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Як змінити корпоративну культуру із сімейної до підприємницької?

1 березня 2025 07:34
Юлія Потапова - Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Юлія Потапова
Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Як змінити корпоративну культуру із сімейної до підприємницької
Зміна корпоративної культури. Фото: Новини.LIVE
Юлія Потапова - Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу
Юлія Потапова
Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу

Чи замислювались ви, як змінюється ваша компанія з ростом? Що відбувається, коли сімейна атмосфера стартапу починає заважати розвитку? З власного досвіду роботи із сотнями компаній можу сказати: найскладніше — це зберегти цінне від сімейної культури, одночасно будуючи системний підхід.

Ознаки сімейної культури

Малий бізнес часто починається як "сімейний", де все тримається на особистих стосунках. З блискавичним ростом компанії виникає потреба в системності та орієнтації на результат. Це критична трансформація: працівники, які стояли біля витоків, часто опираються змінам, не бажаючи втрачати звичну атмосферу та майже родинні зв'язки. Однак масштабування вимагає системного підходу.

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Сімейна культура характеризується теплими стосунками та лояльністю, але страждає від хаотичності. Співробітники працюють без чітких KPI, рішення приймаються суб'єктивно, а адаптація нових людей затягується через необхідність "вписатися" в наявні особисті зв'язки.

Виклики масштабування

При зростанні компанії сімейний підхід стає обмеженням. Потрібна більша структурованість процесів, рішення мають базуватися на фактах, а культура відповідальності та ініціативності стає важливішою за особисті зв'язки між співробітниками.

Деякі компанії просто пливуть за течією, сподіваючись "якось вирулити". Інші свідомо будують нову корпоративну культуру. Хтось обирає авторитарний стиль як "червоний" керівник, але є й ті, хто прагне створити здорове середовище, де цінують і поважають кожного працівника та клієнта. Перший крок до радикальних змін — визначення ключових цінностей, які формують стандарти поведінки. Важливо не просто декларувати красиві гасла, а реально інтегрувати їх у повсякденне життя бізнесу.

Підприємницька культура базується на ініціативності, але багато керівників все ще застрягли у мікроменеджменті, постійному контролі, який гальмує розвиток.

Успішні кейси трансформації

Показовим є приклад Тоні Шея, засновника Zappos, про що він описує у власній книзі "Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії" (українською видано у ВСЛ). Він створив компанію з винятковою корпоративною культурою та клієнтським сервісом. Хоч вони продають взуття та одяг онлайн, їхні оператори готові навіть замовити піцу чи просто поговорити із самотнім клієнтом — настільки важлива для них клієнтоорієнтованість. У їхньому кол-центрі немає жорстких скриптів. Працівники можуть проявляти індивідуальність і самостійно шукати підхід до клієнта. Був випадок, коли розмова з клієнтом тривала 6 годин. При наймі в Zappos кандидати проходять "культурний тест" на відповідність цінностям компанії.

В Україні "Нова пошта" визначила людей — надійних, професійних та ініціативних — як одну з ключових цінностей. Їхня комунікація базується на повазі, чесності та відкритості, а помилки розглядаються як можливість для росту. Керівництво компанії доступне для спілкування з усіма працівниками.

Практичні кроки до змін

З мого досвіду, ключ до успішної трансформації корпоративної культури — правильний підбір персоналу. Для переходу від сімейної до підприємницької моделі важливо розширити команду людьми з новим досвідом. Недостатньо просто створити хорошу корпоративну культуру — її потрібно підтримувати. Тому варто наймати людей не лише за професійними навичками, але й за цінностями. Наймаючи сотні людей у різні бізнеси, я постійно переконуюся, наскільки важливо знайти "свою" людину. Коли бізнес фокусується виключно на компетенціях і потенційному прибутку, він часто програє. Сьогодні відповідність soft skills та цінностям важливіша за все.

Наприклад, українські IT-компанії залучають експатів (фахівців з-за кордону) для впровадження нових управлінських підходів.

Для переходу від хаотичного до системного бізнесу необхідно впровадити регламенти, KPI та прозорі системи оцінки. Наприклад, Rozetka, яка починала як сімейний бізнес, впровадила методику OKR (Objectives and Key Results) для оцінки ефективності. Це допомагає структурувати роботу менеджменту і зробити результати вимірюваними.

Серед світових прикладів надихає Netflix з його культурою радикальної відкритості та відповідальності. Працівники не мають жорсткого контролю, але від них очікується максимальна залученість і проактивність. Також Google будує культуру через інновації та відкритість, заохочуючи ініціативу та креативність співробітників.

Перехід від сімейної до підприємницької культури — складний, але необхідний етап для бізнесу, що прагне зростання. Важливо не просто вводити нові правила, а інтегрувати їх у повсякденне життя компанії. Чіткі цінності, системність у прийнятті рішень, довіра до співробітників та залучення нових талантів допоможуть бізнесу масштабуватися та стати ефективнішим.

Українські компанії активно впроваджують ці практики, і саме від корпоративної культури залежить їхня здатність вийти на новий рівень. А як ви вважаєте, чи готова ваша компанія до таких змін?

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:09 Прем'єр Австралії висловив підтримку Зеленському на тлі заяв США

08:02 Чоловік наїхав на військового ТЦК на блокпосту — який вирок

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