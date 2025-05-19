ІТ-активы и капитал иностранной компании — детали

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В 2025 году внесение интеллектуальной собственности в уставный капитал иностранной компании — один из самых разумных способов повысить капитализацию бизнеса, сформировать юридически чистую структуру владения и воспользоваться налоговыми льготами. Чаще всего такой путь выбирают ІТ-компании, стартапы или физлица, которые владеют технологическими решениями и планируют запуск или реструктуризацию бизнеса за пределами Украины. Как это сделать — и кто может не платить налоги?

Почему стоит вносить ИС в капитал

Для технологического бизнеса основная ценность — не в деньгах на счету, а в правах на продукт. Компьютерная программа, алгоритм или техническое ноу-хау часто имеют большую стоимость, чем материальные ресурсы. Если правильно оформить эти активы, они могут быть вкладом в уставный капитал компании — и не просто юридически фиксированным активом, а реальным ресурсом для привлечения инвестора или повышения рыночной стоимости.

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Ключевой момент здесь — оценка. Важно, чтобы она проводилась не "для галочки", а по методу будущих денежных потоков (DCF). Именно этот подход позволяет показать экономическую выгоду от использования разработки в будущем, а не только ее историческую себестоимость.

Модель через украинскую компанию

Один из стратегических способов оформления — использование украинского юрлица. Если ИС сначала вносится в капитал украинской компании, а уже потом продается иностранной, это дает гибкость и контроль над процессом. После продажи иностранная компания проводит профессиональную оценку и формирует у себя актив по рыночной стоимости. Таким образом на балансе появляется значимый ресурс, который может быть использован для дальнейшего финансирования или привлечения партнера.

Преимущество такого пути в том, что украинская сторона сохраняет полный контроль над структурой сделки, не привязываясь к статусу физлица. Это особенно актуально в ситуациях, когда бизнес развивается через несколько связанных компаний и требуется большая свобода маневра.

Прямая передача от физического лица

Другой сценарий — передача актива напрямую. Физическое лицо, владеющее правами на ИС, может сразу внести ее в уставный капитал иностранной компании. Здесь стоит внимательно воспользоваться нормой пункта 165.1.44 Налогового кодекса Украины: такой взнос освобождается от налогообложения дохода и военного сбора. Это исключительная возможность передать актив без налоговых потерь.

Но есть нюанс. Льгота работает, только если есть должным образом оформленная оценка, подтвержденная независимым оценщиком, и полный пакет документов, удостоверяющий право собственности. Если такие условия не выполнены — налоговые органы могут поставить под сомнение саму суть сделки. Поэтому юридическая чистота здесь критически важна.

Что учесть при внесении ИС

В обеих моделях, и через компанию, и напрямую, главное — не спешить. Важно иметь четкое видение структуры, продумать цепочку действий и учесть налоговые последствия в обеих странах. Не стоит недооценивать формальные детали. Документы, методика оценки, соответствие правовым требованиям иностранной юрисдикции — все это будет проверять банк, инвестор или аудитор.

Более того, от оформления такой сделки зависит, сможет ли компания в дальнейшем привлекать финансирование, формировать уставный фонд в европейской структуре, продаваться стратегическому инвестору. Это не технический вопрос, а фундамент для роста.

Интеллектуальная собственность — это новая наличность. И тот, кто правильно ее учитывает, имеет реальный шанс на устойчивый международный бизнес. Не теряйте этот ресурс из-за формальностей — оформите его стратегически. Потому что рынок сегодня ценит не только то, что создано, но и то, что правильно структурировано.