ОАЭ инвестируют 40 млрд долл. в Италию: историческая сделка и ее последствия

Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Объединенные Арабские Эмираты и Италия заключили знаковое соглашение на 40 млрд долл. Это стало результатом первого визита президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Рим. Визит открыл новую страницу в отношениях между странами, которые ранее имели разные экономические и геополитические ориентиры.

Как сообщает агентство Bloomberg, об этом после первого в истории визита в Рим президента ОАЭ сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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"Сегодня очень важный день, еще одна отправная точка в наших двусторонних отношениях. Это превратит, казалось бы, далеких партнеров с потенциально расходящимися интересами в партнеров, которые решат разделить очень важную часть своего пути вместе", — отметила Мелони.

Инвестиционный пакет охватывает широкий спектр отраслей, среди которых:

искусственный интеллект и центры обработки данных — создание технологической инфраструктуры будущего;

возобновляемая энергетика — развитие зеленых технологий и подводный электрокабель через Адриатику;

редкоземельные элементы — стратегический сектор, влияющий на производство высокотехнологичных продуктов;

оборона и безопасность — сотрудничество в военно-промышленном комплексе;

африканское направление — финансирование Плана Маттеи для экономического развития Африки.

Почему это партнерство важно

Новая стратегическая ось

ОАЭ и Италия ранее не имели столь тесных экономических связей. Вложение такого масштаба меняет баланс сил в Европе и Среднем Востоке.

Энергетическая независимость Европы

Инвестиции в возобновляемые источники энергии и подводный кабель между Албанией и Италией способствуют уменьшению зависимости ЕС от традиционных энергопоставщиков.

Борьба с миграционным кризисом

ОАЭ финансируют развитие африканских стран, что может уменьшить поток нелегальных мигрантов в Италию.

Кто получит выгоду

В сделку вовлечены ключевые игроки итальянской экономики:

Eni — ведущая энергетическая компания, которая сосредоточится на устойчивых источниках энергии;

Intesa SanPaolo — крупнейший банк Италии, который получит финансовый импульс для международных проектов;

Telecom Italia — оператор, который будет развивать инновационный технологический центр;

Leonardo — производитель оборонных систем, который укрепит сотрудничество в сфере безопасности.

Историческое соглашение между ОАЭ и Италией — это не просто финансовое соглашение. Это шаг к созданию новых центров влияния, перераспределению энергетического рынка и развитию инновационных технологий. Это также сигнал об изменениях в глобальной экономике, где новые союзы могут изменить правила игры.

Ранее стало известно, что чиновники Украины и ОАЭ подписали документ, который предусматривает экономическое партнерство. По словам чиновников из двух стран, это действительно либерализация отношений в торговле, экономике и других направлений между нашими государствами.

Также сообщалось, что благодаря поддержке ОАЭ, в Украине появится еще 10 домов для больших приемных семей. Это станет возможным в рамках проекта "Адрес детства" Фонда Елены Зеленской.