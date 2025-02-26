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ОАЭ вкладывают десятки миллиардов в Италию — сделка года

26 февраля 2025 13:42
Катерина Балаева - редактор
ОАЭ инвестируют 40 млрд долл. в Италию: историческая сделка и ее последствия
Джорджа Мелони. Фото: Reuters
Катерина Балаева - редактор

Объединенные Арабские Эмираты и Италия заключили знаковое соглашение на 40 млрд долл. Это стало результатом первого визита президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Рим. Визит открыл новую страницу в отношениях между странами, которые ранее имели разные экономические и геополитические ориентиры.

Как сообщает агентство Bloomberg, об этом после первого в истории визита в Рим президента ОАЭ сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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"Сегодня очень важный день, еще одна отправная точка в наших двусторонних отношениях. Это превратит, казалось бы, далеких партнеров с потенциально расходящимися интересами в партнеров, которые решат разделить очень важную часть своего пути вместе", — отметила Мелони.

Инвестиционный пакет охватывает широкий спектр отраслей, среди которых:

  • искусственный интеллект и центры обработки данных — создание технологической инфраструктуры будущего;
  • возобновляемая энергетика — развитие зеленых технологий и подводный электрокабель через Адриатику;
  • редкоземельные элементы — стратегический сектор, влияющий на производство высокотехнологичных продуктов;
  • оборона и безопасность — сотрудничество в военно-промышленном комплексе;
  • африканское направление — финансирование Плана Маттеи для экономического развития Африки.

Почему это партнерство важно

Новая стратегическая ось

  • ОАЭ и Италия ранее не имели столь тесных экономических связей. Вложение такого масштаба меняет баланс сил в Европе и Среднем Востоке.

Энергетическая независимость Европы

  • Инвестиции в возобновляемые источники энергии и подводный кабель между Албанией и Италией способствуют уменьшению зависимости ЕС от традиционных энергопоставщиков.

Борьба с миграционным кризисом

  • ОАЭ финансируют развитие африканских стран, что может уменьшить поток нелегальных мигрантов в Италию.

Кто получит выгоду

В сделку вовлечены ключевые игроки итальянской экономики:

  • Eni — ведущая энергетическая компания, которая сосредоточится на устойчивых источниках энергии;
  • Intesa SanPaolo — крупнейший банк Италии, который получит финансовый импульс для международных проектов;
  • Telecom Italia — оператор, который будет развивать инновационный технологический центр;
  • Leonardo — производитель оборонных систем, который укрепит сотрудничество в сфере безопасности.

Историческое соглашение между ОАЭ и Италией — это не просто финансовое соглашение. Это шаг к созданию новых центров влияния, перераспределению энергетического рынка и развитию инновационных технологий. Это также сигнал об изменениях в глобальной экономике, где новые союзы могут изменить правила игры.

Ранее стало известно, что чиновники Украины и ОАЭ подписали документ, который предусматривает экономическое партнерство. По словам чиновников из двух стран, это действительно либерализация отношений в торговле, экономике и других направлений между нашими государствами.

Также сообщалось, что благодаря поддержке ОАЭ, в Украине появится еще 10 домов для больших приемных семей. Это станет возможным в рамках проекта "Адрес детства" Фонда Елены Зеленской.

Италия инвестиции деньги ОАЭ искусственный интеллект

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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