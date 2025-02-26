ОАЕ інвестують 40 млрд дол. в Італію: історична угода та її наслідки

Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Об'єднані Арабські Емірати та Італія уклали знакову угоду на 40 млрд дол. Це стало результатом першого візиту президента ОАЕ Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна до Риму. Візит відкрив нову сторінку у відносинах між країнами, що раніше мали різні економічні та геополітичні орієнтири.

Як повідомляє агентство Bloomberg, про це після першого в історії візиту до Риму президента ОАЕ повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

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"Сьогодні дуже важливий день, ще одна відправна точка в наших двосторонніх відносинах. Це перетворить, здавалося б, далеких партнерів з потенційно розбіжними інтересами на партнерів, які вирішать розділити дуже важливу частину свого шляху разом", — зазначила Мелоні.

Інвестиційний пакет охоплює широкий спектр галузей, серед яких:

штучний інтелект та центри обробки даних — створення технологічної інфраструктури майбутнього;

відновлювана енергетика — розвиток зелених технологій та підводний електрокабель через Адріатику;

рідкісноземельні елементи — стратегічний сектор, що впливає на виробництво високотехнологічних продуктів;

оборона та безпека — співпраця у військово-промисловому комплексі;

африканський напрямок — фінансування Плану Маттеї для економічного розвитку Африки.

Чому це партнерство важливо

Нова стратегічна вісь

ОАЕ та Італія раніше не мали настільки тісних економічних зв’язків. Вкладення такого масштабу змінює баланс сил у Європі та Середньому Сході.

Енергетична незалежність Європи

Інвестиції у відновлювані джерела енергії та підводний кабель між Албанією та Італією сприяють зменшенню залежності ЄС від традиційних енергопостачальників.

Боротьба з міграційною кризою

ОАЕ фінансують розвиток африканських країн, що може зменшити потік нелегальних мігрантів до Італії.

Хто отримає вигоду

До угоди залучені ключові гравці італійської економіки:

Eni — провідна енергетична компанія, що зосередиться на стійких джерелах енергії;

Intesa SanPaolo — найбільший банк Італії, що отримає фінансовий імпульс для міжнародних проєктів;

Telecom Italia — оператор, що розвиватиме інноваційний технологічний центр;

Leonardo — виробник оборонних систем, що зміцнить співпрацю у сфері безпеки.

Історична угода між ОАЕ та Італією — це не просто фінансова угода. Це крок до створення нових центрів впливу, перерозподілу енергетичного ринку та розвитку інноваційних технологій. Це також сигнал про зміни у глобальній економіці, де нові союзи можуть змінити правила гри.

Раніше стало відомо, що урядовці України та ОАЕ підписали документ, який передбачає економічне партнерство. За словами чиновників з двох країн, це дійсно лібералізація відносин в торгівлі, економіці й інших напрямків між нашими державами.

Також повідомлялось, що завдяки підтримці ОАЕ, в Україні з'явиться ще 10 будинків для великих прийомних сімей. Це стане можливим в рамках проєкту "Адреса дитинства" Фундації Олени Зеленської.