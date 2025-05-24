Как не потерять деньги на старте бизнеса в Германии — советы по учету

Германия. Фото: Новини.LIVE

Открыть собственное дело в Европе — мечта многих украинцев. Особенно в Германии, где законность, постоянство и большие рынки. Но бюрократия здесь не прощает ошибок: неправильный выбор формы бизнеса или небрежное оформление документов могут привести к финансовым потерям, ненужным налогам или штрафам.

Я более 10 лет работал как юрист и налоговый консультант в Украине и Эстонии, а сейчас помогаю украинцам строить бизнес в Германии. По собственному опыту знаю: большинство проблем возникает не из-за налогов как таковых, а из-за непонимания базовых требований к учету.

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Форма бизнеса = форма учета

GmbH, UG и AG — это капитал-зависимые общества. Они всегда ведут двойную бухгалтерию: фиксируют все доходы и расходы в двух записях, составляют баланс и публикуют его по результатам финансового года.

Freiberufler — свободные профессии (врачи, переводчики, юристы и так далее) — имеют право вести упрощенный налоговый учет. Он напоминает учет для украинских ФЛП: ведется книга доходов и расходов, без обязательной публикации баланса. Но имейте в виду: даже при такой упрощенной системе есть требования к учету основных средств и их амортизации.

Что касается Gewerbe (торгово-промышленных предпринимателей) и партнерских обществ, то для них форма учета зависит от финансовых показателей. Если годовой оборот менее 800 000 евро, а чистая прибыль — менее 80 000 евро, разрешен упрощенный учет. После превышения этих пределов — автоматический переход на полноценную двойную бухгалтерию.

Превысили лимиты? Ждите письма от налоговой

Важно: даже если ваш бизнес в этом году достиг больших доходов, вы не обязаны немедленно менять систему учёта. Нужно дождаться уведомления от Finanzamt — налоговой службы Германии. Если она до 1 декабря пришлет письмо с новыми требованиями, с 1 января следующего года вы обязаны перейти на полную бухгалтерию. Без официального письма вы имеете право оставаться на старой форме учета.

Регистрация: ошибки здесь дорого стоят

Еще одна критическая точка — регистрация бизнеса. Gewerbe обязаны подавать документы в торговый реестр (Handelsregister), а Freiberufler — нет. Но независимо от формы все должны заполнить регистрационную анкету в Finanzamt. Именно на ее основе вам присвоят налоговый номер.

Важная деталь — в этой анкете вы указываете плановый годовой оборот. Эта цифра непосредственно влияет на размер ваших авансовых налоговых платежей. Поэтому стоит быть реалистичным и не занижать, но и не преувеличивать показатели.

В некоторых случаях Freiberufler обязаны также предоставить разрешение от профессиональной палаты (например, медицинской или архитектурной).

Совет

Выбирая форму бизнеса в Германии, не стоит полагаться только на интуицию или опыт в Украине. Правила учета, структура налогов и сама логика регулирования — другие. Но если с самого начала понять ключевые требования и тщательно зарегистрировать бизнес, большинство рисков можно снять еще на старте.

Помните: каждая форма имеет свои преимущества, но и ответственность тоже разная. Учет — это не о формальности. Это о безопасности, прозрачности и спокойствии.