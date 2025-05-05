Как Украина может реформировать рынок азартных игр — опыт других стран

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Индустрия азартных игр в XXI веке изменила не только масштабы, но и саму природу рынка. То, что еще несколько десятилетий назад было региональным развлечением, сегодня превратилось в глобальный бизнес с мультимиллиардными оборотами. Онлайн-гемблинг — игры, ставки, виртуальные казино — охватили сотни миллионов пользователей по всему миру. По данным H2 Gambling Capital, глобальные доходы сектора уже превышают $500 млрд, и эта цифра продолжает расти.

Вместе с ростом индустрии возникли и новые вызовы. Как контролировать рынок, где границы легального бизнеса, как минимизировать риски лудомании, мошенничества и злоупотреблений? Мир ищет ответы, и лучшие примеры уже сегодня могут быть полезны для Украины.

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После легализации азартных игр в 2020 году (закон №768-ІХ) наша страна стоит на пороге второго, гораздо более сложного этапа — построения действенной регуляторной системы. И это невозможно без внимательного изучения международного опыта.

Британский путь: ответственная игра как закон

Модель Великобритании считается одной из самых зрелых в Европе. Она базируется на Gambling Act 2005, который после обновления особенно детально урегулировал вопросы онлайн-гемблинга — от рекламы до возрастной верификации.

Отвечает за контроль UK Gambling Commission — независимый орган с широкими полномочиями. Он лицензирует операторов как для конечных потребителей, так и для В2В-сектора, имеет право накладывать штрафы (до £20 млн) и отзывать лицензии за нарушение правил ответственной игры. Комиссия администрирует систему самоисключения GAMSTOP, осуществляет транзакционный мониторинг и даже сотрудничает с Advertising Standards Authority для контроля рекламных кампаний.

Особенность британского подхода — анализ поведенческих рисков игроков. Если человек начинает играть ночью, делает частые ставки или повышает суммы, оператор обязан вмешаться: ограничить ставки или временно заблокировать аккаунт для "охлаждения".

Что может позаимствовать Украина? Во-первых, создание единого государственного реестра игроков с историей транзакций и случаями самоисключения. Во-вторых, наделение будущего регулятора реальными санкционными полномочиями. И в-третьих — обязательное внедрение систем поведенческой аналитики на всех платформах еще на этапе получения лицензии.

Швеция: прозрачность через цифру

Швеция выбрала другой путь: создание интегрированной цифровой системы контроля. Здесь главный инструмент — государственная платформа Spelpaus.se. Если игрок решил исключить себя из игр, система автоматически блокирует ему доступ ко всем лицензированным операторам, без исключений.

Идентификация игроков происходит через BankID — общенациональную цифровую систему, которую используют банки, государственные учреждения и частные компании. Такой подход минимизирует мошенничество и значительно усложняет работу нелегальным операторам.

Дополнительно Швеция ограничила бонусную политику (только один бонус на регистрацию, максимум до 100 SEK) и запретила VIP-программы, ретаргетинг и кэшбэк. Все данные об игроках хранятся в государственных дата-центрах, а операторы обязаны обеспечивать круглосуточную поддержку пользователей с участием квалифицированных психологов.

Для Украины шведский опыт означает: регистрацию игроков нужно интегрировать с "Дією", создать отдельный государственный дата-центр для обработки игорных данных и четко ограничить маркетинг для уязвимых игроков.

Мальта: свобода инноваций в рамках закона

Мальта стала европейским хабом онлайн-гемблинга благодаря удачному регуляторному дизайну. Мальтийский регулятор MGA первым разделил лицензии для операторов и для технологических компаний. Это позволило стимулировать рынок В2В — разработчиков платформ, RNG-систем и игрового софта.

Мальта активно использует концепцию sandbox-проектов: создает пилотные среды для тестирования blockchain-технологий, NFT-гемблинга, токенизированных активов. При этом действует строгий контроль за AML/KYC-процедурами и техническим аудитом игр.

Что стоит взять Украине? Ввести отдельные В2В-лицензии с упрощенной отчетностью для IT-компаний, создать "песочницы" для стартапов и сделать сертификацию платформ через независимые лаборатории обязательным условием допуска на рынок.

США: когда каждый штат — свой регулятор

Американский опыт принципиально другой: централизованного регулирования нет. Каждый штат самостоятельно устанавливает правила. Нью-Джерси одним из первых легализовал онлайн-гемблинг и построил собственную модель контроля через Division of Gaming Enforcement. Невада сосредоточилась на офлайн-казино и кассовых потоках. Пенсильвания объединила онлайн и офлайн-рынки под единой системой сертификации.

В США все операторы обязаны иметь комплаенс-функцию: отчитываться о финансовых операциях, выявлять подозрительные транзакции, соблюдать ограничения по бонусам и ответственной рекламе. За нарушения персональную ответственность несет Chief Compliance Officer компании.

Украине нужно идти в этом направлении: сделать комплаенс обязательным условием лицензирования, открыть регулятору доступ к отчетности и законодательно закрепить роль ответственного лица за соблюдение правил.

Итог: три краеугольных камня будущей системы

Все успешные модели мира имеют общие черты. Это:

цифровая идентификация игроков с полным отображением истории;

независимый, технически оснащенный регулятор с реальными полномочиями;

сильная социальная политика ответственной игры — от самоисключения до антирекламы.

Для Украины это означает: необходимо как можно быстрее принять технический регламент онлайн-мониторинга, создать реестр игроков, запустить sandbox для стартапов, пересмотреть рекламные ограничения и гармонизировать KYC/AML-подходы с европейскими нормами. Без реальной международной кооперации — с EGBA, GREF, FATF — полноценного признания на мировом рынке не будет.

Украинский гемблинг имеет шанс стать не просто фискальным инструментом, а примером ответственного и технологичного регулирования нового поколения.