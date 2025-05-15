Криптовалюта під ударом — чому бізнесу варто готуватись до арештів

Криптовалюта. Фото: Новини.LIVE

Арешт понад 100 тисяч USDT — вже не заголовок з майбутнього, а українська реальність. Суди все частіше блокують криптоактиви, попри те, що закон "Про віртуальні активи" досі не набрав чинності.

Цифрові гроші стали зоною ризику — не лише для шахраїв, а й для звичайного бізнесу. І поки віртуальні активи не мають чіткого правового статусу, будь-яка транзакція може перетворитись на доказ у кримінальній справі.

Реклама

Читайте також:

Як криптовалюта стає мішенню для суду

За останні два роки українські суди регулярно арештовують криптовалюту — навіть без чітких підстав.

Один із найгучніших прикладів: понад 100 тисяч USDT, викрадені з гаманця потерпілої, були заморожені на запит кіберполіції.

Більше того, Голосіївський суд зобов’язав компанію Tether повернути кошти або перевипустити їх.

Таке рішення ставить під сумнів не лише технічну можливість виконання, а й юрисдикцію українських судів над міжнародною компанією.

Формально — правосуддя, фактично — експеримент із законом у руках силовиків.

Речовий доказ чи юридичний абсурд?

Суди визнають криптовалюту речовими доказами — попри те, що цифрові активи не мають фізичного носія.

Згідно з КПК України, речовий доказ — це предмет, що зберігає сліди злочину. Криптовалюта ж не зберігає нічого — це лише код у мережі.

Та навіть це не зупинило Вищий антикорупційний суд, який арештував USDT, TRX та ETH на мультивалютному гаманці.

Офіційна мета — потенційна конфіскація, але в реальності — зростаюча невизначеність для бізнесу.

Чому бізнесу варто хвилюватися вже сьогодні

Проблема не лише в криміналітеті.

Під загрозою — і ті компанії, що працюють офіційно, сплачують податки й використовують криптовалюту для інвестицій чи оплати.

Наявність активів на біржі вже може бути підставою для арешту.

Без чітких правил і законодавства з’являється простір для маніпуляцій. І ризикує не лише власник гаманця, а й його контрагенти, клієнти, партнери.

Що робити компаніям, які працюють із криптовалютою

Юридичний аудит активів. Залучіть адвокатів, які розуміються на цифрових активах, — краще діяти на випередження. Прозорість транзакцій. Використовуйте сервіси моніторингу блокчейну, які допомагають довести походження коштів. Безпека зберігання. Cold wallets дають більше контролю й менше шансів бути заблокованими. Диверсифікація. Розподіліть активи між кількома платформами — централізованими й децентралізованими. Вибір партнерів. Працюйте з біржами, що мають політику KYC/AML і можуть діяти в межах закону.

У 2025 році криптовалюта — вже не тіньова інновація, а звичайна частина бізнесу.

Але правова база все ще залишилась у минулому.

Тому компанії мають грати на випередження: не ховатись, а будувати захист.

У світі, де цифрові гроші можуть зникнути за однією ухвалою суду, стратегія "не чіпатимуть" — надто дорога помилка.