ІТ-активи та капітал іноземної компанії — деталі

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У 2025 році внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу іноземної компанії — один із найрозумніших способів підвищити капіталізацію бізнесу, сформувати юридично чисту структуру володіння і скористатися податковими пільгами. Найчастіше такий шлях обирають ІТ-компанії, стартапи або фізособи, які володіють технологічними рішеннями й планують запуск або реструктуризацію бізнесу за межами України. Як це зробити — і хто може не сплачувати податки?

Чому варто вносити ІВ до капіталу

Для технологічного бізнесу основна цінність — не в грошах на рахунку, а в правах на продукт. Комп’ютерна програма, алгоритм чи технічне ноу-хау часто мають більшу вартість, ніж матеріальні ресурси. Якщо правильно оформити ці активи, вони можуть бути внеском до статутного капіталу компанії — і не просто юридично фіксованим активом, а реальним ресурсом для залучення інвестора чи підвищення ринкової вартості.

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Ключовий момент тут — оцінка. Важливо, щоб вона проводилась не "для галочки", а за методом майбутніх грошових потоків (DCF). Саме цей підхід дозволяє показати економічну вигоду від використання розробки у майбутньому, а не лише її історичну собівартість.

Модель через українську компанію

Один зі стратегічних способів оформлення — використання української юрособи. Якщо ІВ спершу вноситься до капіталу української компанії, а вже потім продається іноземній, це дає гнучкість і контроль над процесом. Після продажу іноземна компанія проводить професійну оцінку й формує в себе актив за ринковою вартістю. У такий спосіб на балансі з’являється значущий ресурс, який може бути використаний для подальшого фінансування або залучення партнера.

Перевага такого шляху в тому, що українська сторона зберігає повний контроль над структурою угоди, не прив’язуючись до статусу фізособи. Це особливо актуально в ситуаціях, коли бізнес розвивається через кілька пов’язаних компаній і потрібна більша свобода маневру.

Пряма передача від фізичної особи

Інший сценарій — передача активу напряму. Фізична особа, яка володіє правами на ІВ, може одразу внести її до статутного капіталу іноземної компанії. Тут варто уважно скористатися нормою пункту 165.1.44 Податкового кодексу України: такий внесок звільняється від оподаткування доходу і військового збору. Це виняткова можливість передати актив без податкових втрат.

Але є нюанс. Пільга працює, тільки якщо є належним чином оформлена оцінка, підтверджена незалежним оцінювачем, і повний пакет документів, що посвідчує право власності. Якщо такі умови не виконані — податкові органи можуть поставити під сумнів саму суть операції. Тому юридична чистота тут критично важлива.

Що врахувати при внесенні ІВ

В обох моделях, і через компанію, і напряму, головне — не поспішати. Важливо мати чітке бачення структури, продумати ланцюжок дій і врахувати податкові наслідки в обох країнах. Не варто недооцінювати формальні деталі. Документи, методика оцінки, відповідність правовим вимогам іноземної юрисдикції — усе це буде перевіряти банк, інвестор або аудитор.

Ба більше, від оформлення такої операції залежить, чи зможе компанія надалі залучати фінансування, формувати статутний фонд у європейській структурі, продаватися стратегічному інвестору. Це не технічне питання, а фундамент для росту.

Інтелектуальна власність — це нова готівка. І той, хто правильно її облікує, має реальний шанс на стійкий міжнародний бізнес. Не втрачайте цей ресурс через формальності — оформте його стратегічно. Бо ринок сьогодні цінує не лише те, що створено, а й те, що правильно структуровано.