. Это, мол, просто ограничения: кому-то запрещают вести бизнес, пользоваться деньгами или выезжать за границу. Главная цель — остановить деятельность, которая вредит Украине.
Но новый закон резко меняет подход. Теперь за обход этих "ограничений" предлагают наказывать по-настоящему: штрафами, запретом работать на определенных должностях, конфискацией имущества и даже лишением свободы. И касаться это может не только тех, против кого ввели санкции, но и их партнеров или помощников.
Ключевые положения законопроекта №12406:
уголовная ответственность за нарушение или умышленный обход санкций — штраф от 425 тыс. до 2,04 млн грн или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет;
обязательное лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность сроком от 10 до 15 лет;
конфискация имущества — по отдельным категориям правонарушений;
возможность привлечения к ответственности юридических лиц - в виде штрафа, конфискации имущества или ликвидации;
уголовная ответственность не только для подсанкционных лиц, но и для должностных лиц, субъектов публичных услуг и третьих лиц, способствующих нарушению санкций.

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Главная загвоздка вот в чем: мы начинаем говорить об уголовном наказании за нарушение санкций, но до сих пор не имеем четкого законодательного определения, чем являются сами санкции с правовой точки зрения. Являются ли они тем самым "уголовным обвинением", о котором говорит закон?
Если мы не дадим ответ на этот вопрос, то рискуем:
Нарушить права людей: ведь человек должен четко понимать, за что его могут наказать, и какие именно его действия будут считаться преступлением.
Допустить произвол: если правила нечеткие, то государственные органы, которые накладывают санкции, могут получить слишком много свободы для собственных трактовок, что может привести к ошибкам или злоупотреблениям.

А что говорит европейский опыт?

Европейский суд по правам человека (тот самый, что в Страсбурге) имеет специальные "подсказки", как определить, является ли определенное обвинение "уголовным", даже если в стране его так не называют. Эти "подсказки" известны как "Критерии Энгеля".
Суд смотрит на три вещи:
Как это нарушение называется в законах страны.
Какова суть самого нарушения (насколько оно серьезно).
Насколько суровым может быть наказание.
Если применить эти критерии к нашим санкциям, то получается интересная картина. Основания для введения санкций в Украине (угроза национальной безопасности, поддержка терроризма) очень похожи на состав преступлений, описанных в Уголовном кодексе. А возможные последствия санкций, особенно с учетом нового законопроекта, вполне тянут на серьезное наказание. То есть, по европейским стандартам, санкции в Украине вполне могут рассматриваться как "уголовное обвинение".

Какой же выход?


Прежде чем вводить уголовную ответственность за нарушение санкций, нужно навести порядок в самом санкционном законодательстве. Что это значит?
Дать четкое определение: законодатель должен четко прописать, что такое санкции с юридической точки зрения. Являются ли они формой наказания или особым видом ограничений?
Согласовать с Уголовным кодексом: если санкции по своей сути близки к уголовным наказаниям, их нужно соответствующим образом "вписать" в уголовное законодательство, а не создавать параллельную систему ответственности.
Обеспечить прозрачность и защиту: должны быть четкие процедуры наложения санкций, особенно в отношении граждан Украины, и механизмы защиты их прав.
Только после этого можно будет говорить о справедливой и обоснованной уголовной ответственности за их нарушение.

Вместо точки


Санкции — важный инструмент, особенно во времена, когда Украина борется за свою независимость и безопасность. Но для того, чтобы этот инструмент был эффективным и не вредил собственным гражданам из-за правовой неопределенности, он должен базироваться на четких и понятных законах.
Спешка с введением уголовной ответственности без надлежащей правовой основы может создать больше проблем, чем решить их. Поэтому сначала — четкие правила игры, а уже потом — разговоры о наказании. Это и есть путь правового государства.

санкции суд Криминал бизнес предприниматели
Данил Трясов - адвокат, эксперт в сфере санкционного права АО LESHCHENKO & PARTNERS
Автор:
Данил Трясов
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