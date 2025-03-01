Как изменить корпоративную культуру с семейной до предпринимательской

Изменение корпоративной культуры. Фото: Новини.LIVE

Юлия Потапова Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала

Задумывались ли вы, как меняется ваша компания с ростом? Что происходит, когда семейная атмосфера стартапа начинает мешать развитию? По собственному опыту работы с сотнями компаний могу сказать: самое сложное — это сохранить ценное от семейной культуры, одновременно строя системный подход.

Признаки семейной культуры

Малый бизнес часто начинается как "семейный", где все держится на личных отношениях. С молниеносным ростом компании возникает потребность в системности и ориентации на результат. Это критическая трансформация: работники, которые стояли у истоков, часто сопротивляются изменениям, не желая терять привычную атмосферу и почти родственные связи. Однако масштабирование требует системного подхода.

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Семейная культура характеризуется теплыми отношениями и лояльностью, но страдает от хаотичности. Сотрудники работают без четких KPI, решения принимаются субъективно, а адаптация новых людей затягивается из-за необходимости "вписаться" в имеющиеся личные связи.

Вызовы масштабирования

При росте компании семейный подход становится ограничением. Требуется большая структурированность процессов, решения должны базироваться на фактах, а культура ответственности и инициативности становится важнее личных связей между сотрудниками.

Некоторые компании просто плывут по течению, надеясь "как-то вырулить". Другие сознательно строят новую корпоративную культуру. Кто-то выбирает авторитарный стиль как "красный" руководитель, но есть и те, кто стремится создать здоровую среду, где ценят и уважают каждого работника и клиента. Первый шаг к радикальным изменениям — определение ключевых ценностей, которые формируют стандарты поведения. Важно не просто декларировать красивые лозунги, а реально интегрировать их в повседневную жизнь бизнеса.

Предпринимательская культура базируется на инициативности, но многие руководители все еще застряли в микроменеджменте, постоянном контроле, который тормозит развитие.

Успешные кейсы трансформации

Показателен пример Тони Шея, основателя Zappos, о чем он описывает в собственной книге "Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії" (на украинском языке издана в ВСЛ). Он создал компанию с исключительной корпоративной культурой и клиентским сервисом. Хотя они продают обувь и одежду онлайн, их операторы готовы даже заказать пиццу или просто поговорить с одиноким клиентом — настолько важна для них клиентоориентированность. В их колл-центре нет жестких скриптов. Работники могут проявлять индивидуальность и самостоятельно искать подход к клиенту. Был случай, когда разговор с клиентом длился 6 часов. При найме в Zappos кандидаты проходят "культурный тест" на соответствие ценностям компании.

В Украине "Новая почта" определила людей — надежных, профессиональных и инициативных — как одну из ключевых ценностей. Их коммуникация базируется на уважении, честности и открытости, а ошибки рассматриваются как возможность для роста. Руководство компании доступно для общения со всеми работниками.

Практические шаги к изменениям

По моему опыту, ключ к успешной трансформации корпоративной культуры — правильный подбор персонала. Для перехода от семейной к предпринимательской модели важно расширить команду людьми с новым опытом. Недостаточно просто создать хорошую корпоративную культуру — ее нужно поддерживать. Поэтому стоит нанимать людей не только по профессиональным навыкам, но и по ценностям. Нанимая сотни людей в разные бизнесы, я постоянно убеждаюсь, насколько важно найти "своего" человека. Когда бизнес фокусируется исключительно на компетенциях и потенциальной прибыли, он часто проигрывает. Сегодня соответствие soft skills и ценностям важнее всего.

Например, украинские IT-компании привлекают экспатов (специалистов из-за рубежа) для внедрения новых управленческих подходов.

Для перехода от хаотичного к системному бизнесу необходимо внедрить регламенты, KPI и прозрачные системы оценки. Например, Rozetka, которая начинала как семейный бизнес, внедрила методику OKR (Objectives and Key Results) для оценки эффективности. Это помогает структурировать работу менеджмента и сделать результаты измеримыми.

Среди мировых примеров вдохновляет Netflix с его культурой радикальной открытости и ответственности. Работники не имеют жесткого контроля, но от них ожидается максимальная вовлеченность и проактивность. Также Google строит культуру через инновации и открытость, поощряя инициативу и креативность сотрудников.

Переход от семейной к предпринимательской культуре — сложный, но необходимый этап для бизнеса, стремящегося к росту. Важно не просто вводить новые правила, а интегрировать их в повседневную жизнь компании. Четкие ценности, системность в принятии решений, доверие к сотрудникам и привлечение новых талантов помогут бизнесу масштабироваться и стать более эффективным.

Украинские компании активно внедряют эти практики, и именно от корпоративной культуры зависит их способность выйти на новый уровень. А как вы считаете, готова ли ваша компания к таким изменениям?