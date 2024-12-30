Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Хорошая инвестиция — где украинцам сейчас выгодно покупать землю arrow

Хорошая инвестиция — где украинцам сейчас выгодно покупать землю

30 декабря 2024 18:05
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Цены на землю — где в Украине самый дорогой гектар в 2024 году
Украинские фермеры возделывают землю накануне будущей посевной. Фото: УНИАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

С 2021 года в Украине можно продавать, покупать или завещать земельные участки сельскохозяйственного типа. С тех пор в стране продали или подарили более 200 тысяч. гектаров земли, а цена по состоянию на декабрь-2024 колеблется от 31 747 до 90 240 грн.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько можно заработать, если продать сельскохозяйственный участок земли в декабре.

Читайте также:

Сколько стоила сельскохозяйственная земля в 2024 году

Как свидетельствуют данные Оpendatabot, самая дорогая земля в Ивано-Франковской области, поскольку продав участок, можно заработать 90 240 грн/на га. Кроме того, есть еще два региона, где продажа земли принесет немалый заработок.

  • Львовская область — участок земли стоит 74 561 грн;
  • Полтавская — 69 170 грн.

Между тем, в Киевской области один гектар сельскохозяйственной земли в декабре стоит в среднем 60 743 грн.

Как изменялись цены на землю в Украине в 2024 году

Аналитики указывают на то, что цены на землю сельскохозяйственного назначения сейчас снижаются. Так, в последний месяц года средняя стоимость гектара находится на уровне 47 948 грн — это почти на 2 тыс. грн дешевле, нежели в ноябре.

При этом с начала года земля в Украине подорожала на 2,7 тыс. грн. Самые высокие цены фиксировались в октябре, когда гектар можно было продать за 52 422 грн. А самыми низкими цены были в феврале — 42 804 грн за гектар.

Как покупать землю во время войны

Благодаря Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения" украинцы могут продавать сельскохозяйственные земли, но с некоторыми условиями.

Так, процесс продажи происходит только в рамках электронных торгов, участвовать в которых могут только совершеннолетние граждане, постоянно живущие в Украине.
Покупатель, чтобы принять участие в торгах, должен внести гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены земельного участка на счет оператора торгов.

При этом в условиях военного положения действуют дополнительные ограничения на продажу сельскохозяйственных земель: нельзя продавать участки, расположенные на временно захваченных или оккупированных территориях, а также на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Ранее мы рассказывали, что украинцы сдают в аренду свои земельные паи и получают за это деньги. Известно, сколько платили гражданам в 2024 году.

Также мы писали, что пенсионеры могут не платить налог на землю. Но такая льгота применяется, если размер участка соответствует определенным требованиям.

земля рынок земли деньги доходы продажа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:14 МСЭК передадут дела в больницы — детали от Минздрава

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

19:01 Сибига поднял флаг Украины над консульством в Дамаске — видео

18:57 Как военный может оспорить незаконные действия командира

18:47 Освобожденный из плена военный растрогал стихом Сосюры — видео

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

18:39 Синоптики удивили прогнозом для Киевщины на завтра

18:22 Зима покажет себя — какой будет погода на Новый год во Львове

18:22 Реальные цены — сколько должна стоить красная и черная икра

18:09 Скандал в 211-й бригаде — командира снова отправили под стражу

18:09 Гонорары заоблачные — сколько берут звезды эстрады за корпоратив

19:14 МСЭК передадут дела в больницы — детали от Минздрава

19:01 Сибига поднял флаг Украины над консульством в Дамаске — видео

18:57 Как военный может оспорить незаконные действия командира

18:47 Освобожденный из плена военный растрогал стихом Сосюры — видео

18:39 Синоптики удивили прогнозом для Киевщины на завтра

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

18:22 Зима покажет себя — какой будет погода на Новый год во Львове

18:22 Реальные цены — сколько должна стоить красная и черная икра

18:09 Скандал в 211-й бригаде — командира снова отправили под стражу

18:09 Гонорары заоблачные — сколько берут звезды эстрады за корпоратив

18:08 Обмен военнопленными — что получат от государства защитники

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года