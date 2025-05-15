Криптовалюта под ударом — почему бизнесу стоит готовиться к арестам

Криптовалюта. Фото: Новини.LIVE

Арест более 100 тысяч USDT — уже не заголовок из будущего, а украинская реальность. Суды все чаще блокируют криптоактивы, несмотря на то, что закон "О виртуальных активах" до сих пор не вступил в силу.

Цифровые деньги стали зоной риска — не только для мошенников, но и для обычного бизнеса. И пока виртуальные активы не имеют четкого правового статуса, любая транзакция может превратиться в доказательство по уголовному делу.

Реклама

Читайте также:

Как криптовалюта становится мишенью для суда

За последние два года украинские суды регулярно арестовывают криптовалюту — даже без четких оснований.

Один из самых громких примеров: более 100 тысяч USDT, похищенные из кошелька потерпевшей, были заморожены по запросу киберполиции.

Более того, Голосеевский суд обязал компанию Tether вернуть средства или перевыпустить их.

Такое решение ставит под сомнение не только техническую возможность выполнения, но и юрисдикцию украинских судов над международной компанией.

Формально — правосудие, фактически — эксперимент с законом в руках силовиков.

Вещественное доказательство или юридический абсурд?

Суды признают криптовалюту вещественными доказательствами — несмотря на то, что цифровые активы не имеют физического носителя.

Согласно УПК Украины, вещественное доказательство — это предмет, хранящий следы преступления. Криптовалюта же не хранит ничего — это лишь код в сети.

Но даже это не остановило Высший антикоррупционный суд, который арестовал USDT, TRX и ETH на мультивалютном кошельке.

Официальная цель — потенциальная конфискация, но в реальности — растущая неопределенность для бизнеса.

Почему бизнесу стоит волноваться уже сегодня

Проблема не только в криминалитете.

Под угрозой — и те компании, которые работают официально, платят налоги и используют криптовалюту для инвестиций или оплаты.

Наличие активов на бирже уже может быть основанием для ареста.

Без четких правил и законодательства появляется пространство для манипуляций. И рискует не только владелец кошелька, но и его контрагенты, клиенты, партнеры.

Что делать компаниям, которые работают с криптовалютой

Юридический аудит активов. Привлеките адвокатов, которые разбираются в цифровых активах, — лучше действовать на опережение. Прозрачность транзакций. Используйте сервисы мониторинга блокчейна, которые помогают доказать происхождение средств. Безопасность хранения. Cold wallets дают больше контроля и меньше шансов быть заблокированными. Диверсификация. Распределите активы между несколькими платформами — централизованными и децентрализованными. Выбор партнеров. Работайте с биржами, которые имеют политику KYC/AML и могут действовать в рамках закона.

В 2025 году криптовалюта — уже не теневая инновация, а обычная часть бизнеса.

Но правовая база все еще осталась в прошлом.

Поэтому компании должны играть на опережение: не прятаться, а строить защиту.

В мире, где цифровые деньги могут исчезнуть по одному постановлению суда, стратегия "не будут трогать" — слишком дорогая ошибка.