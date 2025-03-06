Основні наслідки призупинення програм USAID для судової реформи в Україні

Призупинення програм USAID. Фото: Новини.LIVE

Ключовий та найболючіший наслідок для всіх галузей, зокрема і для українського правосуддя, це різке зменшення фінансування. В першу чергу постраждають напрямки, що потребують значних фінансових вливань, як то цифровізація судочинства, модернізація та технічне оснащення судів тощо.

Вселяє надію те, що судова реформа має загальнодержавне значення, а не регіональне, тому ризик повного "паралічу" нижче. На відміну від деяких ініціатив громадського сектору, що існують за рахунок USAID, і тому взяли вимушену паузу, повного зупинення судової реформи не відбудеться. Але переглянути пріоритети у розподілі фінансування безумовно доведеться, оскільки обсяг коштів скоротиться.

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Проєкти під загрозою

Робити остаточні висновки наразі зарано. Все залежить від суті проекту, його вартості, наявних джерел та обсягу фінансування. Організаціям із достатнім внутрішнім ресурсом або можливістю залучити сторонню підтримку вдасться втриматися навіть за найпесимістичнішого сценарію (тобто у випадку остаточного зупинення USAID). Деякі ж проєкти, як бачимо, вже зупинені.

Якщо говорити саме про судову реформу, то під загрозою опиняється технічне оснащення судів, їх відновлення (на прифронтових територіях), проведення конференцій, круглих столів та інші вартісні заходи. Для прикладу, очільник комітету ВРУ з питань свободи слова Я. Юрчишин вже повідомляв про скорочення кількості круглих столів через зупинку програми "РАДА: наступне покоління". Проте, з огляду на загальнодержавне значення судової реформи, доцільно говорити не про повне зупинення, а про гальмування. Крім того, деякі проєкти, зокрема й в частині судової реформи, не можуть бути зупинені, оскільки це може призвести до порушень основоположних прав.

Наслідки для антикорупційних ініціатив, електронного правосуддя та підготовки суддів

Тотального зупинення процесу, звісно, не відбудеться. Проєкти нормативно-правових актів і надалі розроблятимуться, антикорупційний апарат (зокрема, Вищий антикорупційний суд) працюватиме, як і Електронний суд. Скоротиться обсяг та кількість потреб, що раніше закривалися за рахунок таких дотацій. Наприклад, забезпечення судів електронною технікою, що раніше відбувалося в рамках програм підтримки (підтверджується повідомленнями з сайту Судова влада). Тепер (невідомо постійно чи тимчасово) це здійснюватиметься за рахунок коштів держави або ж допомоги іноземних партнерів. Отже, повноцінне функціонування електронного судочинства відтерміновується на невизначений термін. Те саме стосується реформування правоохоронних органів.

Що ж до відбору та навчання суддів, то після повідомлення про припинення фінансування низка комісій, що займалася відбором кандидатів на посади суддів та правоохоронних органів тимчасово припинили діяльність. Проте, з урахуванням кадрового дефіциту в судах, такі дії можуть мати наслідком позбавлення доступу до правосуддя у ряді регіонів. Тому в даному випадку пошук альтернативних джерел фінансування має невідкладний характер.

Роль USAID у судовій реформі України: масштаб і ключові програми

Важливо відзначити, що реалізація програм USAID не обмежується виключно грошовим забезпеченням, а включає технічне забезпечення, організацію науково-просвітницьких заходів, обмін знаннями та досвідом, уніфікацію судової практики тощо. Тому виміряти участь USAID та його вплив на судову реформу виключно у грошовому еквіваленті неможливо.

Співпраця з USAID триває з початку 2000-х років, коли Вища рада юстиції активно розпочала взаємодію з агентством. Найбільш значущими програмами стали проект "Боротьба з корупцією та утвердження верховенства права в Україні" ("Україна: верховенство права") у 2006-2011 роках, проект "Справедливе правосуддя" у 2011-2016 роках, програма з реформування сектору юстиції "Нове правосуддя" у 2016-2021 роках, під час якої розроблено стратегії реформування судоустрою на 2015-2020 роки. У 2021 році розпочалася програма "Справедливість для всіх" з метою утвердження ідеї справедливості та забезпечення адекватного реагування на правові потреби суспільства, розрахована до 2026 року. Також варто згадати програму "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" на 2020-2024 роки та програму "Підтримка Цифрової Трансформації" для економічного відновлення та належного врядування під час воєнного стану та у повоєнний період, що діє з грудня 2023 року.

Судова реформа в Україні є тривалим та планомірним процесом, де кожна нова програма підтримки розробляється виходячи з нагальних потреб та з урахуванням досягнень попередньої.

Фінансова підтримка судової системи: альтернативи USAID та реалії України

Безумовно, компенсація (бодай часткова) матиме місце. В критично важливих галузях Президентом було видано розпорядження про виділення резервних коштів одразу після оголошення про призупинення програм. Паралельно розпочалися переговори із зарубіжними партнерами та потенційними "вітчизняними" інвесторами з приватного сектору.

Проте знайти повноцінну заміну USAID практично неможливо. Ані уряд України, ані світові партнери не мають у резерві такого обсягу коштів. Багато країн-донорів самі були реципієнтами USAID після Другої світової війни. Сполучені Штати мають статус основоположника та ключового світового донора, і перевершити такий обсяг фінансування не під силу навіть при цілковитій згуртованості міжнародних партнерів.

У разі повного закриття USAID інші країни-реципієнти також опиняться в пошуку альтернатив, тому допомога зарубіжних донорів підлягатиме розподілу і не буде спрямована виключно Україні.

Щодо допомоги з боку Уряду, йдеться про перерозподіл бюджету, коли фінансування судової реформи може призвести до недофінансування інших галузей. В умовах повномасштабного вторгнення навантаження на бюджет України і без того надмірне, тому про самостійне покриття всіх потреб не йдеться. Вже сьогодні повідомляється про згортання ряду програм, особливо у недержавному секторі.

Масштаб підтримки USAID є критично важливим для судової системи України. За даними ДСА, протягом 2022-2024 років було використано 16,6 млн доларів з програми "Справедливість для всіх" із загальної вартості близько 48 млн доларів. Водночас державне фінансування судової системи щороку зменшується – у 2023 році бюджетні призначення для ДСА становили 17,3 млрд грн, покриваючи лише 56,2% необхідних видатків, переважно на оплату праці та комунальні послуги. Хоча на 2024 рік передбачено збільшення до 20,6 млрд грн, у 2025 році очікується суттєве скорочення фінансування навіть за умови перерозподілу коштів.

Альтернативними джерелами підтримки є спільні проєкти з Канадою, Європейським Союзом та Програмою розвитку ООН, проте їхні можливості значно обмеженіші порівняно з USAID. У цій ситуації держава змушена долучатися до вирішення проблеми, але через обмеженість ресурсів фінансування отримуватимуть лише критично важливі проєкти. Наявні дані свідчать, що Україна сьогодні не здатна самостійно забезпечити навіть базове функціонування системи правосуддя, не кажучи вже про її розвиток. Тому країні варто зосередитися на пошуку нових інвестиційних партнерів, розробці інноваційних проєктів та оптимізації наявних витрат.

Ризики для довіри до судової системи та шляхи їх мінімізації

Призупинення програм USAID створює суттєві ризики для довіри до судової системи. Оскільки умови роботи та теоретична підготовка напряму впливають на якість функціонування системи правосуддя, недостатнє фінансування неминуче позначиться на ефективності роботи судів.

Відсутність належного кадрового та технічного забезпечення суттєво ускладнює, а іноді унеможливлює роботу судів, що позбавляє громадян доступу до правосуддя. Особливо відчутним це стає в період війни та повоєнної відбудови, коли зміна підсудності справ призводить до збільшення навантаження на суди. У втомленого від війни суспільства може сформуватися стійке відчуття незахищеності та безладдя, а збільшення кількості скарг до ЄСПЛ підриває авторитет України як правової держави в очах світової спільноти.

Для мінімізації цих ризиків необхідно ефективно використовувати наявні ресурси, чітко відділяючи пріоритетні завдання від другорядних. Важливо зосередитись на реалізації завдань, що не потребують значних фінансових вкладень (наприклад, підвищення якості ухвалених рішень). Також варто оптимізувати процедури оцінювання кандидатів на посади суддів, пришвидшити конкурси ВККС, встановити чіткі процедури оцінювання суддів та забезпечити своєчасне підписання указів про призначення.

Усі ці заходи закладено в програми судової реформи і сприятимуть її успішній реалізації. Головною метою України наразі є довести свою інвестиційну привабливість в очах потенційних донорів та продемонструвати реальну зацікавленість у реформуванні судової системи.

Перспективи та стратегія дій у ситуації з призупиненням програм USAID

Наразі йдеться про призупинення програми на строк 90 днів для проведення аудиту. Експертами розглядається 2 основні сценарії подальшого розвитку подій: відновлення роботи USAID або його ліквідація та переведення до складу Державного департаменту. В обох випадках існує суттєвий ризик різкого зменшення видатків, тому доцільно готуватися до найгіршого варіанту.

Дефіцит фінансування судової системи України спостерігається вже не один рік, що вкотре свідчить про необхідність вжиття оперативних заходів з "оздоровлення" судової системи. Однак існують шанси на відновлення програм USAID, на що сподівається не лише Україна. За період існування агентства ступінь його залученості до внутрішніх процесів держав досяг такого масштабу, що повне зупинення спричинить масштабну кризу в багатьох сферах суспільного життя по всьому світу. Критичне значення матиме обсяг виділених коштів у разі відновлення програм.

У цих умовах важливо не впадати в паніку та не відмовлятися від обраного курсу реформування. Ситуація демонструє необхідність досягнення більшої самодостатності та диверсифікації джерел міжнародної допомоги. Тимчасове призупинення фінансування має вказати на слабкі місця та стати додатковим стимулом для розвитку. Тому пріоритетними завданнями стають розширення сфери міжнародного співробітництва, оперативна реалізація внутрішньодержавних реформ з урахуванням наявних ресурсів та ефективне використання підтримки діючих партнерів.