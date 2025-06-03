ІТ-бізнес в Україні під час війни — форма оподаткування та юридичні аспекти

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Навіть під час війни IT — одна з головних опор економіки. Але щоб залишатись конкурентними, компаніям потрібно не лише писати код, а й правильно структурувати бізнес. Що обрати — ФОП, ТОВ чи Дія City? Як захистити інтелектуальну власність і не втратити статус "єдиноподатника"? Розбираємо ключові юридичні та фінансові нюанси 2025 року.

Що дає структурування IT-бізнесу: мета і практичні вигоди

Структурування — це не лише про податки. Це стратегічний інструмент, який дозволяє IT-компаніям знижувати ризики, ефективніше управляти ресурсами та легше масштабуватись. Грамотно побудована модель допомагає не лише уникати спорів із податковою, а й підвищує довіру з боку інвесторів та партнерів.

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Для бізнесу, що виходить на міжнародний ринок або працює з IP, корпоративна структура визначає можливості: від залучення фінансування — до спрощеної взаємодії з банками та юрисдикціями. Також саме структура дає змогу врахувати трансфертне ціноутворення й уникнути подвійного оподаткування.

Перш за все — це податкове планування, оптимізація витрат і юридичний захист. Структура впливає на інвестиційну привабливість, гнучкість управління й ризики. Особливо важливо це для компаній, які працюють із західними ринками, шукають інвесторів або планують масштабування.

На яких етапах потрібне податкове структурування

Кожна зміна в компанії — нова точка для перегляду структури. Старт бізнесу, злиття, IPO чи суд із податковою — усі ці події вимагають переосмислення моделі. Навіть розробка нового продукту з IP-компонентом — вже привід обрати оптимальну юридичну форму.

Структурування є доречним і в ситуаціях, коли бізнес готується до злиття, купівлі чи виходу на біржу. В кожному з цих випадків слід оцінити, як обрана юридично-податкова модель вплине на вартість компанії, її привабливість для покупців чи фондового ринку.

Яку форму ведення обрати: ФОП, ТОВ чи Дія City?

Фізична особа-підприємець (ФОП) — це простий старт для фрілансерів. Ставка податку становить 5% від доходу, плюс 1,5% військового збору. Адміністрування мінімальне, а робота з іноземними замовниками — зручна.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на єдиному податку — гнучкий варіант для команд. Тут діє такий самий податковий режим, як у ФОП, але можна мати кількох засновників, легше залучати інвестиції та брати кредити. А ще — відповідальність обмежена лише активами компанії.

ТОВ на загальній системі — ідеальне рішення для масштабних компаній. Податок на прибуток — 18%, ПДВ — 20%. Це підходить для роботи з великими клієнтами, дає повну корпоративну гнучкість і високий рівень довіри з боку партнерів.

Режим Дія City — інноваційна модель спеціально для ІТ. Податок на виведений капітал — 9%. Для працівників діє 5% ПДФО, 1,5% військовий збір і ЄСВ з мінімальної бази. Доступні гіг-контракти, прозорі правила для інвесторів і венчурного капіталу.

Додаткові юридичні аспекти: КВЕДи, контракти, IP

Правильний вибір КВЕДів — обов’язковий для компаній на єдиному податку. Якщо перелік кодів діяльності не відповідає ПКУ, це може загрожувати штрафами чи втратою статусу "спрощенця". Тому краще одразу зареєструвати широкий перелік релевантних КВЕДів.

У сучасних IT-компаніях особливе значення має банківська інфраструктура. Через глобальну присутність команд зручно працювати з необанками — наприклад, Payoneer, Bankera чи 3S Money. Вони дозволяють швидко отримувати платежі з-за кордону й здійснювати виплати у різних валютах.

Захист інтелектуальної власності — ще один критичний момент. Угода з розробниками має передбачати чітку передачу прав, а юрисдикція — гарантувати ефективний захист. Торговельну марку слід реєструвати одразу, особливо якщо планується вихід на іноземні ринки.

У зовнішньоекономічних контрактах з іноземними клієнтами бажано передбачити арбітраж у довірених юрисдикціях — наприклад, у Лондоні, Стокгольмі чи Сінгапурі.

Крім того, українські SaaS- і FinTech-компанії повинні враховувати нові вимоги ЄС, зокрема регламент NIS2 — він стосується кібербезпеки та захисту даних.

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У 2025 році українському IT важливо не лише адаптуватися до подій, а й грати на випередження. Правильно побудована юридична та податкова структура — це не про "обійти систему", а про стійкий розвиток. Дія City, гібридні моделі, захист IP — усе це інструменти, які можуть допомогти вашій компанії вистояти і вирости навіть у найскладніші часи. Майбутнє українських технологій створюється сьогодні.