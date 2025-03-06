Основные последствия приостановления программ USAID для судебной реформы в Украине

Приостановление программ USAID. Фото: Новости.LIVE

Ключевое и самое болезненное последствие для всех отраслей, в том числе и для украинского правосудия, это резкое уменьшение финансирования. В первую очередь пострадают направления, требующие значительных финансовых вливаний, как цифровизация судопроизводства, модернизация и техническое оснащение судов и тому подобное.

Вселяет надежду то, что судебная реформа имеет общегосударственное значение, а не региональное, поэтому риск полного "паралича" ниже. В отличие от некоторых инициатив общественного сектора, которые существуют за счет USAID, и поэтому взяли вынужденную паузу, полной остановки судебной реформы не произойдет. Но пересмотреть приоритеты в распределении финансирования безусловно придется, поскольку объем средств сократится.

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Проекты под угрозой

Делать окончательные выводы пока рано. Все зависит от сути проекта, его стоимости, имеющихся источников и объема финансирования. Организациям с достаточным внутренним ресурсом или возможностью привлечь стороннюю поддержку удастся удержаться даже при самом пессимистическом сценарии (то есть в случае окончательной остановки USAID). Некоторые же проекты, как видим, уже остановлены.

Если говорить именно о судебной реформе, то под угрозой оказывается техническое оснащение судов, их восстановление (на прифронтовых территориях), проведение конференций, круглых столов и другие дорогостоящие мероприятия. Например, глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова Я. Юрчишин уже сообщал о сокращении количества круглых столов из-за остановки программы "РАДА: следующее поколение". Однако, учитывая общегосударственное значение судебной реформы, целесообразно говорить не о полной остановке, а о торможении. Кроме того, некоторые проекты, в том числе и в части судебной реформы, не могут быть остановлены, поскольку это может привести к нарушениям основных прав.

Последствия для антикоррупционных инициатив, электронного правосудия и подготовки судей

Тотальной остановки процесса, конечно, не произойдет. Проекты нормативно-правовых актов и в дальнейшем будут разрабатываться, антикоррупционный аппарат (в частности, Высший антикоррупционный суд) будет работать, как и Электронный суд. Сократится объем и количество потребностей, которые ранее закрывались за счет таких дотаций. Например, обеспечение судов электронной техникой, что ранее происходило в рамках программ поддержки (подтверждается сообщениями с сайта Судебная власть). Теперь (неизвестно постоянно или временно) это будет осуществляться за счет средств государства или же помощи иностранных партнеров. Таким образом, полноценное функционирование электронного судопроизводства откладывается на неопределенный срок. То же касается реформирования правоохранительных органов.

Что касается отбора и обучения судей, то после сообщения о прекращении финансирования ряд комиссий, которые занимались отбором кандидатов на должности судей и правоохранительных органов временно прекратили деятельность. Однако, с учетом кадрового дефицита в судах, такие действия могут привести к лишению доступа к правосудию в ряде регионов. Поэтому в данном случае поиск альтернативных источников финансирования имеет неотложный характер.

Роль USAID в судебной реформе Украины: масштаб и ключевые программы

Важно отметить, что реализация программ USAID не ограничивается исключительно денежным обеспечением, а включает техническое обеспечение, организацию научно-просветительских мероприятий, обмен знаниями и опытом, унификацию судебной практики и т.п. Поэтому измерить участие USAID и его влияние на судебную реформу исключительно в денежном эквиваленте невозможно.

Сотрудничество с USAID продолжается с начала 2000-х годов, когда Высший совет юстиции активно начал взаимодействие с агентством. Наиболее значимыми программами стали проект "Борьба с коррупцией и утверждение верховенства права в Украине" ("Украина: верховенство права") в 2006-2011 годах, проект "Справедливое правосудие" в 2011-2016 годах, программа по реформированию сектора юстиции "Новое правосудие" в 2016-2021 годах, в ходе которой разработаны стратегии реформирования судоустройства на 2015-2020 годы. В 2021 году началась программа "Справедливость для всех" с целью утверждения идеи справедливости и обеспечения адекватного реагирования на правовые потребности общества, рассчитанная до 2026 года. Также стоит упомянуть программу "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" на 2020-2024 годы и программу "Поддержка цифровой трансформации" для экономического восстановления и надлежащего управления во время военного положения и в послевоенный период, действующую с декабря 2023 года.

Судебная реформа в Украине является длительным и планомерным процессом, где каждая новая программа поддержки разрабатывается исходя из насущных потребностей и с учетом достижений предыдущей.

Финансовая поддержка судебной системы: альтернативы USAID и реалии Украины

Безусловно, компенсация (хотя бы частичная) будет иметь место. В критически важных отраслях Президентом было издано распоряжение о выделении резервных средств сразу после объявления о приостановлении программ. Параллельно начались переговоры с зарубежными партнерами и потенциальными "отечественными" инвесторами из частного сектора.

Однако найти полноценную замену USAID практически невозможно. Ни правительство Украины, ни мировые партнеры не имеют в резерве такого объема средств. Многие страны-доноры сами были реципиентами USAID после Второй мировой войны. Соединенные Штаты имеют статус основоположника и ключевого мирового донора, и превзойти такой объем финансирования не под силу даже при полной сплоченности международных партнеров.

В случае полного закрытия USAID другие страны-реципиенты также окажутся в поиске альтернатив, поэтому помощь зарубежных доноров будет подлежать распределению и не будет направлена исключительно Украине.

Что касается помощи со стороны правительства, речь идет о перераспределении бюджета, когда финансирование судебной реформы может привести к недофинансированию других отраслей. В условиях полномасштабного вторжения нагрузка на бюджет Украины и без того чрезмерная, поэтому о самостоятельном покрытии всех потребностей речь не идет. Уже сегодня сообщается о сворачивании ряда программ, особенно в негосударственном секторе.

Масштаб поддержки USAID является критически важным для судебной системы Украины. По данным ГСА, в течение 2022-2024 годов было использовано 16,6 млн долларов из программы "Справедливость для всех" из общей стоимости около 48 млн долларов. В то же время государственное финансирование судебной системы ежегодно уменьшается - в 2023 году бюджетные назначения для ГСА составляли 17,3 млрд грн, покрывая лишь 56,2% необходимых расходов, преимущественно на оплату труда и коммунальные услуги. Хотя на 2024 год предусмотрено увеличение до 20,6 млрд грн, в 2025 году ожидается существенное сокращение финансирования даже при условии перераспределения средств.

Альтернативными источниками поддержки являются совместные проекты с Канадой, Европейским Союзом и Программой развития ООН, однако их возможности значительно ограничены по сравнению с USAID. В этой ситуации государство вынуждено участвовать в решении проблемы, но из-за ограниченности ресурсов финансирование будут получать только критически важные проекты. Имеющиеся данные свидетельствуют, что Украина сегодня не способна самостоятельно обеспечить даже базовое функционирование системы правосудия, не говоря уже о ее развитии. Поэтому стране стоит сосредоточиться на поиске новых инвестиционных партнеров, разработке инновационных проектов и оптимизации имеющихся расходов.

Риски для доверия к судебной системе и пути их минимизации

Приостановление программ USAID создает существенные риски для доверия к судебной системе. Поскольку условия работы и теоретическая подготовка напрямую влияют на качество функционирования системы правосудия, недостаточное финансирование неизбежно скажется на эффективности работы судов.

Отсутствие надлежащего кадрового и технического обеспечения существенно усложняет, а иногда делает невозможным работу судов, что лишает граждан доступа к правосудию. Особенно ощутимым это становится в период войны и послевоенного восстановления, когда изменение подсудности дел приводит к увеличению нагрузки на суды. У уставшего от войны общества может сформироваться стойкое ощущение незащищенности и беспорядка, а увеличение количества жалоб в ЕСПЧ подрывает авторитет Украины как правового государства в глазах мирового сообщества.

Для минимизации этих рисков необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы, четко отделяя приоритетные задачи от второстепенных. Важно сосредоточиться на реализации задач, не требующих значительных финансовых вложений (например, повышение качества принимаемых решений). Также следует оптимизировать процедуры оценивания кандидатов на должности судей, ускорить конкурсы ВККС, установить четкие процедуры оценивания судей и обеспечить своевременное подписание указов о назначении.

Все эти меры заложены в программы судебной реформы и будут способствовать ее успешной реализации. Главной целью Украины сейчас является доказать свою инвестиционную привлекательность в глазах потенциальных доноров и продемонстрировать реальную заинтересованность в реформировании судебной системы.

Перспективы и стратегия действий в ситуации с приостановлением программ USAID

Сейчас речь идет о приостановлении программы на срок 90 дней для проведения аудита. Экспертами рассматривается 2 основных сценария дальнейшего развития событий: возобновление работы USAID или его ликвидация и перевод в состав Государственного департамента. В обоих случаях существует существенный риск резкого уменьшения расходов, поэтому целесообразно готовиться к худшему варианту.

Дефицит финансирования судебной системы Украины наблюдается уже не один год, что в очередной раз свидетельствует о необходимости принятия оперативных мер по "оздоровлению" судебной системы. Однако существуют шансы на возобновление программ USAID, на что надеется не только Украина. За период существования агентства степень его вовлеченности во внутренние процессы государств достигла такого масштаба, что полная остановка повлечет масштабный кризис во многих сферах общественной жизни по всему миру. Критическое значение будет иметь объем выделенных средств в случае возобновления программ.

В этих условиях важно не впадать в панику и не отказываться от выбранного курса реформирования. Ситуация демонстрирует необходимость достижения большей самодостаточности и диверсификации источников международной помощи. Временное приостановление финансирования должно указать на слабые места и стать дополнительным стимулом для развития. Поэтому приоритетными задачами становятся расширение сферы международного сотрудничества, оперативная реализация внутригосударственных реформ с учетом имеющихся ресурсов и эффективное использование поддержки действующих партнеров.