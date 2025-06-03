ІТ-бизнес в Украине во время войны — форма налогообложения и юридические аспекты

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Даже во время войны IT — одна из главных опор экономики. Но чтобы оставаться конкурентными, компаниям нужно не только писать код, но и правильно структурировать бизнес. Что выбрать — ФЛП, ООО или Дія City? Как защитить интеллектуальную собственность и не потерять статус "единоналожника"? Разбираем ключевые юридические и финансовые нюансы 2025 года.

Что дает структурирование IT-бизнеса: цель и практические выгоды

Структурирование — это не только о налогах. Это стратегический инструмент, который позволяет IT-компаниям снижать риски, эффективнее управлять ресурсами и легче масштабироваться. Грамотно построенная модель помогает не только избегать споров с налоговой, но и повышает доверие со стороны инвесторов и партнеров.

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Для бизнеса, который выходит на международный рынок или работает с IP, корпоративная структура определяет возможности: от привлечения финансирования — до упрощенного взаимодействия с банками и юрисдикциями. Также именно структура позволяет учесть трансфертное ценообразование и избежать двойного налогообложения.

Прежде всего — это налоговое планирование, оптимизация расходов и юридическая защита. Структура влияет на инвестиционную привлекательность, гибкость управления и риски. Особенно важно это для компаний, которые работают с западными рынками, ищут инвесторов или планируют масштабирование.

На каких этапах необходимо налоговое структурирование

Каждое изменение в компании — новая точка для пересмотра структуры. Старт бизнеса, слияние, IPO или суд с налоговой — все эти события требуют переосмысления модели. Даже разработка нового продукта с IP-компонентом — уже повод выбрать оптимальную юридическую форму.

Структурирование уместно и в ситуациях, когда бизнес готовится к слиянию, покупке или выходу на биржу. В каждом из этих случаев следует оценить, как выбранная юридически-налоговая модель повлияет на стоимость компании, ее привлекательность для покупателей или фондового рынка.

Какую форму ведения выбрать: ФЛП, ООО или Дія City?

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) — это простой старт для фрилансеров. Ставка налога составляет 5% от дохода, плюс 1,5% военного сбора. Администрирование минимальное, а работа с иностранными заказчиками — удобная.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) на едином налоге — гибкий вариант для команд. Здесь действует такой же налоговый режим, как у ФЛП, но можно иметь нескольких учредителей, легче привлекать инвестиции и брать кредиты. А еще — ответственность ограничена только активами компании.

ООО на общей системе — идеальное решение для масштабных компаний. Налог на прибыль — 18%, НДС — 20%. Это подходит для работы с крупными клиентами, дает полную корпоративную гибкость и высокий уровень доверия со стороны партнеров.

Режим Дія City — инновационная модель специально для ІТ. Налог на выведенный капитал — 9%. Для работников действует 5% НДФЛ, 1,5% военный сбор и ЕСВ с минимальной базы. Доступны гиг-контракты, прозрачные правила для инвесторов и венчурного капитала.

Дополнительные юридические аспекты: КВЭДы, контракты, IP

Правильный выбор КВЭДов — обязателен для компаний на едином налоге. Если перечень кодов деятельности не соответствует НКУ, это может грозить штрафами или потерей статуса "упрощенца". Поэтому лучше сразу зарегистрировать широкий перечень релевантных КВЭДов.

В современных IT-компаниях особое значение имеет банковская инфраструктура. Из-за глобального присутствия команд удобно работать с необанками — например, Payoneer, Bankera или 3S Money. Они позволяют быстро получать платежи из-за рубежа и осуществлять выплаты в разных валютах.

Защита интеллектуальной собственности — еще один критический момент. Соглашение с разработчиками должно предусматривать четкую передачу прав, а юрисдикция — гарантировать эффективную защиту. Торговую марку следует регистрировать сразу, особенно если планируется выход на иностранные рынки.

Во внешнеэкономических контрактах с иностранными клиентами желательно предусмотреть арбитраж в доверенных юрисдикциях — например, в Лондоне, Стокгольме или Сингапуре.

Кроме того, украинские SaaS- и FinTech-компании должны учитывать новые требования ЕС, в частности регламент NIS2 — он касается кибербезопасности и защиты данных.

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В 2025 году украинскому IT важно не только адаптироваться к событиям, но и играть на опережение. Правильно построенная юридическая и налоговая структура — это не про "обойти систему", а про устойчивое развитие. Действие City, гибридные модели, защита IP — все это инструменты, которые могут помочь вашей компании выстоять и вырасти даже в самые сложные времена. Будущее украинских технологий создается сегодня.