Цены на землю — где в Украине самый дорогой гектар в 2024 году

Украинские фермеры возделывают землю накануне будущей посевной. Фото: УНИАН

С 2021 года в Украине можно продавать, покупать или завещать земельные участки сельскохозяйственного типа. С тех пор в стране продали или подарили более 200 тысяч. гектаров земли, а цена по состоянию на декабрь-2024 колеблется от 31 747 до 90 240 грн.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько можно заработать, если продать сельскохозяйственный участок земли в декабре.

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Как свидетельствуют данные Оpendatabot, самая дорогая земля в Ивано-Франковской области, поскольку продав участок, можно заработать 90 240 грн/на га. Кроме того, есть еще два региона, где продажа земли принесет немалый заработок.

Львовская область — участок земли стоит 74 561 грн;

Полтавская — 69 170 грн.

Между тем, в Киевской области один гектар сельскохозяйственной земли в декабре стоит в среднем 60 743 грн.

Как изменялись цены на землю в Украине в 2024 году

Аналитики указывают на то, что цены на землю сельскохозяйственного назначения сейчас снижаются. Так, в последний месяц года средняя стоимость гектара находится на уровне 47 948 грн — это почти на 2 тыс. грн дешевле, нежели в ноябре.

При этом с начала года земля в Украине подорожала на 2,7 тыс. грн. Самые высокие цены фиксировались в октябре, когда гектар можно было продать за 52 422 грн. А самыми низкими цены были в феврале — 42 804 грн за гектар.

Как покупать землю во время войны

Благодаря Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения" украинцы могут продавать сельскохозяйственные земли, но с некоторыми условиями.

Так, процесс продажи происходит только в рамках электронных торгов, участвовать в которых могут только совершеннолетние граждане, постоянно живущие в Украине.

Покупатель, чтобы принять участие в торгах, должен внести гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены земельного участка на счет оператора торгов.

При этом в условиях военного положения действуют дополнительные ограничения на продажу сельскохозяйственных земель: нельзя продавать участки, расположенные на временно захваченных или оккупированных территориях, а также на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Ранее мы рассказывали, что украинцы сдают в аренду свои земельные паи и получают за это деньги. Известно, сколько платили гражданам в 2024 году.

Также мы писали, что пенсионеры могут не платить налог на землю. Но такая льгота применяется, если размер участка соответствует определенным требованиям.